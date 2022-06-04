Детективная головоломка про нерадивого мастера и умного детектива

Все, кто сталкивался с недобросовестными работниками ремонтных мастерских, знают, что с ними надо держать ухо востро. Ведь многие так и норовят обмануть и содрать баснословную сумму за якобы проведённый ремонт.

Мы приготовили для читателя свежую логическую головоломку, верно решить которую смогут лишь самые наблюдательные.

Детективу поступила жалоба от клиентов одной ремонтной мастерской. Они жаловались, что мастер не выполняет свои обязанности и озвучивает завышенную цену за ремонт.

Сыщик решил сам посмотреть на этого умельца и, самостоятельно сбив настройки каналов на своём телевизоре, отправился в мастерскую. Подозреваемый в обмане мастер не стал смотреть телевизор при детективе и попросил его зайти попозже.

Через неделю сыщик пришёл в мастерскую, чтобы узнать, всё ли готово. Мастер заверил его, что он всё починил и озвучил сумму ремонта. Однако детектив не поверил в то, что мастер вообще открывал его телевизор и что-то чинил. Почему детектив так решил?

Ответ

Детектив заметил лежащую на столе отвертку с широкой головкой. Если мастер утверждал, что он только что завинтил крышку, то перед ним была бы отвертка с крестообразной головкой, поскольку только она подходила к винтам на задней крышке телевизора.

Получается, мастер просто выполнил настройку каналов, но, решив обмануть сыщика, сказал, что заменил несколько деталей.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2489842476739726134/

А вы знали об этом?

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