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Роковые случайности, которые изменили ход истории

Роковые случайности, которые изменили ход истории

Сторонники учения "тихизм" уверены, что все во Вселенной определяется случайностью. 

Не знаем насчет Вселенной, но то, что в мировой истории случайности не раз играли решающую и роковую роль - неоспоримый факт.

Шторма и Непобедимая Армада

Роковые случайности, которые изменили ход истории

130 кораблей Непобедимой Армады вышли из Лиссабона для вторжения в Англию 29 мая 1588 года, однако поход с самого начала не задался - Армада попала в шторм и была вынуждена зайти для ремонта в гавань. Обеспокоенный нехваткой продовольствия и болезнями среди моряков, герцог Медина-Сидония написал королю, что сомневается в успехе всего предприятия. Но Филипп настаивал, чтобы его адмирал твёрдо придерживался плана.
Поход Непобедимой Армады к берегам Англии изобиловал роковыми случайностями, связанными, прежде всего, с неблагоприятной погодой. И до решающего сражения с английским флотом, и во время него, и после. Домой вернулось всего лишь около 60 кораблей; потери в людях оценивались от 1/3 до 3/4 численности экипажей. Тысячи человек утонули, многие скончались от ран и болезней по пути домой.

Роковая карта Вейротера

Роковые случайности, которые изменили ход истории

Желая наказать французов за захват Мальты, российский император Павел I отправил в 1798 году русские войска в Италию и Швейцарию.

Итальянским отрядом командовал Александр Суворов, швейцарским — Александр Римский-Корсаков. Они должны были встретиться у Цюриха, чтобы атаковать войска маршала Массены.

При разработке похода армии Суворова через Швейцарию, подполковник австрийского штаба Вейройтер составил маршрут штабным методом, без разведки местности и по весьма условным картам, где, как позднее выяснилось, ряд дорог существовал лишь на бумаге.

В результате этого Суворов не успел, Римский-Корсаков был разбит, Франция продолжала вести войны, сотрясавшие Европу еще 15 лет.

Интересно, что этот урок не был усвоен. Автор «гениального» плана Вейротер еще раз «отличился» в 1805 году, подготовив диспозицию печально известного для союзников Аустерлицкого сражения.

Ватерлоо

Роковые случайности, которые изменили ход истории

Слово «Ватерлоо» стало нарицательным. Так и сегодня говорят о серьезном поражении, неудаче. Для Наполеона сражение при Ватерлоо стало главным в его жизни «эпик фейлом», поражение в битве было вызвано, в том числе, рядом случайных фактов.
Во-первых, во время начала сражения у Наполеона случилось обострение его болезни (император страдал от геморроя), поэтому вместо того, чтобы быть на месте решающей битвы и оперативно оценивать ситуацию, Наполеон принимал лечебные ванны.
Во-вторых, к месту сражения не смогли вовремя подоспеть силы маршала Груши. Действия маршала в этой критической для Наполеона ситуации большинством историков оцениваются как, по меньшей мере странные. Он проявил нерешительность и крайнюю халатность. По одной из версий он просто заблудился.

Русско-японская. Череда роковых случайностей

Роковые случайности, которые изменили ход истории

Русско-японская война была, к сожалению, полна роковых для русских войск случайностей. Наша эскадра уже в первые дни войны несла нелепые и неоправданные потери. Так, спустя уже два дня после начала боевых действий, на собственных минах погибли заградитель «Енисей» и крейсер «Боярин». Николай Второй в те дни писал в дневнике: «29 января. Четверг. Сегодня было только одно грустное известие: минный транспорт «Енисей» натолкнулся на плававшую мину и был взорван, причем погибли ком. кап. I р. Степанов, 3 офицера и 92 матроса. Ужасный случай».
«Случайно», задев мину, погиб и крейсер «Петропавловск». Находившийся на нем адмирал Макаров погиб в первые минуты катастрофы. Один из матросов эскадры так оценил эту роковое для русского флота событие: «Что броненосец? Хоть бы два да еще пару крейсеров в придачу! Голова пропала!..».

Гибель Титаника

Роковые случайности, которые изменили ход истории

Гибель «Титаника», произошедшая в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года, является самой известной морской катастрофой в истории. Она унесла жизни, по разным данным, от 1495 до 1635 человек. До декабря 1987 года она оставалась самой крупной по количеству жертв катастрофой на море в мирное время.

Несмотря на то, что сегодня выдвигается множество самых разных версий гибели лайнера, ни одна из них не является приоритетной для серьезных исследователей. Приходится признать, что самый лучший корабль своего времени погубила череда случайностей.

От просчетов в числе шлюпок и параметров непотопляемости судно до того, что у вперёдсмотрящих в ту ночь не было биноклей (ключ от сейфа, в котором они хранились, случайно забрал с собой Дэвид Блэр, которого в последний момент сняли с рейса). «Титаник», получивший не одно ледовое предупреждение, шел на полном ходу к своей гибели.

Бутерброд Гаврилы Принципа

Роковые случайности, которые изменили ход истории

Как известно, поводом к началу Первой мировой войны послужило убийство в Сербии эрцгерцога Франца Фердинанда. История этого покушения изобилует роковыми случайностями. Во-первых, двое первых заговорщиков, поджидавших авто с Фердинандом, просто опешили и не метнули в него бомбу. Потом бомба, брошенная Неделько Чабриновичем, попала в брезентовый верх кабриолета и отскочила от него. Затем ещё один заговорщик растерялся и не смог бросить бомбу в неподвижно стоявший на протяжении 10 минут автомобиль.
У кофейни «Деликатесы Морица Шиллера», где в итоге произошло убийство, машина оказалась также случайно (шофер перепутал маршрут), случайно там оказался и Гаврило Принцип, зашедший в кофейню перекусить...

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