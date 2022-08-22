Как без идеальной внешности стать одной из самых красивых женщин в мире. Пример Брижит Бардо

До сих пор Брижит Бардо остается одной из самых популярных женщин планеты. Она стала первой бикини-моделью, в конце 50-х ее фотоснимки на выставке в Ватикане символизировали слово "Грех". Миллионы женщин копировали стиль Бардо, а мужчины теряли голову при одном взгляде на актрису.

Феномен Бардо заключается в том, что она обладала неидеальной внешностью, но смогла кардинально изменить каноны красоты, превратив свои недостатки в достоинства. Массовая истерия вокруг ее имени началась после появления Брижит в картине «И Бог создал женщину».

Актриса сумела превратить недостатки в пикантные особенности

Ей удалось не превратиться в заурядную обнаженную актрису, а создать образ девушки, который навсегда изменил представление буржуазной Франции о женственности. Ее героиня с невинным личиком капризного ребенка предстает воплощением греховной чувственности.

Бардо непостижимо сочетала чувственность и невинность

До появления Бардо на экранах царили красавицы с идеальными чертами лица, аристократичными манерами, безупречными прическами. Брижит природа не наградила симметричным лицом, но зато щедро наделила обаянием и выразительной мимикой. Неправильный прикус, который не могли исправить даже брекеты, девушка сделала своей изюминкой: немного выступающие верхние зубы создали эффект полных, капризно надутых губ.

Она творчески переосмыслила свои недостатки, бросила вызов устоявшимся канонам красоты и моды. Будучи шатенкой, девушка считала свой натуральный цвет скучным и невыразительным. Зато с новым оттенком волос Бардо стала одной из самых знаменитых блондинок мира.

В мемуарах она вспоминает: «Я отвергла «как принято» и стала жить «как не принято». Хорошо мне было только с распущенными волосами, босыми ногами и одетой так, как будто я только из постели… Я решила: одно из двух — или однажды мир примет меня такой, или я не приму мир никаким».

Новый цвет волос и макияж smoke eyes сделал Бардо одной из самых популярных блондинок

И мир с восторгом принял ее растрепанную прическу, небрежный макияж, джинсы и рубашки, завязанные узлом. Знаменитый smoke eyes появился благодаря тому, что Брижит боялась предстать перед любимым мужчиной без косметики и ложилась спать с накрашенными ресницами. Естественно, утром тушь оказывалась размазанной. Оставалось только сделать вид, что так и было задумано, и ввести в моду дымчатый макияж глаз.

На смену идеальным укладкам пришли небрежные локоны «кислая капуста»

Совместно с парикмахером Жаком Дессанжем она придумала прическу, получившую название «кислая капуста»: выбивающиеся отдельные пряди создавали впечатление, что женщина только что встала с постели. Томный взгляд, растрепанные волосы, рубашка, надетая на голое тело, создали Брижит славу роковой красавицы, «пожирательницы мужчин».

Актриса ввела моду на узкие джинсы

Феномен Бардо заключался в том, что она делала ультрамодным все, к чему прикасалась. Благодаря ей стали популярными туфли-балетки, платья-рубашки, облегающие джинсы, блузки-бардотки и купальники-бикини.

Сама Брижит объясняет это так: «Я никогда не любила ходить строем. Вообще не люблю проторенных дорожек. На моду мне наплевать. Я просто всегда была сама собой».

Юная Брижит в бикини шокировала публику на Каннском кинофестивале-53

Привлекательность Бардо во многом заключалась в ее манере поведения: за детской непосредственностью и обезоруживающей простотой она старалась скрыть неуверенность в себе. Но Брижит делала это с таким потрясающим шармом и природной грацией, что только близкие люди знали: за образом вызывающе сексуальной женщины всю жизнь пряталась девочка из добропорядочной буржуазной семьи. Она удивительным образом ухитрялась сочетать роковой соблазн и стыдливую застенчивость.

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А вы знали об этом?

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