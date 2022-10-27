Гарем из балерин Калинина: как чудил всесоюзный староста

«Сталин рассказал нам, как Калинин под предлогом экскурсии по Москве завез 16-летнюю девочку к себе на дачу и надругался над ней» - в своих воспоминаниях про те годы пишет одна из фавориток вождя народов. А еще он обожал юных балерин, их в постели Калинина побывало много…

А вот в народе Калинин запомнился, как милый старичок с козлиной бородкой, такой добрый и хороший, что память о нем увековечили в названии улиц, в книгах и памятниках, даже город его фамилией назвали. Но на самом деле всесоюзный староста был не таким добряком: насиловал, убивал. Даже жену свою по этапу отправил.

Портрет Михаила Калинина

Балерины и гарем

Конечно, представительницы творческих профессий все времена интересовали мужчин, особенно тех, у кого была власть и деньги. Не исключением стали властители Советского Союза.

У Сталина было несколько любовниц, Берия и Ягода так вообще не пропускали ни одной юбки. В книге Веры Давыдовой «Кремлевские козлы. Исповедь любовницы Сталина», где она писала о самой себе, есть упоминание и о том, как «любил» председатель ЦИК балерин и других танцовщиц.

Когда Калинин стал председателем ВЦИК, в число его обязанностей вошел «присмотр» за Большим театром: он проверял постановки накануне премьеры, куда приходили высшие партийцы.

Калинин тогда стал совмещать «полезные вещи с приятными», оказывая знаки внимания балеринам. В свою очередь они тоже кокетничали с Калининым, получая взамен подарки:

«Михаил Иванович дарил им шоколад, импортное бельё, приглашал на ужин. В расчёте на подарки они не отказывали ему в маленьких вольностях и поцелуях в шейку»

Так писала Давыдова, но на самом деле там были не только поцелуи. К тому же этому активно пособляли чекисты, которые ради компромата для «всякого случая» периодически подсовывали Калинину молоденьких дамочек.

Девочки из балета «Лебединое озеро»

Ему все сходило с рук

А вот еще одна из историй, рассказанных той же Верой Давыдовой про Калинина:

«Пока мы ждали, Сталин рассказал следующее. Однажды с просьбой к Калинину из другого города приехала женщина. Увидев в коридоре её дочь, Калинин выполнил эту просьбу и предложил им пожить в Москве в гостинице Метрополь. Однажды под предлогом экскурсии по Москве завёз дочь на свою дачу и изнасиловал её».

Этой девочке на тот момент не было еще и 16 лет. И впоследствии оказалось, что она является племянницей маршала Егорова. Точно сказать сложно, но сам маршал после этого события оказался под арестом. И через год, в 1939-м его расстреляли. Однако, как пишет Давыдова, слухи про похождения Калинина дошли до Сталина, но он не стал репрессировать «старосту». Все сходило ему с рук. А вот жене Калинина не повезло.

Жена отправилась в тюрьму

С Екатериной Лорберг Калинин познакомился еще во времена первой русской революции – в 1905-м. Через несколько месяцев они сыграли свадьбу, а в 1908-м родился сын. Когда Саше было 4 года, в семье родились две дочки – Юля и Лида.

В 1919-м Калинин стал председателем ВЦИК и семья перебралась в Москву. Деньги у них были, и они взяли экономку. И Калинин прямо на глазах жены закрутил с Горчаковой, той самой экономкой, нешуточный роман. Супруга же взяла детей и уехала в «гости» к родителям Калинина. Вернулась через несколько месяцев, а экономки уже больше не было.

Она нередко уезжала с детьми и потом, и раньше, когда ее муж начинал чудить. А в 1938 году поступил анонимный донос – жена Калинина является троцкисткой. Был суд, и за шпионаж Екатерине дали 15 лет. Староста же не выразил ни капли сочувствия, напротив, запретил детям навещать и писать письма матери.

Калинин с дочерью и внуками

Только младшая дочка – Лидия, посмела ослушаться отца. Екатерина отсидела 7 лет, а в 1945-м ее освободили по личному указу Сталина. Правда, реабилитировали только в 1953-м. Умерла она в 1960-м, пережив мужа на 14 лет.

Он же в тот год, когда жена пошла по лагерям, стал Председателем Президиума ВС СССР и пробыл на должности до марта 1946-го. У Калинина выявили онкологию, и он умер в июне 1946 года.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Действительно, всесоюзный староста Калинин испытывал нездоровую страсть к юным девушкам, из-за чего палач народов Сталин называл его "Всесоюзным козлом"! Особую же страсть Михаил Калинин испытывал к юным балеринам и по этой причине даже стал покровителем Большого театра в 1922 году. Так ему было куда проще получать доступ к новым жертвам и взаимодействовать с ними в более приватной обстановке. Поговаривали, что приглянувшихся председателю девушек после выступлений привозили к нему в кабинет, где артистки исполняли фуэте прямо на письменном столе.

От экстравагантных предпочтений Калинина, разумеется, страдала его супруга. Она уехала от мужа на Алтай, чтобы ничего не знать о его похождениях, а в конце 1930-х годов по обвинению в «троцкизме» получила несколько лет лагерей. Была и другая версия – знакомые семьи Калининых полагали, что Сталин наказал Калинину за то, что та якобы не сумела наставить мужа-сластолюбца на путь истинный. Многие балерины вовсе не были против отношений с Михаилом Калининым, ожидая взамен на свою благосклонность получать от него материальные блага.Тот, в свою очередь, действительно осыпал фавориток подарками: преподносил им за свидания дорогие духи, платья и сладости. Тем не менее далеко не всем был по душе такой формат «общения» с пожилым партийным деятелем.

Однажды Калинин увлекся шестнадцатилетней балериной Беллой Уваровой, но взаимности не дождался. После этого щедрый благодетель артисток превратился в кровожадного тирана, повсюду преследовавшего несчастную девушку. Между тем Уваровой прочили блестящую карьеру: танцами она занималась с четырех лет, затем начала учиться хореографии и сама занималась постановкой балетных этюдов. Директор балетного училища делала все, чтобы оградить девушку от навязчивого внимания Калинина, но тот не унимался. После двух недель знакомства со «всесоюзным старостой» Белла Уварова исчезла. Поиски балерины продолжались больше месяца. Затем в подмосковном лесу был найден ее труп.

Началось следствие, которое установило, что в день ее исчезновения неизвестные насильно посадили Беллу в автомобиль после спектакля и скрылись. Близкие балерины были уверены, что девушку отвезли на дачу Калинина. После трагедии дирекция Большого театра обратилась за помощью напрямую к Сталину. По его распоряжению была создана комиссия в составе Маленкова, Ежова, Поскребышева и Мехлиса. В ходе расследования Калинину изрядно потрепали нервы, но все же избавили от наказания. Чтобы замять дело, Михаила Калинина на две недели отправили в отпуск.

Согласно официальным документам – «на лечение». А вот родители Беллы Уваровой куда сильнее пострадали за тщетные попытки добиться справедливости. Вскоре после гибели балерины они были осуждены как шпионы и репрессированы. Вот она – подлая и извращенная сущность большевистских нехристей , которая усиленно скрывалась лживой советской пропагандой и которую нельзя было использовать для воспитания молодого советского поколения, как это стремились делать коммунисты, скрывая подлинное лицо этих сексуальных маньяков и убийц !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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