Православные молитвы св Ксении Петербургской о помощи в семье, работе, здоровье

Успешность жизни во многом опирается на поддержку семьи.

Чтобы иметь такой надежный фундамент под собой, православные часто просят помощи у святых.

Ее поможет обрести молитва Ксении Петербургской, если хорошенько попросить о семейном благополучии для себя или родного человека.

Известно и зафиксировано множество воспоминаний современников святой и даже соседей по улице, где в молодости она проживала. В них часто упоминаются случаи, когда благодаря блаженной у людей налаживалась или устраивалась счастливая семейная жизнь.

КАК ИСПРАШИВАЮТ ПОМОЩИ У БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ

Конкретные данные о ранних годах жизни чудесной петербурженки почти не сохранились. Однако об истории сотворенных ею чудес знает не одно поколение. Как много лет назад, так и сегодня идут те, кто остро нуждается в содействии и помощи. Они молятся святой, чтобы найти утешение или исполнить свою мечту о семье.

Именно замужество стало началом подвига христианки, оно длилось очень недолго, но было счастьем для молодой женщины и ее супруга, придворного певчего. По этой причине молитва Ксении Петербургской о замужестве — наиболее частая просьба девушек и женщин, проживающих в одиночестве.

Такой подвиг, когда вдова 26 лет осознанно остается одна и не желает больше искать нового мужчину и создавать с ним семью, понимают далеко не все.

Молодая женщина решила после смерти любимого посвятить всю свою оставшуюся жизнь служению Господу. В день похорон пришла она в мужниной одежде, заявив, что является Андреем Федоровичем. Изначально ее стали считать больной, сошедшей с ума от горя. На самом деле святая полностью от себя отреклась, сказав, что ее больше нет на белом свете. Она хотела своими действиями исхлопотать у Бога спасение души мужа, который покинул этот мир без покаяния.

По примеру Христа, не имея собственного благополучного семейства, святая молила о нем за других. Осознанные жертвы сделали ее мольбы сильнее. Она дарит надежду всем, кто посещает часовенку на Смоленском кладбище, тем, кто даже обращается к ее образу у себя дома.

Для получения поддержки надо знать правила и выполнять их:

Посылать свои мольбы перед иконой из церкви, а не купленной где-нибудь по случаю.

Текст молитвы заучить, в крайнем случае написать собственноручно на листе бумаги.

Читать с доброй и ласковой интонацией, как при беседе со своими родными.

Соблюдать временные рамки: 07.00 — 08.00 ч (утро), 17.00 — 19.00 ч (вечер).

Читать без посторонних шумов и высказываний, желательно в уединении.

О ЧЕМ ПРОСЯТ СВЯТУЮ КСЕНИЮ ПЕТЕРБУРГСКУЮ

Наиболее отзывчива святая на мольбы о семейном счастье и обретении достойной пары. Ведь сама она была рано лишена его, так как супруг умер без покаяния, молодая женщина сама этот долг за него выплатила. Целыми днями она проводила время у церкви. Иногда по мере своих слабых сил помогала возводить храм. Ночи ее были в молитвах, она отправлялась за город и там в полях общалась с Господом.

Все эти действия наводили на мысль, что она просто сумасшедшая, но постепенно люди стали осознавать, что Ксения — обладательница Божией благодати. Тот, кто с ней обращался по-человечески, с добрым сердцем, с удивлением замечал, что у него налаживались дела, улучшалось общее состояние, семья становилась крепче.

МОЛИТВА О ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

Побывав под крышей дома с хворыми детьми, несла она им исцеление. По этой причине стали к вдове обращаться с просьбами о здоровье ребенка, который серьезно болен.

МОЛИТВА О СОХРАНЕНИИ СЕМЬИ

Если в жизни девушки вдруг настала черная полоса, она чувствует, что ее суженый или супруг стал посматривать в сторону, то пора принимать меры. Надо прочесть молитву о сохранении семейного очага перед иконой Ксении Петербуржской. Помощь оказывается всем испытывающим семейные сложности и неурядицы. Ее часто просят вернуть покинувшего семью мужа, наставить на путь истинный загулявшего супруга.

МОЛИТВА О ЗАМУЖЕСТВЕ

Блаженная Ксения не оставляет без участия мольбы одиноких девиц о помощи в поисках своей второй половинки и замужестве, надежном и длительном. Она является их покровительницей, и ей часто шлют подобные просьбы.

МОЛИТВА О РАБОТЕ

В жизни случается нестабильность, теряется работа, либо совсем не устраивает человека его занятие. В связи с этим тоже обращаются к святой блаженной, прося у нее заступничества в тяжелый час. Молятся о том, чтобы быстрее найти работу, испрашивают помощи при слишком сложной деятельности.

Однако надо учесть, что просить для себя чего-то материального, а уж тем более богатства, нельзя. Ведь сама Ксения преблагая, оставшись вдовой, раздала все имущество. Некоторые смеялись над ней и задавали каверзные вопросы о том, не боится ли она умереть с голоду. Женщина всегда отвечала, что верит, что Бог не даст ей умереть голодной смертью. Такая молитва должна быть направлена именно на то, чтобы была оказана помощь в развитии собственных возможностей, для достижения цели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Единственная женщина, прославленная в лике святых к тысячелетию христианства на Руси, — это Ксения Петербургская. Иногда можно встретить иное написание: Петербуржская, но оно относится к разговорному. Однако почитать блаженную стали задолго до этого события. Что она святая, люди поняли еще при ее жизни, и с тех пор святую петербурженку Ксению православные не забывали. Даже когда были гонения на религию, верующие посещали скромную могилку.

В наше время на Смоленском кладбище (Санкт-Петербург) постоянно бывают паломники. Они стараются приложиться к гробнице или хотя бы прислонить к ней имеющиеся у них иконки. Все стены часовенки увешены записками с горячими просьбами. Ей молятся:

чтобы детки не болели;

чтобы налаживались семейные проблемы;

чтобы терзания души покинули человека;

чтобы удачно и счастливо выйти замуж.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2551769881299388918/

А вы знали об этом?

Зачатие Марии от Святого Духа — одно из самых спорных мест в Библии. Однако, современная наука вполне допускает теоретическую вероятность реальности этого события. Мария могла стать первым человеком в истории, прошедшей партеногенез — процесс, при котором женские половые клетки развиваются во взрослом организме без оплодотворения.В 2000-м году группа японских ученых сумела доказать теоретическую возможность осуществления партеногенеза у млекопитающих.

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