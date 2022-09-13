"Драгоценности" в консервных банках

Рыбные консервы – один из немногих продуктов, никогда не считавшихся в Союзе дефицитом. Однако поначалу народ категорически не желал есть рыбу из жестяных банок. Отрасль, в которую были вложены гигантские средства, терпела убытки. И ничего не помогало

Заправляла рыбным хозяйством страны Полина Жемчужина, супруга наркома Молотова. Вступив в должность за два года до начала войны, Жемчужина приобрела импортные рефрижераторы и оборудование, и работа закипела.

В течение нескольких месяцев на прилавках советских магазинов появилось около пятидесяти наименований рыбных консервов – поражающий воображение размах! Вся продукция была качественной и вкусной, но консервы валялись на полках – народ не воспринимал их всерьез.

Дабы помочь супруге, товарищ Молотов проявил такую изобретательность, перед которой впору снимать шляпу современным пиар-менеджерам. Да и в остроумии Вячеславу Михайловичу не откажешь.

С высокой трибуны Молотов заявил, что в стране появились контрабандисты, переправляющие за рубеж запаянные в консервные банки драгоценности. В подтверждение своих слов нарком тут же раскупорил баночку и извлек оттуда… жемчужное ожерелье. Вполне логичный выбор, если вспомнить фамилию Полины Сергеевны.

Слух о содержимом консервных банок разлетелся по стране с космической скоростью, и спустя несколько дней рыбные прилавки гастрономов заметно опустели. Конечно, сокровищ советские граждане не обнаружили, зато вкус продукта оценили сполна. Проблем с реализацией консервов наша рыбная промышленность больше не знала.

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Кампаспа, юная девушка из фессалийского города Ларисса, по утверждению одних античных историков стала первой женщиной Александра Македонского , по мнению других — второй (после Калликсены, куртизанки, которую нашёл для сына Филипп).С Кампаспой Александр познакомился во время осады Фив: чествуя победителя, знатные фивяне устроили роскошный пир, украшением которого стали несколько гетер. Одной из них была Кампаспа.Учителю Александра, знаменитому Аристотелю, Кампаспа не приглянулась. Он был категорически против этой связи и предупредил Александра, что подобные отношения до добра не доведут. Наставник решил поговорить и с девушкой, дабы убедить её покинуть Македонского. Кампаспа согласилась, но при одном условии. Она захотела проехаться на Аристотеле верхом. В самый разгар это сцены в комнату вошёл изумлённый Александр. Философ, указывая на девушку, сказал царю: «Видишь, что она вытворяет со мной, а с тобой поступит ещё хуже». Возможно, как утверждает легенда, после этого поступка Кампаспы Александр её оставил, подарив своему художнику Апеллесу, который был безумно влюблен в нее

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