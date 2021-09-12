Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

Смейтесь на здоровье

Две женщины одеваются в раздевалке.

Одна из них надевает семейные трусы.

Вторая спрашивает:

— С каких пор ты носишь мужские трусы?

Первая:

— С тех пор, как мой муж нашел их под кроватью!

Разговор двух подруг:

— Знаешь, врач сообщил мне вчера радостную новость что я беременна!

Поздравляю! Ты уже придумала имя будущему ребенку? —Да нет, пока размышляю над отчеством!

Приходит старушка в банк, снимает все деньги со счёта, уходит. Через пять минут возвращается и снова кладет всё на счёт. - Зачем? - спрашивает служащий. - Да я, сынок, пересчитала только!!!.

Руки женщины должны дрожать от подарков, ноги от секса, а сердце от любви !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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