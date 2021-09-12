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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

                                           Смейтесь на здоровье

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Две женщины одеваются в раздевалке.
Одна из них надевает семейные трусы.
Вторая спрашивает:
— С каких пор ты носишь мужские трусы?
Первая:
— С тех пор, как мой муж нашел их под кроватью!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Разговор двух подруг:
— Знаешь, врач сообщил мне вчера радостную новость что я беременна!
Поздравляю! Ты уже придумала имя будущему ребенку? —Да нет, пока размышляю над отчеством!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Приходит старушка в банк, снимает все деньги со счёта, уходит. Через пять минут возвращается и снова кладет всё на счёт. - Зачем? - спрашивает служащий. - Да я, сынок, пересчитала только!!!.

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Руки женщины должны дрожать от подарков, ноги от секса, а сердце от любви !

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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