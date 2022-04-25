Распространённые заблуждения о мифах древних греков и римлян

Мифы Древнего Рима и Древней Греции и сегодня пользуются огромной популярностью.

Но при этом существует целый ряд шаблонов и стереотипов о мифологии этих двух древних народов.

В этом обзоре мы развенчаем распространённые заблуждения о древних богах и мифах с ними связанных.

1. Греческая и римская мифология не отличаются

Древние мифы Греции и Рима.

Общеизвестно, что в пантеон богов в римской мифологии черпает корни из мифологии греков. Так, прообразом римской Венеры является греческая Афродита, а Юпитер в мифологии греков равнозначен Зевсу. И таких примеров множество. Из-за этого есть мнение, что между мифами древней Греции и древнего Рима нет никакой разницы. Но это не так. Например, римляне считали, что достойная жизнь гарантирует высокий статус в загробной жизни, тогда как древние греки загробную жизнь во главу угла не ставили.

2. У древних греков был единый пантеон богов

У древних греков был единый пантеон богов.

Как и многие религии, древнегреческая мифология развивалась и изменялась с течением времени. Ученые считают, что мифы и предания начали развиваться около 2000 года до нашей эры, и они, вероятно, пришли из других древних религий, к примеру, критянской. Илиада и Одиссея были написаны Гомером между 800 и 700 г.

3. Олимпийских богов всего 12

г. до н.э., а к тому времени, система верований сильно изменилась. Например, в эллинистический империи люди часто почитали основателей своих городов, а живущие рядом с водоемами люди верили в нимф и почитали их. Кроме того, многие из преданий довольно долго передавались в устной форме, поэтому неудивительно, что они изменились с течением времени.

Боги Олимпа.

Принято считать, что существовало 12 богов и богинь, которые якобы жили на горе Олимп. Проблема в том, что различные источники, в том числе различные древнегреческие тексты, не всегда упоминают одних и тех же богов. К олимпийцам относятся Зевс, Гера, Посейдон, Деметра, Афина, Аполлон, Артемида, Арес, Аид, Афродита, Гефест, Гермес и Гестия либо Дионис, при этом некоторых из них иногда заменяют на Геба, Гелиоса, Селену, Эос, Эроса или Персефону.

4. Титаны - злые божества

Титаны - злые божества.

Титаны - божества в греческой мифологии, которые породили олимпийцев, таких как Зевс, Посейдон, Гера, Аид, Деметра и Гестия. Далее эти молодые боги свергли титанов. Хотя в настоящее время титанов принято изображать плохими, на самом деле, они, как и олимпийцы, обладали человеческими качествами — т. е. среди них были как хорошие, так и плохие, как и среди других богов.

5. Зевс — всемогущий бог

Зевс — всемогущий бог.

Это заблуждение произошло из-за проецирования аспектов современных религий на древние. Много людей считают, что Зевс был некой древней версией их истинного, всемогущего Бога, но это было далеко не так. Судя по описаниям, Зевсу были присущи многие человеческие качества, а также он не мог контролировать все, в том числе других богов и судьбу.

6. Аид — воплощение зла

Аид — воплощение зла.

Принято считать, что Аид был каким-то коварным злодеем. Это заблуждение родилось в связи с тем, что он управлял подземным миром. Эта работа на самом деле была поручена ему Зевсом, а Аид просто добросовестно исполнял ее. Естественно, Аид не был совершенным — к примеру, он похитил Персефону. Но кто не без греха... Аида вовсе не считали злым или кем-то вроде дьявола.

7. Все боги были вымышленными персонажами

Греческие полубоги.

На самом деле, в греческой мифологии поэты часто описывали полубогов, которые не имели ни малейшего отношения к божествам. Они часто были реальными людьми, которые считались героями. Именно поэтому их описывали как богов.

8. Пандора открыла ящик, выпустив зло в мир

Пандора, открывающая ящик.

Выражение "ящик Пандоры" довольно хорошо известно, но в оригинальных мифах нет никакого упоминания насчет открывания коробки. Миф появился в стихотворении под названием "Труды и дни" древнегреческого поэта Гесиода, которое было написано около 700 г. до н.э. Также в данном стихотворении Пандора открыла пифос (большой древнегреческий кувшин), выпустив зло в мир. В 16-м веке писатель по имени Эразм Роттердамский перевел эту историю на латынь, заменив пифос на ящик.

9. Древние греки поклонялись Аресу, богу войны

Арес - бог войны.

Поскольку одна из самых эпических поэм — "Илиада" повествовала о войне, многие люди посчитали, что бога войны почитали в древнегреческой мифологии. На самом деле, люди старались даже не упоминать Ареса, поскольку тот считался жестоким и у него был трудный характер. Более того, в мифах говорится о том, что Ареса недолюбливали даже его собственные родителеи, Зевс и Гера.

10. О древних мифах давно забыли

Древние мифы живы и сегодня.

Хотя религии, о которых сегодня шла речь, полностью исчезли около 9 века н.э., отсылки на них до сих пор существуют (причем, не только в поп-культуре, хотя есть ряд фильмов о Геракле). Олимпиада изначально была фестивалем в честь Зевса, а некоторые ученые утверждают, что мифология повлияла на христианство. Иисуса часто сравнивают с Дионисом, греческим богом, связанным с вином, ритуалами и плодородием.

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