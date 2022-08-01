 А вы знали об этом?

1. В 1984 году во время визита в Лондон Горбачев без зазрения совести поделился с Тэтчер секретной информацией, предоставив в её распоряжение карты и схемы нанесения тактических ударов по стратегически важным объектам НАТО в Европе. После таких откровений Маргарет Тэтчер стала называть Горбачёва «нашим человеком». Кроме того, в британской столице в центре скандала оказалась жена Горбачёва. Дело в том, что Раиса Горбачёва отказалась от запланированного прежде посещения могилы великого теоретика пролетарской революции Карла Маркса, в его музей заглянуть она тоже не захотела. Вместо этого Раиса Максимовна предпочла полюбоваться королевскими драгоценностями в Тауэре.

Когда же Раиса Максимовна посетила вдобавок и лондонский салон «Картье», чуть не разгорелся скандал. Если верить Рою Медведеву, автору издания «Советский Союз: последние годы жизни», мало того что Горбачёва приобрела там бриллиантовые серьги за 1 780 долларов, так она ещё и расплатилась за покупку золотой картой «Американ экспресс», что означало только одно – уже в то время у Михаила Горбачёва был открыт счёт в каком-то западном банке.

Но тогда возникает вопрос: кому же принадлежала золотая карта? Существуют две версии, и обе они не делают чести Михаилу Сергеевичу. Согласно первой гипотезе, банковская карта была казенной, что наводит на мысль об откровенном казнокрадстве. Если же карту предоставил кто-то из членов английской делегации, то здесь речь уже идет коррупции. Константин Черненко тоже интересовался происхождением «Американ экспресс», но Горбачёв заверил генсека, уже стоявшего одной ногой в могиле, в том, что он лишь одолжил у представителя советской делегации дипломатическую кредитную карту, а после вернул долг наличными.

2. В начале весны 1892 года пароходы с гуманитарным грузом из Америки прибыли в Россию для помощи голодающим.Однако об этом жесте братской помощи американцев Александр III скрывал, громогласно заявляя, что якобы голода в России нет!Именно поэтому картины Айвазовского "Корабль помощи" и "Раздача продовольствия", посвященные этой гуманитарной помощи категорически были запрещены показу публике в России. Императора раздражало настроение народа, переданное на художественных полотнах. А также они служили напоминанием его никчемности и несостоятельности, кинувшей страну в пучину голода.Айвазовский на рубеже 1892-1893 годов отправился в Америку и увез с собой неугодные для российской власти картины.

Картина Айвазовского "Раздача продовольствия"

Во время этого визита живописец преподнес свои работы в знак благодарности за помощь России в дар вашингтонской галерее Коркорана. С 1961 по 1964 годы эти полотна были выставлены в Белом доме по инициативе Жаклин Кеннеди. А в 1979 году они попали в частную коллекцию в Пенсильвании и долгие годы были не доступны просмотру. А в 2008 году на аукционе Sotheby’s обе исторических картины Айвазовского были проданы за 2,4 миллиона долларов одному из меценатов, который тут же передал их в галерею Коркорана, что в Вашингтоне. Ко всему вышесказанному хочется добавить, что ,как ни странно, но эти полотна, написанные художником в 1892 году, не были разрешены к просмотру и в современной России!

3. Изначально джакузи создавалось совсем не для легкомысленных развлечений. Это устройство было построено заботливым отцом Кандидо Джакуззи, который пытался облегчить страдания малолетнего сына, который страдал ревматоидным артритом. Медики считали, что болезнь можно было вылечить с помощью гидротерапии, но в конце 40-ых годов прошлого века такое оборудование имелось только в лечебных учреждениях. Именно поэтому Кандидо вместе со своими братьями создал первую гидромассажную ванну. Поняв, что их детище обладает мощным коммерческим потенциалом, они начали производить и продавать «джакузи».

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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