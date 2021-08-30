Как бравурный женский портрет «подмочил» репутацию и изменил судьбу своего создателя: Скандальная слава Джона Сарджента

Джон Сингер Сарджент - американский художник-космополит, исколесивший за свою жизнь почти весь мир и оставивший после себя более девятисот картин маслом, две тысячи акварелей, огромное множество эскизов и рисунков. Он еще в ранней молодости приобрел популярность выдающегося портретиста «belle epocque» - «прекрасной эпохи», за портреты его кисти готовы были платить большие деньги. Однако самая громкая слава настигла живописца, когда он обнародовал «Портрет мадам Икс»... Правда, эта слава была совершенно не та, которую жаждал художник.



В художественной среде нередко бывает так, что мастер становится всемирно знаменитым благодаря одному своему творению, невзирая на множество других великолепных работ. К тому же зачастую именно такое творение приносит скандальную славу своему автору. Такая вот история и случилось Джоном Сингером Сарджентом. Но об этом немного позже.

«Автопортрет». (1906 год). Джон Сингер Сарджент.





А сейчас несколько страниц из жизни портретиста, который на рубеже 19-20 столетия покорил высший свет своими работами, выполненными в великолепной технике реализма и импрессионизма. К слову сказать, за его портреты, богатая знать без сожаления выкладывала до пяти тысяч долларов, что по тем временам считалось баснословной ценой.

Как все начиналось



Джон Сарджент (1856-1925) хотя и родился во Флоренции, и практически всю свою жизнь провел в Европе, считал себя американцем по происхождению. Его родители, выходцы из Америки, до конца дней оставались кочевыми экспатриантами, «гражданами мира», предпочитавшими постоянные переезды из страны в страну. Джон и еще двое младших детей кочевали вместе с ними. Ввиду этого образование мальчика было бессистемным и не постоянным, хотя и весьма разносторонним. В свои юные годы он прекрасно владел немецким, итальянским и французским языками, хорошо рисовал. И помимо всего прочего, получал в путешествиях множество разнообразных впечатлений, которые в дальнейшем и воплотятся в его жанровых полотнах.

Портрет Джона Сингера Сарджента. Автор: Джованни Болдини (1842-1931).





Отец мечтал о военно-морской карьере для сына, а мать была талантливой художницей и поощряла стремление своего чада к творчеству, который часто рисовал пейзажи и копировал картинки из газет и журналов. Те уроки живописи, которые получал мальчик с раннего детства от матери и приходящих учителей породили мечту стать художником.

Miss Cara Burch. / Джеки Барентон. Автор:Джон Сингер Сарджент.





Когда Джону Сардженту исполнится 21 год, он впервые посетит Америку, и родина родителей навсегда западет ему в душу. К слову, художник в будущем откажется от заманчивого предложения стать английским рыцарем по той простой причине, что рыцарский титул присваивался только гражданам Англии, а Джон не пожелал отказаться от американского гражданства, настолько он считал его почетным.





Lady_Agnew. Автор:Джон Сингер Сарджент.





Его талант портретиста проявится довольно скоро. И уже 23 года Сарджент выставит в Парижском Салоне свой первый портрет, на котором изобразит своего наставника Каролюса-Дюрана. Дебют превзойдет все ожидания – о молодом талантливом художнике заговорят не только в Париже. Это невероятно вдохновит Джона на создание новых работ.





«Портрет Фанни Уотс». (1877 год). Автор: Джон Сингер Сарджент.





Заказы начнут поступать один за другим, и художнику придется работать даже ночами, демонстрируя удивительную выносливость. Вначале 1880-х его работы уже регулярно будут выставляться на многочисленных Международных выставках и в Парижском Салоне. А к тридцати годам Сарджент станет самым модным живописцем французской столицы. Именно в Париже он напишет множество прекрасных работ, среди которых будет прелестное полотно «Гвоздика, лилия, лилия, роза» – нежнейшее по настроению и духу, волшебное по своей реалистичности и неземному покою.





Миссис Джозеф Чемберлен. / Леди Эден. Автор:Джон Сингер Сарджент.





Взлетев на гребень славы, Сарджент неустанно будет писать портреты французской знати и аристократии. И возможно так все продолжалось бы и дальше, если бы не один портрет, который основательно "подмочил" его репутацию. Речь пойдет о скандально известном «Портрете мадам Икс», написанном с реальной дамы Виржинии Гаутро, жены парижского банкира.





Портрет, изменивший жизнь художника



Эта работа была не заказной, но художника настолько пленила натура, что у него ушло более двух лет на уговоры мадам Гаутро позировать ему. Впрочем, он потратил еще столько же, чтобы создать свой шедевр. Так как Виржинии Гаутро, ведущей активную светскую жизнь, было некогда позировать художнику, она то и дело откладывала посещение мастерской, а когда являлась, то от скуки постоянно отвлекалась, чем безмерно раздражала художника. Но эти неудобства и сложности оказались просто пустяками по сравнению с реакцией критиков и зрителей на уже готовый портрет.

«Портрет мадам Икс». (1884 год). Холст, масло. 234 х 109 см. Музей Метрополитен, Нью-Йорк. Автор: Джон Сингер Сарджент.





Париж буквально взорвался от негодования. Художника обвиняли в чрезмерной «откровенности» полотна. Высший свет посчитал "непозволительным изображать замужних женщин, принадлежащих к их «касте», в позе дамы, уверенной в себе, внутренне свободной и осознающей свою женскую власть".



«Порочным» портрет считали не зря. Так как слухи о любовных похождениях мадам Гаутро ходили уже давно. Что касается неестественной бледности модели, которую художник якобы весьма ярко подчеркнул, то в обществе говорили, что Вирджиния "в погоне за модой применяла мышьяк, рискуя здоровьем ради эффектной белизны кожи".





Виржиния Гаутро. Этюд. Автор: Джон Сингер Сарджент.





Подробнее об истории создания портрета, читайте нашу публикацию: Как незамысловатая картина чуть не разрушила карьеру художника и репутацию героини: «Портрет мадам Икс»



Из-за громкого скандала Джон Сарджент потерял заказчиков и был вынужден перебраться в Лондон, где продолжал выставлять свои работы в Королевской Академии. Однако начать новый этап своей жизни ему там и не удалось – чопорная английская знать также не пожелала иметь дело с художником с «подмоченной» репутацией.





Леди Эден. Автор: Джон Сингер Сарджент.





Вскоре Джон Сарджент вновь посетил Нью-Йорк, и в конце 1880-х он находит своих заказчиков за океаном. А его персональная выставка в 1888 году в Америке вызвала фурор, и Джон вновь обрел репутацию одного из талантливейших портретистов своего времени. Живописцу было присвоено звание почетного члена трех университетов.





«Гвоздика, лилия, лилия, роза» (Carnation, Lily, Lily, Rose). (1885-86). Автор: Джон Сингер Сарджент.





Среди знаменитых личностей, которых он изобразил в то время, были Роберт Стивенсон и президенты Соединенных Штатов Теодор Рузвельт и Вудро Вильсон.





Президент США / Президент Теодор Рузвельт. Автор: Джон Сингер Сарджент.





Но художник так и не смог полностью оправиться после скандальной истории. К тому же многочисленные частные заказы постепенно иссякли и, он постепенно начал отходить от жанра портрета. Зато в его творчестве начинают появляться одна за другой сюжетные картины Сарджента, такие, как «Роберт Льюис Стивенсон и его жена», «Гвоздика, лилия, лилия, роза», «Огюст Роден».



Мастер использовал этот момент свободы для абсолютного творческого раскрепощения. А когда в будущем ему доводилось выполнять портреты богатых и известных персон, мастер постоянно шел на компромисс, стараясь изображать людей не такими, какими они были, а какими хотели себя видеть.



И это, разумеется, угнетало художника и он, начиная с 1910 года принимает решение никогда больше не писать портреты. В этот период появляются такие полотна как «Белые корабли», «Верховая лошадь, Палестина», «Судоходство, Майорка», «Белый бык в Сиене».





Испанский танец. Автор: Джон Сингер Сарджент.







Домыслы о личной жизни художника





Личная жизнь Сарджента была всегда покрыта мраком. Невзирая на слухи о его помолвках, он не имел никогда ни жены, ни детей, что в свою очередь порождало новые цепочки самых разнообразных сплетен о его гендерных предпочтениях. Масло в огонь подливали мужские портреты в стиле "ню", хотя эти полотна нигде и никогда не выставлялись.



И по сей день сведения о приватной жизни художника остались всего лишь домыслами и ничем неподтверждёнными слухами. И лишь близкие друзья талантливого художника, точно знали, что никого и ничего он так не любил, как живопись.

Мужские образы Джона Сингера Сарджента.





В 1922 году Джон Сарджент вошёл в число основателей Центральной художественной галереи Нью-Йорка, где два года спустя прошла его самая крупная выставка. В 1925 году живописец вернулся в Лондон, где 14 апреля неожиданно скончался во сне в 69-летнем возрасте от сердечного приступа.





Отдых. Автор: Джон Сингер Сарджент. 1911. Холст, масло. 63,8x76,2







Дочери Эдварда Дарли Бойта. Автор: Джон Сингер Сарджент.







Акварели Джона Сингера Сарджента.





Вот так, общественное мнение пагубно повлияло на судьбу по истине талантливого мастера. Что любопытно, в наше время «Портрет мадам Икс» считается идеальным, невзирая на то, что в 1884 году эта работа сыграла злую роль в судьбе Сарджента. Спустя 30 лет после его создания художник продал картину музею Метрополитен (США), заметив, что это, вероятно, лучшее из его произведений. А ведь действительно именно оно стало самой узнаваемой и обсуждаемой работой живописца, тем самым обеспечив ему пропуск в бессмертие.



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