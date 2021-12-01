Почему нельзя гулять по кладбищу?

Посещение кладбища должно иметь уважительные причины. Простые прогулки по таким местам осуждаются как обществом, так и специалистами в области магии.

Особенно когда любители острых ощущений отправляются на погост ночью с фонариками и спиртными напитками. Это банальное надругательство над памятью ушедших, поэтому обязательно наказывается Высшими Силами. Не зря же старые люди боялись потревоженных душ и их мести: те являлись напрямую к вандалам и осквернителям. Одни сходили с ума, другие кончали жизнь самоубийством, третьи теряли здоровьем, у четвертых не ладилась личная и профессиональная жизнь.

Гулять по кладбищу без определенной цели – это не просто пустое времяпрепровождение. Это насмешка над святыней, ведь место последнего приюта освящено. В прежние времена на территории кладбища не хоронили суицидников, колдунов, а также актеров, профессия которых считалась нечистой и греховной. Но даже если человек разгуливает вдоль могил днем, тут тоже нечем гордиться. По сути, он так же нарушает покой усопших.

Погост – это место мертвых. Живым тут позволено находиться лишь в определенное время.

Почему же такие строгости?



Можно «подцепить» неупокоенную душу

Разные «прогульщики» даже не подозревают о том, что на кладбище немало покойников, которые зависли между небом и землей.

Можно наткнуться на «рабочую» могилу

Подобные тонкости известны лишь сильным медиумам. Поскольку сейчас всех хоронят в одном месте, то невозможно даже установить причину смерти. На памятнике просто написано нечто в духе «помним, скорбим», а в реальности человек повесился или вскрыл себе вены. Вот его душа и ищет подпитку, находя ее в виде живой энергетики неприкаянно гуляющих личностей.

Здесь подразумевается захоронение, которое облюбовала черная ведьма для своих ритуалов. Обыватель, разумеется, не заметит ничего подозрительного, потому и не станет соблюдать осторожность. Это выливается в прикосновения к заговоренным предметам, от которых можно заразиться порчей, проклятьем или сглазом.

Таким образом, гулять по кладбищу не просто бессмысленно, но и опасно. Не всегда дело заканчивается в точности по историям из жизни про мистику, в которых все разбежались и больше не вспоминали про ночные похождения. К сожалению, многие действительно сходят с ума, попадают в психиатрическую клинику или совершают попытку самоубийства. А все потому, что полезли в запретную область, о которой не имеют ни малейшего понятия.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2342713465209096390/

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