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Почему нельзя гулять по кладбищу?

Посещение кладбища должно иметь уважительные причины. Простые прогулки по таким местам осуждаются как обществом, так и специалистами в области магии.
Особенно когда любители острых ощущений отправляются на погост ночью с фонариками и спиртными напитками. Это банальное надругательство над памятью ушедших, поэтому обязательно наказывается Высшими Силами. Не зря же старые люди боялись потревоженных душ и их мести: те являлись напрямую к вандалам и осквернителям. Одни сходили с ума, другие кончали жизнь самоубийством, третьи теряли здоровьем, у четвертых не ладилась личная и профессиональная жизнь.
Гулять по кладбищу без определенной цели – это не просто пустое времяпрепровождение. Это насмешка над святыней, ведь место последнего приюта освящено. В прежние времена на территории кладбища не хоронили суицидников, колдунов, а также актеров, профессия которых считалась нечистой и греховной. Но даже если человек разгуливает вдоль могил днем, тут тоже нечем гордиться. По сути, он так же нарушает покой усопших.

Погост – это место мертвых. Живым тут позволено находиться лишь в определенное время.
Почему же такие строгости?

Почему нельзя гулять по кладбищу?

 

Можно «подцепить» неупокоенную душу

Разные «прогульщики» даже не подозревают о том, что на кладбище немало покойников, которые зависли между небом и землей.

Подобные тонкости известны лишь сильным медиумам. Поскольку сейчас всех хоронят в одном месте, то невозможно даже установить причину смерти. На памятнике просто написано нечто в духе «помним, скорбим», а в реальности человек повесился или вскрыл себе вены. Вот его душа и ищет подпитку, находя ее в виде живой энергетики неприкаянно гуляющих личностей.

Почему нельзя гулять по кладбищу?

Можно наткнуться на «рабочую» могилу

Здесь подразумевается захоронение, которое облюбовала черная ведьма для своих ритуалов. Обыватель, разумеется, не заметит ничего подозрительного, потому и не станет соблюдать осторожность. Это выливается в прикосновения к заговоренным предметам, от которых можно заразиться порчей, проклятьем или сглазом.
Таким образом, гулять по кладбищу не просто бессмысленно, но и опасно. Не всегда дело заканчивается в точности по историям из жизни про мистику, в которых все разбежались и больше не вспоминали про ночные похождения. К сожалению, многие действительно сходят с ума, попадают в психиатрическую клинику или совершают попытку самоубийства. А все потому, что полезли в запретную область, о которой не имеют ни малейшего понятия.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2342713465209096390/

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