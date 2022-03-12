Роковое притяжение: 8 признаков ненастоящей любви

Несколько месяцев назад вы по уши влюбились. Сейчас вам кажется, что наконец-то вы нашли того человека, которого так долго искали. Но что-то в глубине души говорит вам об обратном.

Как понять, что ваши чувства настоящие? Может, пока вам лучше остановить выбор на одиночестве?

Вот 8 признаков НЕНАСТОЯЩЕЙ любви. Даже если вы думаете иначе!

1. Между вами нет "химии"

От природы нам дано максимум два-три года "химии" в отношениях. После этого людям уже нужно прикладывать усилия, чтобы сохранить любовь. Но, если между вами изначально было сильнейшее физическое притяжение, вам будет гораздо проще остаться любящей парой.

2. Вас не всегда рады видеть

В "правильных" отношениях партнер всегда рад видеть вас, и наоборот. Если нет, то вас разделяет не только физическое расстояние. Разве может такое происходить с родственными душами?

3. Про ваше существование нередко забывают

С глаз долой, из сердца вон? Так быть не должно! Милая SMS-ка с утра и телефонный разговор вечером говорят о том, что о вас постоянно думают. Поход в аптеку за лекарствами, когда вы приболели, подразумевает, что ваш партнер будет с вами и в плохие времена. Это лишь два примера того, что вы находитесь в его списке приоритетов достаточно высоко.

4. Вас гораздо чаще осуждают, чем хвалят

В вашей паре дела обстоят именно так?

Мы все хотим, чтобы любимые люди чувствовали себя хорошо, не так ли? Лучший способ сделать это - хвалить их. Если это редко случается в вашей паре, спросите себя, почему. Осуждение - это настоящий яд для отношений, постепенно разрушающий вашу самооценку. Некоторые могут сказать, что настоящая любовь должна терпеть и жертвовать, но это не так! Неужели вы согласны на такие отношения?

5. Вам приходится извиняться за поведение партнера

Вам так часто приходится оправдывать любимого человека перед друзьями и семьей, что вы чувствуете себя между молотком и наковальней. Задумайтесь, может, в их словах есть доля истины?

6. Вы ощущаете неуверенность

То горячо, то слишком холодно. Вас словно раскачивает из стороны в сторону. Именно так проявляется в отношениях чувство незащищенности. Вы боитесь расставания, не так ли? Вас заботит, что подумает партнер, если вы скажете что-то не так? С единомышленником всегда можно откровенно поговорить о своих чувствах. Вот что важно!

7. Вы "играете в одни ворота"

Человек, который любит вас по-настоящему, всегда согласится провести время с вами и людьми, которыми вы дорожите. А также постарается по максимуму включить вас в свою жизнь. Если это не так, то вскоре вы будете проживать вместе две разные жизни, которые почти не пересекаются друг с другом.

8. У вашей пары нет будущего

Разве можно находиться в идеальных отношениях, если у вас нет планов на совместную жизнь? Мы не имеем в виду брак, по крайней мере, пока, но у вас должны быть одинаковые жизненные цели и желание добиваться их вместе. Если этого не происходит, рядом с вами точно не тот человек!

Помните, вы можете научить людей тому, как они должны относиться к вам. Если вам что-то не нравится уже сейчас, то рано или поздно вам придется либо поменять партнера, либо изменить себя. И только вы сами знаете, что вам нужно сделать, обнаружив, что эта любовь - ненастоящая. Удачи!

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2430000840626408068/

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