Жемчужина Перегрина - свадебный подарок для Марии Кровавой носила Элизабет Тэйлор

Украшений Тюдоров из 16 века сохранилось не так уж много. В основном, представление о том, какие аксессуары носили леди и джентльмены королевского семейства мы можем по их портретам. Например, на портрете Марии I Тюдор изображена красивая крупная жемчужина.

Это Перегрина - Странница, названная так потому что сменила множество владельцев после смерти Марии. Блуждающая жемчужина Перегрина жива и находится в украшении современной владелицы.

Её размер - не преувеличение художника. Кроме того, долгое время была самой крупной в мире, её вес 55,95 карат. Это барочная жемчужина каплевидной формы.

Как носила жемчужину Кровавая Мэри

В середине 16 века, жемчужину выловил у берегов Панамского залива чернокожий невольник. Испанцы как раз завезли туда рабочую силу, чтобы ныряльщики добывали им жемчуг. По легенде, нашедшему жемчужину даровали свободу.

Ценная находка была передана испанскому королю Карлу V. Его сын, Филипп II подарил жемчужину невесте - Марии Тюдор на кануне свадьбы. Мария сделала из неё подвеску и носила, прикрепляя к броши. Как раз в таком варианте прекрасная жемчужина запечатлена на портрете.

Но супружеского счастья подарок не принес. Правление Марии продлилось недолго и было несчастливым для Англии настолько, что народ прозвал её Марией Кровавой. Наследников родить не удалось, да и с мужем не заладилось. Мария умерла, а жемчужина вернулась в Испанию.

Странствия по миру

Жемчужина хранилась в Испании в течении 250 лет. Испанские королевы позировали для парадных портретов с украшением, включавшим Перегрину.

В 1808 году она попала к брату Наполеона Бонапарта во время оккупации Испании французами. Он оставил жемчужину своему племяннику. Тот продал маркизу Аберкорн. Тогда этот морской дар и обрел свое название.

В середине 20 века Перегрину купил актер Ричард Бертон и подарил своей супруге Элизабет Тейлор.

Ожерелье Элизабет Тейлор от Картье

За 500-ю историю Перегрину носили как подвеску, как брошь, как украшение для шляпы или элемент ожерелья.

Она настолько массивна, что дважды терялась: супруги Гамильтон теряли её 2 раза — в Букингемском дворце в разгар бала и на диване в Виндзорском замке ;)

Однажды жемчужины чуть не проглотил песик Элизабет Тэйлор...

Так что действительно достойное и крепкое обрамление Перегрине дала именно Элизабет Тейлор. Картье создали прекрасное ожерелье с крупным жемчугом. После смерти актрисы, ожерелье было продано за 11,8 млн долларов.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Короткая жизнь дочери Валентина Гафта: почему актер винил себя в том, что с ней произошло https://otari.mirtesen.ru/blog/43211747980/

3 часа ночи: почему это время считается самым страшным и опасным https://otari.mirtesen.ru/blog/43380172082

Молитва Матроне о ребенке https://otari.mirtesen.ru/blog/43393028047/

Ваше мнение для меня важно. Буду благодарен за ваши комментарии!