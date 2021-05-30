8 женских привычек, которые побуждают мужчину прекратить отношения.

Вы не обделены мужским вниманием, но почему-то не получается построить длительные отношения? Если хотя бы в одном из приведенных описаний вы узнаете себя, то не исключено, что вы сами выстраиваете отношения по заведомо бесперспективному сценарию.

Давайте выясним, какие женские привычки чаще всего заставляют мужчину потерять интерес и прекратить отношения.

1. Попытки изменить мужчину

Как пишет Мари Форлео в своем бестселлере «Ты — богиня! Как сводить мужчин с ума» одна из потребностей всех мужчин – это быть принятым таким, какой он есть. Автор книги призывает женщин сравнить выбор мужчины с покупкой товара в магазине. Мы свободны в своем выборе, можем выбрать какой угодно «чайник», и наши попытки изменить уже купленный товар – глупы и безуспешны. Приходится принимать его со всеми недостатками либо же менять чайник. Третьего не дано.

2. Болтливость

Если на первых порах ваша привычка щебетать без умолку будет умилять мужчину, спустя пару месяцах умиление сменится раздражительностью и желанием сбежать далеко и надолго. Оставьте сплетни, разговоры о платьях и пересказ серий любимого шоу для мамы или подруг, мужчину этими разговорами травмировать не стоит.

3. Привычка конкурировать

Если вам свойственна конкуренция, вы готовите лучше всех и водите машину безупречно, то, скорее всего, вы перенесете эту привычку в отношения с мужчиной. Причем незаметно для себя. Иногда такая атмосфера соревнования идет отношениям на пользу и добавляет им остроты, но очень часто мужчина устает от этого. С женщиной он хочет расслабиться, а не покорять очередную высоту. Если не хотите превратить роман в гонку, то сбавьте обороты и соревнуйтесь с кем-нибудь другим.

4. Излишняя независимость

Самостоятельная и успешная Мисс Независимость притягивает мужчин, излишне властная и не способная идти на компромиссы дама – отталкивает и пугает. Если вы жалуетесь на недостаток рыцарей вокруг вас, задумайтесь – может быть, рыцарю не место рядом с вами, вы все сама да сама? И сумки дотащите, и кран почините. Попробуйте хотя бы на время сбросить с плеч рыцарские доспехи, уступите роль рыцаря мужчине — и он захочет быть им для вас снова и снова.

5. Неспособность расстаться с прошлым

У всех у нас есть печальный опыт расставания, прежних ошибок и неудачных романов, однако для некоторых он становится порой настоящей проблемой. Если в беседе с новоиспеченным бойфрендом вы то и дело предаетесь воспоминаниям о бывшем, ежедневно проверяете его страницы в соцсетях или даже ищете с ним встречи, ваш мужчина может от таких отношений быстро устать — мало кому понравится быть запасным игроком и по совместительству личным психологом.

6. Отсутствие чувства юмора

«Она заставляет меня смеяться», - один из самых ценных комплиментов, которым может одарить женщину поистине заинтересованный в ней мужчина. Очень часто чувство юмора оказывается куда более мощным оружием, чем маникюр, шпильки, помада. Если вы мрачны и не склонны к иронии, а его шутки вызывают у вас недоумение, то вряд ли ваш роман продержится долго.

7. Потеря интереса к себе

Ни для кого не секрет, что мужчины чаще всего влюбляются в женщин, которые влюблены в себя. Им всегда есть чем заняться, не скучно с сами собой, они любят за собой ухаживать и ставить свои интересы в приоритет. Тем печальнее наблюдать, как с появлением бойфренда они забрасывают привычные занятия в спортзале и бассейне, отказывают себе в столь любимых посиделках с подругами и (что особенно печально) отказываются от гламурного мейкапа и стильной одежды в пользу халатов, пижам и безыскусного «хвоста».

Как бы ни была сильна эйфория влюбленности, не забывайте, что каждый мужчина в душе остается охотником, и самый верный способ удержать его внимание — не отказывать во внимании самой себе.

8. Чрезмерный контроль

Существует очень тонкая грань между заботой и преследованием. Не нужно каждые пять минут названивать партнеру и спрашивать, где он и с кем. Если он по-настоящему дорожит вашими отношениями, он не станет вас обманывать и заранее предупредит, что встретится вечером с друзьями. Не стоит в каждом его шаге искать подвох или измену. Мужчина нуждается в личном пространстве так же, как и вы сами.

И самое главное — не читайте его переписку. Тем самым вы показываете, что не доверяете ему.

Если в ваших отношениях ссоры стали случаться все чаще, это вовсе не означает, что партнер вас разлюбил или нашел другую. Иногда полезно проанализировать свое собственное поведение и попробовать поискать причину конфликта в себе.

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