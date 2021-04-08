Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Фишкин
    А по делу, Ершович, что можешь сказать?Зюганов назвал ви...
  • Михаил Ершов
    Да ты, автор, подавился костью обглоданной, и изрыгаешь бред. Долбоёб бля!Зюганов назвал ви...
  • Александр Фишкин
    Вспомним, однако, о том, что когда свергали царя, большевиков ещё НЕ БЫЛО.Зюганов назвал ви...

Откуда Гюго взял своего Квазимоду

Откуда Гюго взял своего Квазимоду

Собор Парижской Божьей Матери или Нотр-Дам де Пари - символ Франции. В прошлом году, когда величественное сооружение охватило пламя, весь мир погрузился в траур. Люди, успевшие посетить достопримечательность, принялись пересматривать архивные фото. А те, кто так и не побывал в храме до пожара, горько пожалели о собственной нерасторопности. Сегодня трудно поверить, что в начале девятнадцатого века значение данного здания не было столь велико.

Это был самый обычных собор, который остро нуждался в реставрации. Любовь к Нотр-Даму появилась после выхода в 1831 году романа Виктора Гюго, главными героями которого стала цыганка по имени Эсмеральда и горбун Квазимодо.                                                                                                                                                     

Откуда Гюго взял своего Квазимоду

Долгое время считалось, что все персонажи на страницах книги вымышленные. Однако в 2010 году появилась другая информацию. Ее напечатали на страницах газеты британского издания "The Daily Telegraph". Журналисты ссылались на слова некоего Эдриан Глю, работавшего в лондонском музее.

Однажды он разбирал архив и наткнулся на интересные бумаги. Речь идет о рукописи в семи томах, где излагалась биография некоего Генри Сибсона.

В двадцатых годах девятнадцатого века он был скульптором, задействованным в реставрации Нотр-Дама.

Во время работы Сибсон часто пересекался с резчиком по камню по фамилии Траян и очень тепло отзывался об этом жизнерадостном и общительном человеке. Но сказать того же о начальнике Траяна скульптор не мог. Тот был горбат и нелюдим. В одной из поздних записей  мужчина упоминается как Горбун. Более точных сведений о его настоящем имени не сохранилось.


Предположив, что именно этот чурающийся общения резчик по камню мог вдохновить Гюго на создание образа Квазимодо, мистер Глю сперва сопоставил даты, когда шла реставрация, со временем написания романа, а потом отправился в Париж, где изучил вопрос более внимательно. Ему удалось узнать из сохранившихся в архиве города бумаг имена всех специалистов, участвовавших в реставрации.

Откуда Гюго взял своего Квазимоду

Был среди них и некто Тражен (разночтение в транскрипциях в разных языках дело обычное). Жил он на улице, где в те годы обитал Виктор Гюго. То есть, они могли быть знакомы, а следовательно, и с таинственным горбуном писатель имел возможность встретиться. Кроме того, он много времени проводил в соборе и вникал в дела реставрации, чтобы проникнуться духом этого места и максимально точно описать храм (кто читал, знает, что иногда десять - двадцать страниц текста посвящаются архитектурным изыскам).

На данный момент многие исследователи соглашаются с теорией Эдриана Глю. Но сколько в ней правды, а сколько желания найти прототип для каждого героя классического произведения, никто никогда доподлинно не узнает.

Источник : https://zen.yandex.ru/media/id/5e3c869c6a2d43043504211e/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть 

За сколько можно купить Россию https://otari.mirtesen.ru/blog/43121663561

Убийственное письмо палачу народов Сталину https://otari.mirtesen.ru/blog/43514409962

Предсказания Кейси о России как о будущей «надежде мира» https://otari.mirtesen.ru/blog/43618024609/

Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗанимательная болтология

Жадность владельцев отелей Крыма, только еще больше отталкивает людей от русского юга.

Читать
11 впечатляющих фото того, как пожарные XX века боролись одновременно со льдом и пламенем
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

11 впечатляющих фото того, как пожарные XX века боролись одновременно со льдом и пламенем

Выбираем идеальную водку вместе
Материал, выбранный редакторами МиртесенЧетыре вкуса

Выбираем идеальную водку вместе

Трудности с покупкой билетов: Deutsche Bahn создает проблемы немецким пенсионерам
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости Германии на русском - Germania.one

Трудности с покупкой билетов: Deutsche Bahn создает проблемы немецким пенсионерам

Дайверы обнаружили дверь внутри моря и решили ее открыть
Материал, выбранный редакторами МиртесенDon't Panic Magazine

Дайверы обнаружили дверь внутри моря и решили ее открыть

9
Стало известно, чем жители Вологодчины планируют заниматься предстоящим летом
Материал, выбранный редакторами МиртесенВся.рф

Стало известно, чем жители Вологодчины планируют заниматься предстоящим летом

Туристы не спешат с полной оплатой июньских туров в Турцию
Материал, выбранный редакторами МиртесенladyTravel Club

Туристы не спешат с полной оплатой июньских туров в Турцию

Прогулка слонов по центру города возмутила жителей Ростова
Материал, выбранный редакторами Миртесенrostovgazeta

Прогулка слонов по центру города возмутила жителей Ростова

Ледяное «дыхание» Байкала сняли на видео
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Ледяное «дыхание» Байкала сняли на видео

25 удивительных карт, которые могут изменить ваш взгляд на многие вещи
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

25 удивительных карт, которые могут изменить ваш взгляд на многие вещи

10 секретов, которыми отели не спешат делиться с гостями
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

10 секретов, которыми отели не спешат делиться с гостями

«Дыхание» Байкала сняли на видео
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

«Дыхание» Байкала сняли на видео

СМИ: Неймар приостановил переговоры с ПСЖ по контракту из-за интереса «Барселоны»
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

СМИ: Неймар приостановил переговоры с ПСЖ по контракту из-за интереса «Барселоны»

Более 170 предприятий в Москве удостоились международного знака Safe Travels
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

Более 170 предприятий в Москве удостоились международного знака Safe Travels

Стейк и еще 8 знаменитых блюд, которые часто готовят и едят неправильно
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

Стейк и еще 8 знаменитых блюд, которые часто готовят и едят неправильно

Реконструкцию вдоль русла реки Есентай в Алматы завершат до конца года
Материал, выбранный редакторами МиртесенСайт города Алматы

Реконструкцию вдоль русла реки Есентай в Алматы завершат до конца года

Челябинский пожарный погиб во время тушения полыхающего камыша
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

Челябинский пожарный погиб во время тушения полыхающего камыша

В Перми рухнули цены на туры в Египет
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

В Перми рухнули цены на туры в Египет

Директор гида Michelin: Москва – одна из кулинарных столиц мира
Материал, выбранный редакторами МиртесенКапотнинский меридиан

Директор гида Michelin: Москва – одна из кулинарных столиц мира

Роспотребнадзор помог избежать вспышек COVID-19 в Крыму
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Роспотребнадзор помог избежать вспышек COVID-19 в Крыму

Авиакомпания «Ямал» нарастила выручку до рекордных показателей в 2020 году
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Авиакомпания «Ямал» нарастила выручку до рекордных показателей в 2020 году

Ким Кардашьян отрицает свою причастность к похищению древнеримской статуи
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Ким Кардашьян отрицает свою причастность к похищению древнеримской статуи

Крупнейшая частная железнодорожная компания РФ сменит направление работы
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Крупнейшая частная железнодорожная компания РФ сменит направление работы

6 безжизненных мест нашей планеты с неповторимой атмосферой
Материал, выбранный редакторами МиртесенОчевидное и невероятное от Отари Хидирбегишвили

6 безжизненных мест нашей планеты с неповторимой атмосферой

Фото с дронов
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖизнь - театр

Фото с дронов

Дело к ночи? Пора в музей
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Дело к ночи? Пора в музей

«Его тоже сорвут». Омские защитники памятников выступят с акцией против сноса здания
Материал, выбранный редакторами Миртесенgorod55

«Его тоже сорвут». Омские защитники памятников выступят с акцией против сноса здания

Ученые установили личность погибшего участника экспедиции Франклина 1845 года
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Ученые установили личность погибшего участника экспедиции Франклина 1845 года

МАММ объявил программу «Ночи музеев»
Материал, выбранный редакторами МиртесенКультуромания

МАММ объявил программу «Ночи музеев»

Главный архитектор Калуги съездил в Рыбинск за опытом
Материал, выбранный редакторами МиртесенКалуга-поиск

Главный архитектор Калуги съездил в Рыбинск за опытом

Более 170 столичных учреждений оказались безопасны для посещения во время пандемии
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Более 170 столичных учреждений оказались безопасны для посещения во время пандемии

Гостиницу «Большую Московскую» отреставрируют в Ростове
Материал, выбранный редакторами Миртесенrostovgazeta

Гостиницу «Большую Московскую» отреставрируют в Ростове

28 школьных музеев Нижнего Новгорода посвящены военно-исторической тематике
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

28 школьных музеев Нижнего Новгорода посвящены военно-исторической тематике

Как посреди Парижа поезд упал с крыши: 8 исторических фото
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

Как посреди Парижа поезд упал с крыши: 8 исторических фото

На пляжах в крымском селе Песчаное полно водорослей и нет фонарей
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

На пляжах в крымском селе Песчаное полно водорослей и нет фонарей

Юрий Горбунов, готовящийся снова стать отцом, удивил кадрами с отдыха: «Вырастил…»
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Юрий Горбунов, готовящийся снова стать отцом, удивил кадрами с отдыха: «Вырастил…»

В Германии за прошедшие сутки зафиксировано более 21 тысячи новых случаев COVID-19
Материал, выбранный редакторами Миртесенvostokmedia

В Германии за прошедшие сутки зафиксировано более 21 тысячи новых случаев COVID-19

Картина дня

наверх