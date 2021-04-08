Откуда Гюго взял своего Квазимоду

Собор Парижской Божьей Матери или Нотр-Дам де Пари - символ Франции. В прошлом году, когда величественное сооружение охватило пламя, весь мир погрузился в траур. Люди, успевшие посетить достопримечательность, принялись пересматривать архивные фото. А те, кто так и не побывал в храме до пожара, горько пожалели о собственной нерасторопности. Сегодня трудно поверить, что в начале девятнадцатого века значение данного здания не было столь велико.

Это был самый обычных собор, который остро нуждался в реставрации. Любовь к Нотр-Даму появилась после выхода в 1831 году романа Виктора Гюго, главными героями которого стала цыганка по имени Эсмеральда и горбун Квазимодо.

Долгое время считалось, что все персонажи на страницах книги вымышленные. Однако в 2010 году появилась другая информацию. Ее напечатали на страницах газеты британского издания "The Daily Telegraph". Журналисты ссылались на слова некоего Эдриан Глю, работавшего в лондонском музее.

Однажды он разбирал архив и наткнулся на интересные бумаги. Речь идет о рукописи в семи томах, где излагалась биография некоего Генри Сибсона. В двадцатых годах девятнадцатого века он был скульптором, задействованным в реставрации Нотр-Дама.

Во время работы Сибсон часто пересекался с резчиком по камню по фамилии Траян и очень тепло отзывался об этом жизнерадостном и общительном человеке. Но сказать того же о начальнике Траяна скульптор не мог. Тот был горбат и нелюдим. В одной из поздних записей мужчина упоминается как Горбун. Более точных сведений о его настоящем имени не сохранилось.



Предположив, что именно этот чурающийся общения резчик по камню мог вдохновить Гюго на создание образа Квазимодо, мистер Глю сперва сопоставил даты, когда шла реставрация, со временем написания романа, а потом отправился в Париж, где изучил вопрос более внимательно. Ему удалось узнать из сохранившихся в архиве города бумаг имена всех специалистов, участвовавших в реставрации.

Был среди них и некто Тражен (разночтение в транскрипциях в разных языках дело обычное). Жил он на улице, где в те годы обитал Виктор Гюго. То есть, они могли быть знакомы, а следовательно, и с таинственным горбуном писатель имел возможность встретиться. Кроме того, он много времени проводил в соборе и вникал в дела реставрации, чтобы проникнуться духом этого места и максимально точно описать храм (кто читал, знает, что иногда десять - двадцать страниц текста посвящаются архитектурным изыскам).

На данный момент многие исследователи соглашаются с теорией Эдриана Глю. Но сколько в ней правды, а сколько желания найти прототип для каждого героя классического произведения, никто никогда доподлинно не узнает.

Источник : https://zen.yandex.ru/media/id/5e3c869c6a2d43043504211e/

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