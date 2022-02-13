«Помню, каким жалким был Сталин в начале войны, как он плакал»- что говорили генералы Красной Армии за спиной у Сталина?

В 1950 году были лишены всех званий и наград, а потом и расстреляны несколько генералов Советской Армии и один бывший маршал. Как так? Ведь они же выиграли Великую Отечественную войну!

Некоторых к смерти привёл их длинный язык. В приватных беседах с друзьями и родственниками генералы резко критиковали государственный строй, оскорбительно выражались в адрес Сталина.

О том, что в их квартирах и в гостиничных номерах, куда их селили, могли быть подслушивающие устройства, эти военачальники не подумали. А каждое их неосторожное слово фиксировалось на плёнку, затем – на бумагу, и подшивалось к будущему делу.

№2 «Помню, каким жалким был Сталин в начале войны, как он плакал»

В январе 1947-го на стол Сталина глава МГБ Абакумов положил стенограмму разговоров генерал-полковника, Героя Советского Союза Василия Гордова. В разговоре с другом, генералом Рыбальченко, он с возмущением говорил о голоде в колхозах, где люди вынуждены «есть бродячих животных», о том, что в советских газетах – «сплошной обман», а в государственном аппарате «всё построено на взятках и подхалимстве».

Василий Николаевич Гордов. Фото в свободном доступе.

Но хуже всего то, что Гордов в разговоре с женой Татьяной Владимировной вспомнил о минутах слабодушия Сталина в начале войны и в целом так обругал вождя, что смущённый Абакумов, по-современному говоря, «запикал» эти нецензурные слова, ремаркой: (похабное выражение в адрес товарища Сталина).

«Я помню, каким он был (beep), когда вызвал меня для назначения, (beep) плачет, сидит жалкий такой… Что сделал этот человек – он же разорил Россию! Инквизиция сплошная кругом, подлость и дикость», – выговаривал нетрезвый Гордов своей жене 31 декабря 1946 года. Вместо того, чтобы мирно отмечать праздник. Инквизиция сплошная кругом, подлость и дикость», – выговаривал нетрезвый Гордов своей жене 31 декабря 1946 года. Вместо того, чтобы мирно отмечать праздник.

Этих слов Сталин ему не простил. Через несколько дней после доклада Абакумова генерала арестовали, а в 1950 году он был расстрелян по 58-й статье. В 1956 году – посмертно реабилитирован и восстановлен в правах на боевые награды.

Гордов в тюрьме. Фото в свободном доступе.

№1 «Бюрократия, очковтирательство, нищета народа! А страна – в международной изоляции»

Генерал Филипп Рыбальченко в том злополучном разговоре с Гордовым от 28 декабря 1946 года тоже сказал немало резких слов в адрес советского строя.

«Министров понаплодили, аппараты раздули. Как при царском режиме – на каждом мужике 77 человек сидело, – так и сейчас! – возмущался Рыбальченко. Он возвращался с отдыха в Сочи и перед выездом в свой Куйбышев заехал в гости к Гордову, – только рапортуют, пыль в глаза пускают. Ехал как-то на машине и увидал «красный обоз»: едет на кляче баба, впереди красная тряпка болтается, на возу у нее 2 мешка, сзади нее еще одна баба везет 2 мешка. Это «красный обоз» называется, план выполняет! Мы чуть со смеху не умерли»

Рыбальченко издевательских выражений в адрес Сталина не говорил, но тоже высказался о вожде крайне неуважительно. Он заметил, что колхозники не любят Сталина и ждут его конца: надеются, что после смерти вождя порядки изменятся к лучшему.

Генерал Рыбальченко. Фото в свободном доступе.

Говорил, что ни о каком международном престиже СССР нет и речи:

«Никто, даже никакие чехи или африканцы не поддерживают нас, мы в международной изоляции. Молотов сколько ездил на конференции – Трумэн нигде его не принял. У нас какой-то там сын Рузвельта приезжает, и Сталин его с радостью принимает, а Молотова – никто».

Рыбальченко расстреляли «за компанию» с Гордовым. В обвинительном заключении суда значилось, что он распространял злобную клевету на советский строй и руководителей ВКП(б), заявлял о необходимости свержения Советской власти и реставрации капитализма.

В последнем слове на суде генерал сказал, что отказывается от признания своей вины: следователи на допросах довели его до такого состояния, что он был готов подписать всё, что угодно.

Григорий Кулик (справа) с Семёном Тимошенко. Фото в свободном доступе.

Был и третий фигурант этого дела об «антисоветской подпольной организации собутыльников» – бывший маршал Григорий Кулик. Выпивая с Гордовым и Рыбальченко в номере гостиницы «Москва», он и в хвост и в гриву материл «подхалимов и интриганов» Булганина и Берию. О Сталине Кулик выражался не так резко, но тоже нелицеприятно.

Результат тот же – арест 11 января 1947 г., расстрел 24 августа 1950 г. и реабилитация в 1956 г. – всё одновременно с собутыльниками.

В целом же, одиозная фигура феноменального пьяницы, развратника и расхитителя государственной собственности Григория Кулика – заслуживает отдельной статьи.

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Что касается разговора Гордова с женой Татьяной Владимировной о минутах слабодушия Сталина в начале войны, то это действительно правда !Именно после того, как Гитлер в начале войны развел палача народов Сталина как обыкновенного лоха, бездарный глава советского государства в первые дни войны в паническом и депрессивном состоянии впал в прострацию и скрылся в подмосковной даче Кунцево.

Именно поэтому 22 июня советскому народу о начале войны сообщил народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. Трусливый выродок же Сталин беспомощно находился на даче в течении недели, пока к нему не приехали члены Политбюро с предложением возглавить оборону страны. Любопытно, что Сталин, увидев тогда членов Политбюро , сильно испугался , подумав что его пришли арестовывать, и произнес тогда свои знаменитые слова «Ленин оставил нам пролетарское Советское государство, а мы его просрали»!

Именно после этого, когда Сталина ,по сути, главного виновника трагических поражений советских войск в начале войны не арестовали и не придали справедливому суду , этот кровавый диктатор особенно «полюбил» русский народ .И именно поэтому после войны, стоя по пояс в крови русских людей , он произнес на одном из торжественных заседаний свой знаменитый тост за Великий Русский Народ ! Правда, Сталин тогда признал некоторые свои ошибки, но это был, как бы предел покаяния за собственные ошибки, предел, который мог определить только лично кровавый диктатор.

Хотя о какой любви к русскому народу и его истории можно говорить, когда этот деспот , например, приказал уничтожить в Москве Братское кладбище героев Первой мировой войны, защищавших Отечество в 1914-1918 годах. Располагалось это кладбище в районе нынешней станции метро «Сокол» и на этом кладбище хоронили не только военных, но и сестёр милосердия, оказывавших героическую помощь раненым в госпиталях и на фронте. Кладбище изначально задумывалось как всероссийский «памятник подвигов российских солдат в этой войне » и здесь должен был разместиться музей Первой мировой войны !Однако изувер Сталин варварски приказал уничтожить могилы героев Первой мировой только из-за того, что большевики считали эту войну не иначе как «империалистической»!Разве не кощунственно, когда в советское время там располагались овощной рынок, свалка и площадка для выгула собак. Вот она – «неимоверная» любовь Сталина к России и русскому народу!

Примечателен еще один факт «искренней» любви Сталина к русскому народу. Как-то Алексей Николаевич Толстой, работая над своим романом «Петр Первый» , принес Сталину документ, а именно некое письмо, которое явно свидетельствовало о том, что Петр I по своему происхождению вовсе не русский, как считалось ранее, а грузин! Как ни странно, Сталин столь необычному инциденту нисколько не удивился и после ознакомления с документами приказал Толстому сей факт не разглашать, дабы не давать ему возможности стать публичным. Подобное свое действие Сталин аргументировал достаточно просто и цинично заявил : «Оставим им хоть одного «русского», которым они могут гордиться!».Еще более циничными оказались слова, сказанные им про характер русского народа «Русский народ – царистский народ. Ему царь нужен»!

А может напомнить почитателям Сталина , как российский триколор, который сегодня гордо реет над государственными учреждениями России, и который является национальным символом российской государственности, в 1926 году был полностью дискредитирован как запретный идеологический символ! По приказу «вождя народов», за вывешивание российского триколора легко можно было получить «политическую» статью 58-10!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Подписывайтесь на сайт

Рекомендую также прочесть:

Был ли Сталин антисемитом? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43475890214/)

Кто по национальности Владимир Путин: его настоящая фамилия (https://otari.mirtesen.ru/blog/43282862311/)

Роковая ошибка Сталина, которая помогла немцам внезапно напасть на СССР и запятнала репутацию Советского руководства https://otari.mirtesen.ru/blog/43297161440/