Как Матрена Распутина хотела отсудить 25 миллионов франков у Феликса Юсупова

После того, как в России свершилась революция, многие сторонники монархии отправились в эмиграцию – в США и во Францию. Кого-то расстреляли большевики, кто-то попытался выжить при новой власти, скрывая свое происхождение, или доказывая, свою безобидность для режима коммунистов.

Матрена на руках у отца

И, все же, «цвет нации» оказался в городе Париже. Только в новой стране «графья» и генералы выполняли не слишком престижную работу, чтобы хоть как-то обеспечить себе существование.

В Париже оказались две «конкурирующие фирмы». Речь о Феликсе Юсупове и Матрене Распутиной.

Феликс Феликсович чувствовал себя более-менее неплохо. Он смог перетащить в Париж часть своих сбережений, заняться кое-какими делами. Это долго рассказывать. Если кратко, то Юсупов, в отличие от многих своих бывших сограждан – подданных царя Николая Александровича, не бедствовал. Матрена Григорьевна – наоборот. Она бралась за любую работу, лишь бы добыть немного денег. Отец оставил ей в наследство 3 тыс. рублей – неплохая сумма по тем временам. Но эти деньги куда-то исчезли. Не ко времени ушел в лучший мир муж Матрены – Борис Соловьев. При этом у Распутиной на руках было две дочери.

Матрена с родителями

В 1928 году Феликс Юсупов написал книгу, где, в частности, речь шла о том, как он с товарищами отправлял на тот свет Григория Распутина. Юсупов зарабатывал на своих книгах, пользовавшихся популярностью. Творение, посвященное Распутину, было издано большим экземпляром. С произведением ознакомилась Матрена, и в её голову пришла интересная мысль: отсудить, в качестве морального ущерба, у Юсупова 25 млн. франков. По одной из версий, речь шла о 800 тыс. долларов.

Рассказывают, что сама Матрена до такого бы не додумалась. Ей подсказал, что делать, Арон Симанович, который был одно время секретарем у Распутина.

Женщина подала иск.

Процесс

Судебный спор между названными уже несколько раз лицами вызвал большой интерес. К участию в деле были привлечены известнейшие французские адвокаты: Морис Гарсон – со стороны Распутиной, Моро-Джафери – со стороны Юсупова. Это было что-то!

Матрена Распутина считала, что нужно в суде восстановить доброе имя отца. Увы, но сторонников у неё было мало. В Париже оказались аристократы, которые считали, что Юсупов все сделал правильно. Многие говорили, что крестьянской дочке достаточно дать пару тысяч франков, но никак не 25 млн.

Самое печальное для Матрены, что и суд встал на сторону Феликса Юсупова. Причем, все было обосновано логично. Во-первых, суд отметил, что устранение Распутина, которое было совершено по политическим мотивам, не может относиться к юрисдикции французских госорганов. Во-вторых, суд пояснил, что вина Юсупова не доказана. Да, Феликс Феликсович всё в подробностях рассказал в своей книге. Но взятие вины на себя стороной еще ничего не значит.

Месть Матрены

Матрена Распутина не получила денег, на которые рассчитывала. Но она не оставила в покое Феликса Феликсовича. Впрочем, и сильно ему не досаждала. Интересно, что Юсупов знал Матрену еще маленькой девочкой, но при этом добровольно помогать ей отказался. А Распутина назвала именем обидчика свою собаку. Мелко. А что она еще могла сделать?

Неожиданный итог

Самое забавное, что всё в этой истории закончилось хорошо. Кланы примирились. В Греции Матрена Распутина познакомилась с Ириной Юсуповой – дочерью Феликса Феликсовича. Удивительно, но женщины очень сильно сдружились.

Такая вот любопытная история. Хоть кино снимай. Короткометражку.

Источник : https://zen.yandex.ru/media/zagadki_history/i

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

"Окно Овертона" или как манипулируют нашим сознанием https://otari.mirtesen.ru/blog/43330799160

Загадка "Списка Шелдона": искать пришельцев опасно для жизни? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43597333799/)

«Запад не хочет войны с Россией»: почему Украину не принимают в НАТО (https://otari.mirtesen.ru/blog/43071331558/)