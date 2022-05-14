Три типа мужчин, от которых стоит бежать уже после первого свидания

Даже при первой встрече можно распознать человека, отношения с которым будут токисчными. Мы попросили психолога рассказать о тревожных звоночках, на которые стоит обращать внимание.

Не все люди одинаково приятны, общение с ними — полезно, а нормальные отношения — возможны. Однако многие дамы надеются стать той, ради кого он изменится. Не учит даже многократный печальный опыт, и, действуя по одному сценарию, они получают одинаковый результат. Как не попасть в ловушку и вовремя распознать непригодного для здоровых отношений мужчину, какие черты должны настораживать и с какими людьми не построить нормальный союз, рассказывает наш эксперт врач-психотерапевт, психиатр.

Здоровый союз

Отношения в паре всегда определяются двумя параметрами — властью и ответственностью. В здоровом союзе у каждого партнера 50 % ответственности и 50% власти. То есть одинаково важны усилия и мнения обоих. Если кто-то забирает себе больше ответственности, то, чаще всего, и власти он забирает больше. А это уже дисбаланс: ключевые решения и право голоса будут прерогативой кого-то одного.

Иными словами, здоровый союз — это взаимодействие, в котором усилия с двух сторон должны быть равноценны. Тогда возникает синергия, где партнеры дополняют и усиливают друг друга.

С точки зрения семейных психологов, семья — это не обязанность, не повинность и не социальная догма, а добровольная форма существования двух людей, в которой каждому хорошо и каждый может развиваться.

Позволит ли этот мужчина вам развиваться и чувствовать защищенность, готов ли он честно тянуть свою лямку наравне с вами, или попытается возложить всю тяжесть ответственности на вас, а себе оставить сугубо руководство и обвинения? Тревожные звоночки могут появится уже на первом свидании, поэтому имеет смысл присмотреться к поведению мужчины.

Что должно насторожить?

Сигналы к побегу

Импульсивность: резкие и порывистые реакции на самые обычные действия и события. Если вы видите, что человек раздражителен, насколько вы можете быть уверены, что его несдержанность в скором времени не затронет вас? Эгоцентризм: он даст понять, что является центром окружающего мира. Все темы разговора в итоге сведутся к его интересам, поскольку любое общение эгоцентрика — это попытка понять, насколько собеседник отвечает его потребностям. Ваши — ему не интересны. Этим инфантильный человек отличается от зрелого: зрелый общается с людьми, понимая, что у каждого есть свое мнение и нужды. Категоричность в суждениях: или он прав, или прав он. Это та категория людей, с которыми высок риск конфликтов. Если не согласиться с его точкой зрения, окажетесь виноваты во всех смертных грехах. Безынициативность: нет внятных желаний, стремлений и, естественно, достижений. Аморфность должна смутить также, как откровенная импульсивность, несдержанность. Нарциссизм: это не просто самолюбование в поведении, это характеристика личности, сфокусированной только на себе и своих потребностях — вам остается лишь радоваться и хлопать в ладоши, видя рядом с собой такую грандиозную фигуру. Обидчивость: возможно, это происходит потому, что у него проблемы с самооценкой и эмоциональной взрослостью, и вам придется нянчить его инфантилизм — вы готовы? Жадность: это та черта, которая, как правило, плохо воспринимается отечественной ментальностью — наши женщины жадных мужчин не любят.

Все эти черты достойны того, чтобы на них обратили внимание и задумались: возможно ли с таким человеком равноправное партнерство? Есть вероятность, что вам делегируют ответственность, а себе заберут власть. Но, как и кулинарные ингредиенты, эти тревожные признаки могут компоноваться в разных вариациях и пропорциях в разные блюда, поэтому давайте детализируем.

Можно определить несколько типов людей, не подходящих для здоровых отношений: инфантильные личности (созависимые и контрзависимые), и лица с психопатоподобным поведением. Проще говоря, инфантилы и психопаты.

Инфантилы, склонные к построению созависимых отношений

Их стиль отношений с миром довольно прост и понятен: не имея собственного стержня, стремлений и ответственности — питаться за счет кого-то. Инфантилизм на деле оборачивается паразитизмом. Если к вам на свидание пришел мужчина 30-40 лет без адекватных возрасту социальных достижений: работы — его профессиональная состоятельность под вопросом; жилья — он угнездился у мамы под крылом и не собирается ничего менять; устойчивого круга общения и интересов — следует признать его сложным вариантом для союза.

Инфантильного безынициативного придется все время либо пинать, либо тащить, поскольку сам он ничего не хочет. А он прикрепится к вам, как рыба-прилипала, и вам придется стать для него аппаратом жизнеобеспечения — все время хвалить и радовать, решать его проблемы, словом, работать его мамой.

Инфантилы, склонные к построению контрзависимых отношений

Это такие заколдованные принцы, которых так и хочется расколдовать: растопить их сердца, разбить оковы одиночества и стать той единственной, которую они ждали, чтобы раскрыться. Осторожно! Контрзависимые не хотят раскрываться — они боятся близких отношений и строят личностные взаимодействия с таким расчетом, чтобы в любой момент собраться и уйти. Как правило, очень социально успешные, максимально реализованные в профессии, материальной сфере и талантливо продающие свой уникальный навык, эти люди никогда и никого близко к себе не подпускают. Если созависимые нуждаются в другом человеке, как в воздухе, то контрзависимые так боятся попасть в зависимость, что выбирают одиночество.

Жить с таким человеком — всегда стучаться в закрытую дверь, близко он не подпустит. И как бы не хотелось разгадать этот загадочный романтический тип, задумайтесь — хотите ли вы постоянно его завоевывать, расколдовывать и приручать? Зрелый здоровый человек готов быть и в одиночестве, и в отношениях — это определяется его выбором, а не его страхами.

Психопаты

Это, пожалуй, самый страшный для отношений тип. Психопатизированная личность имеет три главных критерия: стабильность, тотальность и социальная дезадаптация.

Он никогда не изменится, будет стабильно импульсивным, категоричным, жестким и несгибаемым, жить по принципу «или по-моему, или все виноваты». Весь этот набор свойств будет проявляться тотально, то есть во всех сферах жизни: дома, на работе, с друзьями. Не получится, чтобы в профессии все было хорошо, а дома плохо или наоборот — плохо будет всюду. И, конечно, он будет социально дезадаптирован: не имея возможности строить стойкие и длительные отношения, будет во всем и всегда винить других. Его типичное поведение — тирана и абьюзера, эмоционального вампира и паразита, нарцисса, который ко всем относится свысока и требует безусловного поклонения и тотальной власти. Именно такой человек не разрешит вам общаться с подругой, потому что она слишком плоха с его точки зрения. И эту свою точку он будет декларировать постоянно, говоря, как делать надо и как не надо. При этом никакой ответственности в отношениях брать на себя не будет — зачем? Ему есть кого обвинить.

Вычислить психопата можно уже на первом свидании. Как только он освоится с вашим обществом, сразу начнутся: жесткое высказывание своей позиции, категоричные суждения относительно того, кто и как должен себя вести — вы абсолютно точно узнаете, чего не должна позволять себе приличная женщина и какие именно нехорошие люди мешают ему реализовать все его таланты. К тем, кому он не собирается понравиться, например, официанты — будет пренебрежителен, высокомерен и надменен. То есть постарается возвыситься над более слабыми. Такое поведение подтвердит его неуверенность в себе и потребность в тех, за счет кого, он будет достигать ощущения собственной значимости.

Не пытайтесь переделать

Огромная женская ошибка заключается в том, что, сразу увидев негативные качества, женщина рассчитывает силой своего чувства, ума и таланта их убрать, подкорректировать, приспособить. Но по эффективности это примерно то же самое, что из тыквы сделать огурец. Переделать человека невозможно и не должно даже стоять такой задачи. Надо понимать, что человека мы получаем целиком — со всем набором его свойств и особенностей. И отщипнуть подгнивший кусочек не получится. Если что-то не нравится, вызывает опасения и тревогу — это должно быть сигналом, что нужно искать другого человека, а не надеяться отредактировать этого.

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А вы знали об этом?

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