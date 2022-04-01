Как тайно забавлялась императрица Екатерина Вторая

Сложно писать о Екатерине Второй, потому что она, как личность неординарная, имеет много поклонников и столько же противников. Всегда найдется тот, кто не согласится с изложенной точкой зрения.

Но я возьму на себя смелость написать об императрице. А конкретнее – о её тайных увлечениях. Слухи это всё или нет – решать вам. Если есть на что сослаться, я буду ссылаться в статье. Считаю, что на пустом месте слухи не появляются.

Итак, про Екатерину. Больше, как про женщину, а не как про правительницу.

Отношения с мужем и дети

Екатерина в девичестве носила имя: Софья Августа Фредерика. Немецкая девушка из знатного, но бедного рода стала одной из самых сильных российских правительниц. Я не буду цитировать Льва Толстого, не стану пересказывать его слова про Петра и всех остальных.

В чем-то Лев Николаевич был, вероятно, прав. Но нужно понимать, что он люто ненавидел Романовых. Поэтому нужно помнить о его предвзятости.

С Петром Третьим у Екатерины не сложилось. Появился на свет сын Павел. Есть мнение, что это был ребенок от кого-то другого. То есть, возможно, немка Софья Августа, по сути, стала родоначальницей новой династии на Руси.

Когда живешь в демократической стране с избираемыми президентами, то такие вопросы уже не очень волнуют. На самом деле, не так уж важно, кто именно правит страной. Главное, чтобы правитель был мудрый. Екатерина, как мне представляется, была неплохой царицей, хоть и не без причуд.

Историк Олег Усенко в 2010 году в журнале «Родина» писал про детей-самозванцев и про настоящих потомков Екатерины. Так, согласно мнению историка, переводчик Коллегии иностранных дел Иван Пакарин выдавал себя за сына Екатерины. Про Павла Петровича я уже кое-что сказала. Добавим в список Алексея Бобринского, которого Екатерина якобы родила от Григория Орлова. И нужно вспомнить Анну Петровну, которая, вероятно, была дочерью Станислава Понятовского, ставшего потом королем Польши.

Фавориты и связи

Историк Пётр Бартенев, который плотно изучал жизнь Екатерины, посчитал, что у царицы было 23 фаворита. Много это или мало – судите по своему опыту. Бартенев предполагал, что с Потёмкиным Екатерина была обвенчена.

Историк Михаил Щербатов писал, что граф Орлов был всем фаворитам фаворит. Не только имел связь с царицей, но и со всеми её фрейлинами.

Фаворит Ланской, как пишут, употреблял специальное средство для мужской силы, что его и погубило.

Но это всё еще цветочки. Безобидные истории, в которые легко можно поверить. Тем более что Екатерина была родом из Европы. А там правители вытворяли и не такое.

Как истопник Теплов Екатерину согревал

История, о которой я не могу уверенно говорить, что она в действительности произошла. Но рассказывают, что такое было.

Однажды царица сильно замерзла в своем дворце. Ничего не оставалось делать, кроме как пойти и разобраться с истопником. Оказалось, что это статный молодой человек.

Царица, не растерявшись, позвала его в свои покой – для «сугреву». Парень получил фамилию Теплов, какие-то земли. Крестьян, наверное. Правда, в Санкт-Петербург ему дорога была закрыта.

То, что Екатерина легко сходилась с незнатными мужчинами, не должно удивлять. Рассказывают, что Софья Августа, только-только освоившись на российской земле, наряжалась крестьянкой и там находила себе партнеров на вечер.

Необычный столик

Мебели будет посвящен еще один блок. Мебели необычной. Пока же расскажу про столик, который, якобы находился долгое время в Царском селе, а потом, в 1941 году каким-то образом попал к немцам.

Предмет мебели интересен тем, что для его декора использовались элементы в виде мужских и женских частей тела. Любопытных. Несколько лет назад в СМИ писали, что стол планируется выставить на аукционе «Сотбис». Начальная цена была – 20 тыс. долларов.

Как прошли торги, к сожалению, не могу сказать. Не нашла такой информации. Если вам об этом что-то известно – пишите в комментариях.

Знаю, что другой стол из Царского села – вполне себе обычный, Россия выкупила у частного коллекционера из Нью-Йорка за 250 тыс. долларов. Об этом писали в «РИА».

Можно предположить, что финальная цена первого столика была не меньше. Но там, конечно, сомнения, что он принадлежал Екатерине.

Раздвижная кровать

Ходят слухи, что в покоях царицы была раздвижная кровать. Нужна она была вот для чего:

допустим, Екатерина уединилась со своим фаворитом. И тут – срочно нужно кого-то принять. Например, гонца с неотложными новостями. Кровать раздвигалась. Кавалер скрывался на одной половинке. А Екатерина принимала нежданного гостя, находясь одна на другой половинке кровати. Удобно.

Но и в это не очень верится.

Завершить рассказ хочу историей с конем. Думается, что всё это выдумки. У царицы было много недоброжелателей – это раз. А второе: русский народ любит пофантазировать, порассказывать небылиц. Особенно, если во главе государства стоит женщина.

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