История "Дьявольского моста"

"Дьявольский мост" относится к десяткам древних мостов по всей Европе. Его строительство до сих пор не под силу обычным людям, поэтому в легендах он ассоциируется с Сатаной.

Германия славится замками и соборами, фестивалями и карнавалами, памятниками и пейзажами. Но есть один загадочный объект, который выделяется среди всех, и его точно нельзя пропустить. Это притягательное сооружение с историей, неразгаданной тайной, а в последнее время - известное место благодаря Instagram.

В частности, уникальный и манящий мост известен как Rakotzbrücke (на немецком языке) или мост Дьявола на русском. Эта постройка бросает вызов всем законам человеческого мастерства в строительстве.

О мосте Rakotzbrücke

Этот мост, расположенный в парке Кромлауэр на востоке Германии, имеет загадочную полукруглую форму, а с расстояния его отражение в воде напоминает совершенную сферу. Его ширина составляет 200 акров, и весь мост построен вручную. Удивительно, но вода под мостом всегда стоит на месте, а конструкция моста опережает свое время в инженерном плане. Помимо этой загадки, существует миф о том, что мост построен самим Сатаной.

История Rakotzbrücke

Заказанный в 1860 году местным рыцарем Фридрихом Германом Ротшке, любителем природы, этот мост был построен в готическом стиле.

Мост состоит в основном из базальтовых камней, которые были закреплены деревянными балками.

Часть камней была привезена из скандинавских стран. Это архитектурный шедевр, на завершение строительства которого ушло десять лет. С шипами на конце и расположенный среди леса, этот мост сам по себе вызывает жуткие ощущения.

Старая история гласит, что одна старуха заключила договор с дьяволом, когда потеряла свою корову и увидела, что она пасется на другом берегу реки. Дьявол пообещал построить мост в обмен на человеческую душу. Однако старуха нарушила свое обещание, прислав вместо человека собаку. Чтобы отомстить, Сатана проклял мост.

В настоящее время переходить мост запрещено, и тот, кто ослушается, может погибнуть. Также считается, что на мосту можно увидеть лицо дьявола или что мост может быть входом в другой мир.

Кроме того, если попытаться проплыть на лодке под мостом, то в полнолуние можно открыть мистические способности дьявола. В завершение следует отметить, что никому не разрешается находиться в непосредственной близости от моста, поэтому памятник можно фотографировать издалека.

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А вы знали об этом?

Кулачные бои на Руси традиционно проводились на Масленицу и другие праздники. Изначально они были посвящены верховному богу славян Перуну, покровителю воинов. Иногда подобные забавы устраивались на свадьбах, отсюда произошла поговорка: «Какая свадьба без драки?». Считалось, что разудалое веселье и лихой бой – это не только возможность продемонстрировать молодецкую удаль, но и дань уважения языческим силам природы, которые в ответ обязательно проявят благосклонность к людям. В масленичных кулачных забавах могли принимать участие девушки и женщины.

Например, женщины села Окатная Маза в определенные дни собирались на вершине холма и состязались в рукопашном единоборстве. Начинались бои с поединка двух зачинщиц, а затем потом в бой вступали другие, и разгоралась массовая драка».

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