Выберите понравившегося вам человека и узнайте, что этот выбор говорит о вас

Сегодняшний тест основан на физиогномике, то есть чтении характера по чертам лица человека, и так называемой генетике поведения. Если верить этим двум направлениям психологических наук, то по тому, какие люди вам нравятся, можно определить ваши собственные черты характера. Необходимо только соотнести черты лица и характера человека на фото с дополняющими их чертами характера других.

Выберите из предложенного коллажа человека, который наиболее вам симпатичен, и узнайте, что означает ваш выбор. Не торопитесь: подумайте, с кем бы вам действительно было приятно пообщаться?

Этот человек стремится получать удовольствие от работы и отдыха и обладает сильной волей — об этом говорит форма губ. Он прямодушен и глубоко восприимчив.

Кого притягивают такие люди?

Продуктивных, деловых и собранных людей. Обладатели сильной воли, как правило, интуитивно притягиваются друг к другу. Так, если вам приглянулся человек с волевыми чертами, подозреваем, что и вы ими обладаете.

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