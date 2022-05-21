Архангел Люцифер и Архангел Михаил — противостояние братьев

Про архангела Люцифера и архангела Михаила написано много.

Только вот часто уделяется мало внимания тому факту, что они — братья.

Что они чувствовали, когда им пришлось вступить в бой?

Архангел Люцифер и его небесные братья

Павший Архангел Люцифер известен всем и каждому своим грехопадением. Бог низвергнул его с небес после бунта и попытки обрести свободу. Но во всей этой истории в тени остаётся достаточно важный момент — братские узы между тремя первыми архангелами. Их имена — Михаил, Гавриил, Люцифер. Следует разобраться в этой ситуации, ведь в первой войне брат пошёл на брата. Как и любое исследование, начать нужно с основ. Кто из архангелов чем занимался в Царстве Божьем?

Архангел Люцифер — существует множество версий о том, какова была его работа. Но есть два основных мнения, которые заслуживает большего доверия. Во многих текстах-источниках указывается, что Люцифер был личным оружием Бога. Он выступал как Ангел Смерти, насылая кару на грешников — стоит вспомнить хотя бы те же Содом и Гоморру. Ещё говорят, что Падший выступал обвинителем на небесном суде. Был правой рукой Господа.

Архангел Михаил — второй после Люцифера. Именно он занял вакантное место, когда «утреннюю звезду» сместили.

Предводитель воинов-ангелов. Если Люцифер был чем-то вроде палача, исполнителя воли Божьей, то Михаил — генерал небесного воинства. Именно под его предводительством пойдут в бой божьи рати.

Архангел Гавриил — вестник Бога. Именно он открывает небесный замысел обычным смертным. Его голосом доносится до человечества божественная воля. Он, как и Михаил, носит звание Архистратига — т. е военачальника. Да, чаще всего так величают именно покровителя ангелов-воинов, но не стоит забывать – и божественный глашатай наделён такими полномочиями.

Братья Люцифера — Михаил и Гавриил

Иконы Святых Архангелов Михаила и Гавриила

У троих архангелов, естественно, не было матери, так что биологическими братьями их назвать не получится. Нет биологии в царстве божьем. Но они были даже более близкими родственниками — созданные одной мыслью. Можно сказать, единомышленниками. Михаилу и Гавриилу было сложнее перенести мятеж Люцифера, чем кому-бы то ни было. Тем более, потом им пришлось встать друг против друга, поднять оружие. Интересно, что творилось в их душах, когда архангел Михаил против Люцифера вышел?

Об этом можно только гадать. Вполне возможно, что, берясь за оружие, Михаил не испытывал ничего. Он исполнял свой долг перед Богом, а значит перед всем Сущим. А может быть Михаил был потрясён предательством, но смог подавить в себе чувства.

Это — главное отличие между двумя братьями. Люцифер никогда не мог подавить движение своей души. Главное из них, гордыня, в конце концов взяла над ним власть. А предводитель небесного воинства, Архистратиг, смог взять себя в руки. Он понимал, что долг перед Божественным Планом выше любых переживаний.

Люцифер и Михаил — что их связывает

Как мы можем судить об отношениях между этими двумя сущностями? По дошедшим до нас текстам. Даже в самых древних источниках говорится о том, что Михаил пытался отговорить Люцифера от мятежа. Со слезами на глазах — так там пишется. Откуда могли взяться эти слёзы, как не из тревоги за близкое тебе существо?

Архангел Михаил и Люцифер

Такое проявление чувств можно истолковать по другому. Главный среди ангелов переживал за то, что до мятежа во всем сущем царила гармония, мир. Люцифер нарушал её, следуя своим интересам. Но ближе к истине объяснение, где говорится об их братских чувствах. Ведь, как мы видим, архангелы стоят выше людей, но способны испытывать человеческие чувства. Потому что, будь это не так, поднял бы Люцифер восстание? Как он смог бы смутить ангелов и перетянуть их на свою сторону?

И, что самое интересное, разговор, где один пытается отговорить другого, происходит не между ангелом смерти и глашатаем. Не между Люцифером и Гавриилом. Хотя, казалось бы, кто должен разговаривать, как не Глас Божий? Возможно между этими двумя братьями лежала пропасть, осознать которую мы не сможем. Ведь первый был Ангелом Смерти, воином, вершителем воли, а второй — дипломатом, глашатаем.

Возможно, именно поэтому Бог направил именно Михаила говорить с мятежником. Ведь воин всегда лучше поймёт воина, даже если тот не обладает даром изящной словесности. Другие объяснения возможны, но это — пустое вольнодумие, потому что правду мы не узнаем никогда. Остаётся только искать всё более и более правдоподобные версии давно свершившихся событий.

Легенда о Люцифере

Может ли нам пролить свет на ситуацию легенда о Люцифере? Как минимум здесь скрываются предпосылки к будущему конфликту. И ещё одно подтверждение того, что ангелы, даже архангелы, были повержены человеческим чувствам.

В те времена, когда человечество существовало только в зародыше, появились на Земле Высшие Сущности. Они спустились в нашу скорбную юдоль для того, что бы подтолкнуть человечество. Как отец, который бережно учит ребёнка ходить, что бы однажды тот пошёл по дороге великих свершений. Вместе с ними спустился и Люцифер, правая рука Господа.

Поначалу он, как и все остальные, ратовал за процветание человечества. Он нёс нам свет знаний и был настоящим Князем Всего Сущего. Великая мощь упала в его руки. Но, конечно, он не был главным среди своих братьев, ведь все они были равными между собой. И когда он познал свою, казалось бы, бесконечную мощь, понял, что ничто его не остановит, не смог удержаться от великой гордыни и не воспылать завистью, увидев, что стоит не выше остальных.

Люцифер, будучи не совершенным, не смог справится со всеми соблазнами. Только Бог совершенен, но не создания его. Так что архангел и зародил в душах будущего человечества ростки пороков. Именно эта легенда рассказывает о будущем противостоянии двух Великих Духов — Архангела Михаила и Люцифера.

Печальная история первых трёх архангелов — это история о предательстве и братской войне, которая положила начало великому противостоянию. Но она рассказывает и о том, что даже Великие Сущности могут поддаваться душевным порывам — никто не совершенен.

Источник

А вы знали об этом?

При жизни Мэрилин Монро большинство считало актрису глупой недалекой блондинкой, но ее IQ составлял 168 баллов. Для сравнения интеллект Альберта Эйнштейна был оценен в 163 балла.

В 1940-х годах генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр предложил маршалу Жукову попробовать Кока-Колу. Напиток пришелся ему по душе, но тот знал заранее, как товарищ Сталин отнесется к пристрастию своего генерала к американскому напитку. Тогда маршал обратился на производство Кока-Колы с просьбой убрать характерный карамельный цвет. Химики пошли на встречу Жукову, и вскоре произошла первая в истории компании отгрузка 50 ящиков прозрачной Колы.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Как Пётр I погубил династию Романовых otari.mirtesen.ru/blog/43083345403/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!