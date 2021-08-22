7 типов подруг, без которых можно обойтись

Некогда близкая подруга может стать чужим человеком, с которым вам больше неуютно проводить вечера. Ведь новый этап жизни — новая шкала приоритетов.

То, что казалось важным в 16 лет, может покинуть круг вашего понимания. Вместо дружеских посиделок, вы работаете по выходным или проводите время с семьей. Если раньше вы бежали в соседний подъезд, чтобы позвать Таньку гулять, то теперь звоните ей раз в месяц. При этом она постоянно ноет, жалуется, говорит только о себе, упрекает или подавляет вас (нужное подчеркнуть). Стоит ли прекращать такую дружбу?

Да и не только такую. Мы подготовили для вас гид по 7 типам подруг, с которыми лучше расстаться.

1. Она постоянно жалуется

Все в мире обижают эту женщину: начальник платит мало, таксист не подъезжает под подъезд, погода дрянь. Вам остается часами выслушивать это нытье. Как говорят: с кем поведешься, от того и наберешься. Вот и вы за собой начинаете наблюдать нытье по поводу и без. Поэтому прощайтесь с этой подругой, прекратите вытирать ей слезы и окружите себя приятными людьми.

2. Она говорит только о своих интересах

Возможно, раньше вас объединял кружок по танцевальной аэробике. Но, когда вы бросили занятия, общаться вам стало не о чем.

3. Она попала в «секту»

С ней становится невероятно тоскливо. Она постоянно говорит о себе, своих интересах, работе. При этом вы делаете вид, что слушаете ее, но при этом не слышите. Просто эти темы больше не в зоне ваших интересов.

Ваша подруга увлеклась чем-то новым и желает нести свет в этот мир. Она уверена, что вам нужно есть только белки после 18:00 по лунному календарю. Либо требует у вас деньги на помощь бездомным котятам, которых она каждый месяц приносит к себе домой. Что еще хуже, она принуждает вас смотреть каталоги с косметикой и настоятельно рекомендует что-то приобрести. В общем, нужно бежать от нее.

4. Она упрекает вас

Раньше вы ходили на дискотеки и знакомились с мужчинами. Но теперь у вас есть муж, полноценная работа, от которой вы предпочитаете отдыхать на занятиях по йоге. Теперь вам важно, чтобы рядом находились близкие по духу люди. Не обязательно менять круг общения. Но тех, кто говорит вам, что вы скучная пенсионерка, пора отсекать.

5. Она ведет себя как мамочка

Конечно, приятно, когда о вас заботятся. На любую ситуацию у подруги есть решение проблемы. Она хочет, чтобы свадебное платье вам сшила ее тётя, а торжество будет проходить в кафе «Судачок», где работает ее мама, а в аэропорт вас отвезет дядя Федя на старой «Волге», в которой он курит и не только. Отказать ей бывает сложно. Эта подруга обожает себя чувствовать важной. Но ее советы о новой чудо-диете вам не нужны.

6. Она высасывает из вас всю энергию

Вы хорошо провели время, посмеялись, вкусно поели… Но после встречи вы чувствуете себя очень утомленной, иногда даже болит голова. Возможно, она энергетический вампир? Присмотритесь к ней!

7. Она завидует

Она может быть прекрасным человеком, но зависть — это такое качество, которое сложно держать при себе. Скорее всего, она не будет делать вам гадости. Но она постарается добиться того, что имеете вы. Будет претендовать на ваше место на работе или вашего мужа. Когда она получит, что хотела, то, вероятно, поймет, что это было ей не нужно. Но будет слишком поздно!

«Так с кем же мне теперь дружить?» — спросите вы. Мы ответим, что нужно окружать себя теми людьми, которые всегда стремятся к вершинам.

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