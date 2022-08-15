Молитва девицы о замужестве

Каждая девушка еще с раннего детства мечтает о счастливом замужестве и хорошем муже. А как переживают родители, если их дочери уже за двадцать, а она все еще не вышла замуж, в то время как ее одноклассницы уже давно замужем.

Как известно в православном мире много надежд возложено на волю Божью. Поэтому для того, чтобы найти достойную пару и удачно выйти замуж девицы читают молитвы о супружестве.

Каким святым читают молитву чтобы замуж выйти

Как известно в православной вере существует достаточно огромное количество святых образов. Каждому из них возносят молитвы с просьбами:

об избавлении от недугов, болезней,

просят о замужестве, женитьбе,

о успехах в бизнесе,

о покое в мире и т.д.

Как уже упоминалось выше, о разных просьбах возносят молитву разным святым. Молитву девицы о замужестве принято читать следующим святым:

Божьей матери Богородице,

Божьей матери Почаевской,

Казанской Божьей матери,

Неопалимой Купине,

Нечаянная Радость,

Божьей матери Скоропослушнице,

Святой Екатерине.

Также, молитву о честном супружестве читают перед иконой «Утоли мои печали». Особенно действенная молитва девицы что бы выйти замуж, является молитва перед иконой «Неувядаемый цвет». Текст молитвенных слов следующий:

О Пресвятая и Пренепорочная Мати Дево, надеждо христиан и прибежище грешным! Защити всех в несчастиих к Тебе прибегающих, услыши стенания наша, приклони ухо Твое к молению нашему, Владычице и Мати Бога нашего, не презри требующия Твоея помощи и не отрини нас грешных, вразуми и научи нас: не отступи от нас, рабов Твоих, за роптание наше.

Буди нам Мати и Покровительнице, вручаем себе милостивому покрову Твоему. Приведи нас грешных к тихой и безмятежней жизни; да оплачем грехи наша. О Мати Марие, наша преблагая и скорая Заступнице, покрый нас Своим ходатайством. Защити от врагов видимых и невидимых, умягчи сердца злых людей, возстающих на нас. О Мати Господа Творца нашего!

Ты корень девства и неувядающий цвет чистоты и целомудрия, пошли помощь нам немощным и обуреваемым плотскими страстьми и блуждающими сердцами. Просвети наша душевныя очи, да видим пути правды Божия. Благодатию Сына Твоего укрепи нашу слабую волю во исполнение заповедей, да избавимся от всякия беды и напасти и оправданы будем Твоим пречудным заступлением на страшнем суде Сына Твоего. Емуже мы воздаем славу, честь и поклонение ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва о замужестве Матроне

Нужно отметить, что все православные верующие несмотря на огромное количество различных молитв, чаще всего просят о замужестве в Святой Матроны. Это и не удивительно. Ведь считается что именно молитва к Матроне самая сильная. Не имеет значение где ее читать дома перед святым образом дома или в храме, главное, чтобы молитва возносилась с искренней верой в душе.

Прошение к Матушке Матроне поможет каждому верующему, который молится ей. Веряне утверждают, что он помогает всем без исключения, кто в этом нуждается. При жизни она никому никогда не отказывала.

Если вы желаете встретить свою вторую половину, с которой будете готовы прожить всю жизнь, заступница Матрона обязательно в этом поможет. Причем не важно будете вы просить о счастливом замужестве через специальную молитву или своими словами. Просто молитесь регулярно и ваши ожидания обязательно сбудутся. Обращение к святой не только поможет встретить спутника жизни, но и наставит на истинный путь.

Если вам тяжело подобрать слова для искренней молитвы, вы можете воспользоваться текстом молитвы, представленной ниже.

Текст молитвы к Матроне:

«О, блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Источник : https://religiya.temaretik.com/2542033965063342171

А вы знали об этом?

В ноябре 1573 года женой Ивана Грозного стала княжна Мария Долгорукая – «по молитве», то есть без совершения брачного обряда. Наутро после пышного празднования свадьбы Иван Грозный приказал «затиснуть ее в колымагу, повезти на борзых конях и опрокинуть в воду» - Мария была утоплена. Происшедшее трактуют как реакцию царя на то, что невеста не сохранила невинность до свадьбы. В 1575 году Иван Грозный присмотрел новую спутницу – жену некоего Мелентьева. Быстро организовав прекрасной Василисе свободу от брачных уз – расправившись с мужем, царь, опять-таки «помолясь», назвал ее своей новой супругой, «обрачился со вдовою Василисою Мелентьевой». Конец Василисы, по «Хронографу», был печален – заподозрив супругу в измене, царь казнил ее вместе с любовником. После чего вступил уже в последние свои семейные отношения – с Марией Нагой, ставшей в иночестве Марфой.

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