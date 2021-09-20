Почему сокол более "гуманная" хищная птица, в отличие от ястреба, и чем ещё отличаются эти два хищника.

Для большинства людей, хищные птицы, как азиаты для европейцев: все "на одно лицо". Для многих наших знакомых, это всё орлы и отличаются они только прилагательными: большой орёл или маленький орёл. Полностью устранить "орнитологическую безграмотность" мы не сможем, но всё же хотим рассказать, как различить таких двух виртуозных охотников, как сокол и ястреб.

Есть правда небольшая мелочь: увидеть эти отличия можно только вблизи.

Первое и наверное основное отличие, которое не даст вам ошибиться, это глаза этих хищников. Все сокола имеют темные глаза. Черный зрачок, и очень темная, практически черная, радужка. Глаза же ястребов, имеют желто-оранжевую радужку. Эти отличия очень хорошо видны на этих фото.

Но есть и небольшие нюансы: например глаз молодого ястреба имеет нежно-голубую радужку, которая получит классический ярко-желтый окрас, к концу первого полугодия.

Кстати, мы сделали целую публикацию с фотографиями глаз хищных птиц.

Клюв - это ещё одно малозаметное, но 100%-ое отличие. Ястреб имеет классический клюв, как и большинство хищных птиц. У сокола же, при всём сходстве есть маленькое отличие: на верхней части клюва имеется зубец.

И вот именно этот зубец играет немалую роль в отличиях этих хищников. Это не предмет дизайна, и не просто желание выделится: после того, как сокол ловит птицу, он при помощи этого зубца, перекусывает позвонок на шее у пойманной добычи, что бы укоротить её страдания.

Вот об этом самом зубце и идёт речь.

Это на наш взгляд и делает сокола более "гуманным" хищником, в отличие от ястреба, который для охоты пользуется исключительно силой своих лап и остротой когтей.

Но опять же, не все сокола и не всегда пользуются этим зубцом. Это зависит во многом от размера добычи. Кроме того, есть и насекомоядные сокола, такие как кобчик. Я не думаю, что они укорачивают мучения саранчи таким же образом. Хотя...

Сокол-кобчик. Самка

И ещё один интересный факт: такой же зубец наблюдается на клюве таких вот воробьиных птиц, как сорокопуты. Особенно ярко он выражен у самого крупного из их представителей: серого сорокопута. Ну оно и не удивительно, учитывая, что серые сорокопуты известны своими хищными навыками. Одно из его прозвищ: птица-палач.

Серый сорокопут

Ну и ещё немного об отличиях этих птиц. Кроме глаз и клюва, отличия касаются и способов охоты на добычу. Ястреба - это лесные жители и охотится они предпочитают летая по разным посадкам или подкрадываясь низом к добыче. А дальше, пользуясь своей стартовой скоростью и маневренностью, догоняют свою жертву. И если они, все же поднимаются высоко в небо, то предпочитаю парить, как и многие другие хищные птицы: орлы, канюки, грифы.

Ятреб-тетеревятник. Молодая птица.

Сокола - это виртуозы неба. Они предпочитают охотится с высоты, "падая" на добычу с огромной скоростью. И кроме своих скоростных качеств, они также отлично маневрируют. Как пример: такие небольшие сокола-чеглоки, способны ловить, уверенных в своей неуловимости, ласточек. Полет у соколов тоже отличается: они чередуют частые махи крыльями с планированием.

Конечно, знания о способе охоты и полете, без многолетнего опыта, будет сложновато применить на практике. Особенно учитывая, что увидеть этих птиц в дикой природе очень сложно. Нам за год удалось увидеть тетеревятника всего два раза. Правда один раз, он в запале охоты, чуть не залетел к нам в окно машины.

Ну и для закрепления материала, немного фотографий, на которых вы сможете опробовать полученные знания.

Сокол Балобан

Сокол Кобчик

Ястреб Тетеревятник

Также есть и исключения: это коротконогий ястреб или Тювик. Его глаза очень близки к соколиным.

На этом пока всё. Надеемся было познавательно.

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