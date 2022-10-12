 А вы знали об этом?(Статья 77)

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Полосатый костюм – самая узнаваемая спецодежда, применявшаяся в европейских темницах на протяжении многих лет и отменённая лишь в конце XX века. В средневековой католической Европе костюмы в полоску признавались характерной чертой изгоев общества. Согласно французскому историку Мишелю Пастуро, с XII-XIII веков подобная цветовая гамма стала отличительным признаком палачей и куртизанок. Позже стала атрибутом нарядов циркачей, шутов, еретиков и прокаженных. Полоски считались унизительными и служили предупреждением для богобоязненных граждан об опасности связей с такими людьми. Доподлинно неизвестно, что именно послужило причиной столь предвзятого отношения к чередующимся цветам. Предполагается, источником модного приговора стала Церковь, а произошло это из-за вольной трактовки библейской цитаты: «Не облачай себя в двойные одежды».

Полосатая одежда имела низкий статус в обществе в том числе из-за сочетания белого и чёрного – добра и зла, по церковным догмам несочетаемых понятий.Об этом мало кто знает, но помимо угольно черных животных пособниками Дьявола также признавались полосатые звери: змеи, тигры, гиены, излишне цветастые собаки и коты.

Настоящий фурор в церковном обществе вызвало открытие зебры. Вплоть до эпохи Просвещения она получила статус бесовской лошади. Впервые в полосатую робу облачили заключённых в английских тюрьмах в XIX веке. Позже традиция распространилась по Европе и Америке. Этому способствовали низкий статус одежды в обществе, а также бурный рост текстильной промышленности, позволивший шить дешёвую одежду для всех слоёв общества, включая арестантов.

С практической точки зрения, полосатая роба в исполнительной системе выполняла 2 важные функции: облегчала поиск беглецов и морально подавляла заключенных. Тем не менее, полосатый костюм отвоевал доверие общества благодаря распространению тельняшки и популярности среди моряков в конце XIX века. Он перестал ассоциироваться с преступным, маргинальным миром.Кроме того, благодаря гуманизации законов полоски с униформы заключенных убрали в большинстве стран в XX веке. Спецодежду сделали однотонной. В Британии полосатую робу отменили для женщин в 1971 году, для мужчин в 1991 году.В России этот костюм отменили в 90-ых, с тех пор от неё практически везде отказались. Однако в учреждениях, где содержатся наиболее опасные преступники, до сих пор практикуют ношение полосатой робы.

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Михаил Сергеевич Горбачев, покинувший пост президента Советского Союза в 1991 году, твердо решил бороться за власть уже спустя 3 года. Непосредственно перед президентскими выборами, а именно в апреле 1996 года бывший глава страны прибыл в Омск для встречи с избирателями. Во время этой встречи Михаил Малюков ,член «Русского национального движения», нанес Михаилу Горбачеву пощечину! Впрочем, бывший президент СССР вообще считал, что в Омске на него было совершено самое настоящее покушение. Несмотря на слова Михаила Горбачева о покушении, в отношении Михаила Малюкова было возбуждено уголовное дело по статье 206 уголовного кодекса за хулиганство. Вместе с тем суд, который рассматривал дело о нападении на Горбачева, освободил Малюкова от ответственности за содеянное.

Согласно заключению, в момент нанесения пощечины он находился в невменяемом состоянии. Действительно, как заявил сам Михаил Малюков, он не планировал нападать на Горбачева, однако, увидев перед собой экс-президента СССР, который развалил СССР ,не сдержался. В конечном итоге Михаила Малюкова решено было направить на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Суд не принял во внимание мнение адвокатов Малюкова, которые настаивали на том, что, если их подзащитный и страдал каким-то психическим расстройством, то опасности для окружающих не представлял. Однако пройти лечение Малюкову все же пришлось. Через полтора года он был выписан из больницы. С тех пор Михаил Малюков не общался с журналистами и не давал интервью.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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