Почему во время войны солдаты отказывались надевать эту обувь?

Есть воспоминания ветеранов войны о том, что многие солдаты не принимали от начальства валенки со швом сзади. Он не мешал, обувь не была бракованной. Почему?

Валенки на войне были действительно на вес золота. Что же с ними было не так?

Никакие сапоги или ботинки не шли с ними ни в какое сравнение, только традиционные русские валенки могли спасти на марше или в окопах от обморожения. Удобно, тепло. Особенно во время страшных зимних сражений под Сталинградом и Москвой в 1941 и 1942 годах, ведь тогда были просто лютые морозы.



Стоял настоящий дефицит валенок, хоть их и собирали со всей страны. 11 млн. пар было отправлено за годы войны на фронт. Наличие этой теплой обуви решало судьбу солдата, а то и исход боя, смены дислокации, разведки. В подразделениях старались, чтобы были сапожники для починки валенок.

Враги тоже оценили эту русскую обувь. Солдаты Вермахта вспоминали, что они стаскивали с убитых и пленных валенки, чтобы уберечь свои ноги под Сталинградом и Москвой.

И почему же, при таком остром дефиците валенок советские солдаты отказывались брать их, если был шов?

Условия были жестокими, стоял дефицит и существовал страшный документ — инструкция «О порядке сбора, ремонта и использования предметов обмундирования, обуви и снаряжения убитых бойцов».

Согласно этому документу, нужно было после боя собирать с погибших и раненых бойцов, отправляемых в тыл, не только оружие, но и боеприпасы. И снимать с них всю теплую одежду, включая обувь. Это все нужно было оставшимся в живых, так что ни о каких морально-этических принципах речь в этом случае не шла. Нужно было утеплить тех, кто еще мог сражаться.



На морозе снимать валенки было сложно. И по инструкции нужно было разрезать из сзади ножом вертикально, со стороны пятки. Потом обувь ремонтировали, дезинфицировали и снова отправляли в бой.

Больше 20 млн валенок подверглось такому ремонту во время войны.

Шов сзади, это все знали, — валенки сняты с погибшего (или раненого). Многие наотрез отказывались брать такие валенки: кто-то из суеверия, а кто-то их собственных представлений о морали.



В советские годы никогда не публиковалась стихотворение юного бойца и поэта И. Дегена. Да и сегодня он вряд ли подходит для школьной программы. В нем молодой танкист говорит своему умирающему товарищу: " Дай на память сниму с тебя валенки, нам еще наступать предстоит..."

Кто-то не мог брать такие валенки, но кто-то из бойцов считал, чтобы товарищи не погибли зря, нужно сделать все, и даже самое страшное, и продолжать сражаться дальше.

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