 А вы знали об этом?(Статья 92)

1.

Ева Браун была чисто декоративным элементом в жизни Гитлера. Официально она числилась фотографом. Ее вообще не интересовала политика, и при ней он никогда не обсуждал никаких серьезных тем со своим окружением.Круг интересов Евы заключался в спорте, одежде и кино. Она вряд ли вообще подозревала о том, что реально происходит в мире. Прежде чем сблизиться с ней Гитлер приказал проверить ее предков на предмет чистокровности. Ева дважды, в 1932 и в 1935 году пыталась покончить жизнь самоубийством, предположительно, потому что была влюблена в Гитлера и ей не хватало его внимания.Их отношения вышли на новый уровень после первой попытки самоубийства в 1932 году.

Гитлер, на которого дамы вешались тогда гирляндами, решил, что это был спектакль, чтобы манипулировать им. Но после того, как врач убедил его, что девушка действительно чудом осталась жива, он поверил в то, что она его любит и стал чувствовать свою ответственность за нее. Гитлер тщательно скрывал наличие Евы в своей жизни.Гитлер очень внимательно следил за своим имиджем, и за тем впечатлением, которое он производит на избирателей, поэтому разочаровывать никого не хотел.

Ева числилась то его фотографом, то секретарем, и в разного рода поездках и мероприятиях, где она его иногда сопровождала, остальные присутствующие и не подозревали о существовании каких - то отношений между фюреров и скромной глуповатой девушкой из свиты.

В 1936 году Гитлер подарил Еве домик. Так же они часто пребывали в еще одном домике, который служил уже его резиденцией в Альпах (Бергхоф). Но там Еву прятали от известных гостей, так что во время приемов, которые устраивал Гитлер она отсиживалась в спальне. Гитлер упомянул Еву в своем завещании, оставив ей содержание в случае своей смерти. Ева имела возможность спастись, но отказалась сделать это, добровольно предпочтя остаться и после сметри вместе с Гитлером.Она вышла за него замуж только в ночь на 29 апреля 1945 года, и 40 часов прожила как Ева Гитлер.Она отравилась, он застрелился.Вместе с ними были убиты их любимые собаки: два терьера Евы, овчарка Гитлера Блонди и пять ее щенков.

2.

3.

Трактовка понятия «хохол» как синонима слов «малоросс» и «украинец» встречается в словарях Даля, Ожегова и других лингвистов. Изначально «хохлом», или попросту «хохолком», называлась особая прическа, которую носили украинские запорожские казаки. Выглядела она так: голова мужчины полностью выбривалась налысо, только на самой макушке оставалась нетронутой небольшая часть волос. Эту прядь почти не стригли, в результате чего она выглядела как длинный хохолок или чуб. Такое название традиционной казачьей прически было принято только у русских. Сами запорожцы называли ее «оселедцем», что в переводе с украинского значит «селёдка». Чуб, свободно свисающий с практически полностью обритой макушки, действительно сильно походит на продолговатое рыбье тело. Поскольку такая мужская прическа была принята только у украинцев, постепенно название «хохол» было перенесено с части облика человека на него самого. В результате в культуре восточных славян украинцы стали прочно ассоциироваться с хохлами.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили!

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