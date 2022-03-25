10 ошибок, которые женщины совершают при посещении гинеколога

Всем известно, что гинеколога нужно посещать как минимум раз в год, чтобы не пропустить начала возможного заболевания. Но для многих женщин этот визит кажется сплошным мучением – причинами становятся стыд, стеснение и отсутствие привычки спокойно обсуждать интимные проблемы со специалистом. Мы все совершаем перед посещением гинеколога ошибки, которые вредят нашему здоровью – в чем они заключаются и как их избежать?

1. Стесняться отсутствии депиляции

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Красота интимных мест – последнее, что интересует врачей. Если кто и будет смущаться, то только вы: но если вас так уж беспокоит этот аспект, просто проведите гигиеническую процедуру перед визитом к гинекологу, это занимает ровно три минуты, которые всегда можно найти.

2. Приходить не к тому специалисту

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Иногда бывает не слишком просто понять, к врачу какого профиля следует обращаться, если возникают боли, скажем, внизу живота: к гинекологу или к урологу? В случае сомнений сперва запишитесь на прием к терапевту и расскажите обо всех тревожащих вас симптомах, он поможет определиться с дальнейшей стратегией лечения.

3. Не посещать врача во время месячных

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Да, несколько лет назад период месячных являлся препятствием для нормального обследования женщины.

4. Пользоваться средствами с парфюмерными отдушками

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Но с тех пор методики изменились и выделения не могут помешать проведению большинства врачебных манипуляций. Если вам кажется, что менструация должна остановить вас от визита, просто позвоните своему гинекологу и уточните этот момент перед посещением.

Зацикленность на гигиене может навредить. Дело в том, что гинеколог оценивает состояние половых органов не только визуально, ему важен и естественный запах влагалища – он тоже сообщает о состоянии микрофлоры. Если вы предпочитаете пользоваться интимными средствами с сильными отдушками, вы можете исказить реальную картину своего здоровья и врач ошибется с диагностикой. Лучше всего подмываться обычной теплой проточной водой с мягким детским мылом.

5. Приходить на консультацию с родственниками

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Причины могут быть разными – например, в мусульманских странах девушка в принципе не может посещать гинеколога без сопровождения. В любом случае стоит настоять на возможности самостоятельного посещения, чтобы не усложнять контакт с врачом и не затруднять диагностику.

6. Не сообщать о принятых медикаментах

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Многим из нас кажется, что врачу не обязательно знать о тех препаратах, которые были приняты до визита к нему – ведь, скажем, банальный анальгин или валерьянка не имеют никакого отношения к гинекологическим вопросам? На самом деле, если связи нет, то врач просто игнорирует информацию, которую вы сообщили, а вот что-то важное может и принять во внимание: факт приема некоторых лекарств может повлиять на назначение процедур или медицинских манипуляций.

7. Не следить за циклом

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Проще всего тем, кто принимает оральные контрацептивы – на блистере просто указаны дни недели, поэтому ошибиться довольно сложно. Но и всем остальным необходимо вести календарь цикла, следует приучать к этому дочерей с подросткового возраста. Это важно для зачатия ребенка и диагностики здоровья: нерегулярный цикл может указывать на проблемы с гормонами, стрессом или другими болезнями.

8. Скрывать “стыдную” информацию

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Иногда бывает очень стыдно рассказывать о фактах из прошлого – абортах, возрасте начала половой жизни, перенесенных болезнях. Но все это очень важно для врача, который общается с вами в настоящем, чтобы поставить верный диагноз и назначить при необходимости правильное лечение. Если же вы до сих пор страдаете по поводу случившегося ранее, лучше обсудить это с психологом.

9. Отказываться от посещения гинеколога-мужчины

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Некоторым женщинам некомфортно при общении с доктором мужского пола, но это смущение совершенно лишнее. Более того, некоторые женщины утверждают, что врачи-мужчины более бережны во время осмотра и внимательны к деталям. В любом случае пол врача никак не влияет на его квалификацию и уровень профессионализма.

10. Утаивать какие-то из симптомов

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Вам может казаться, что постоянная головная боль или сыпь на кистях рук никак не связаны с гинекологией, но это может быть ошибочно. Лучше всего предоставить врачу возможность решать, как связаны проявления вашего организма между собой, у него это однозначно получится лучше вашего – в крайнем случае, он порекомендует специалиста нужного профиля, к которому вам следует обратиться.

Какие еще щекотливые ситуации, связанные с посещением гинеколога, вы можете припомнить?

Источник : https://kto-chto-gde.ru/story/10-oshibok-kotorye-zhenshhiny-...

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