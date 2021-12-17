Что Адольф Гитлер делал в Советском Союзе в апреле 1935 года

История отношений Германии и Советского Союза в период, предшествующий началу Второй Мировой войны, породила много легенд и слухов, дав обильную пищу многочисленным теориям заговора. К числу самых шокирующих теорий относится визит Гитлера в СССР, который якобы имел место в 1935 году.

Все сведения об этом визите, все фотографии, кинопленки, газеты, повествующие о том, как Адольф Гитлер приезжал в Москву, гласит теория, были уничтожены НКВД. Те, что были опубликованы в СССР, уничтожили еще до начала войны, те, что вышли в Германии, уничтожали уже после окончания войны. «Зачистка» всего, что могло бы пролить свет на этот визит, была произведена с такой тщательностью, что в настоящее время никаких свидетельств о приезде Гитлера в СССР не сохранилось, разве что в архивах НКВД, куда никому доступа нет. Кое-что можно отыскать в Европе, и на этих крупицах информации и построена данная теория.

Если верить этим документам, дело было так. Приглашение посетить СССР направил Гитлеру сам Сталин. После долгих согласований было назначено время начала визита: 1 апреля 1935 года. С собой фюрер взял фон Нейрата, Гиммлера, фон Риббентропа, Геринга, Геббельса, личных переводчиков и Еву Браун. За неделю до прилета Гитлера в Москву, 27-го марта, туда была отправлена спец.

рейсом личная охрана Фюрера — 1-я рота 1-й Дивизии «Лейбштандарте» СС.

Встреча двух лидеров в Москве сопровождалась рукопожатиями, обменом дружественными речами и различными торжественными церемониями. Сталин показал Гитлеру строительные площадки Москвы, заводы, сводил на «Ивана Сусанина» в Большой театр, причем, отмечено, что опера Гитлеру не понравилась. 14 апреля Сталин и Гитлер со свитой отправились в Ленинград. Затем Сталин показал гостям Архангельск, Волхов, Мурманск, где продемонстрирова л судостроительные и судоремонтные предприятия, возможности флота и т.п. Затем все отправились в Москву, на парад 1 мая. Гитлер стоял вместе с членами советского правительства на трибуне Мавзолея. После этого Сталин с гостями отправились в Куйбышев, Сталинград. Днепропетровск и Киев. Путешествие по Волге на пароходе «Щорс» сопровождалось остановками в волжских городах, где для гостей было организовано авиашоу со знаменитым Чкаловым. 21 мая все отправились в Киев и Днепропетровск, где Гитлеру показали успехи советской индустриализации . Завершился визит в Москве подписанием договора, которые получил название «Железный пакт». Никаких документов, подтверждающих эту историю, нет, кроме фотографий, на которых Гитлер и Сталин изображены вместе на трибуне Мавзолея.



Вся эта история выглядит, мягко говоря, сомнительной. Во-первых, как можно скрыть пребывание в СССР в течении почти двух месяцев Гитлера и всей «верхушки» Третьего Рейха? Допустим, в СССР, стране «задавленной тоталитаризмом» это в какой-то мере и на некоторое время удалось бы. Но как быть с западными странами? Там никакого секрета из визита Гитлера к Сталину никто делать бы не стал. Наоборот! Во-вторых, вся дипломатическая переписка и все документы, предшествующие началу Второй Мировой неоднократно исследовались, они опубликованы и широко доступны. Никакого «Железного пакта», заключенного в Москве в мае 1935 года между Германией и СССР не существует. Наконец, хорошо известны обстоятельства жизни Евы Браун, ее письма. Как раз в это самое время – апрель-май 1935 года – она неоднократно пишет Адольфу Гитлеру, жалуясь на одиночество, на то, что он не уделяет ей внимания и т.п. И ни слова о путешествии по России, о плавании по Волге. А ведь в это время она, по воспоминаниям современников даже совершила суицидальную попытку. Наверное это случилось в каюте парохода «Щорс»?

Источник : https://russian7.ru/post/chto-adolf-gitler-delal-v-sovetskom...

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