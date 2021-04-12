Леса в Каракумы, море в Сибирь: как коммунисты хотели изменить климат СССР

Одним из основных мемов строительства коммунизма в СССР было покорение природы. Большая часть территории СССР находилась в зонах рискованного сельского хозяйства. Способность партии сделать их благоприятными для земледелия провозглашалась одним из доказательств прогрессивности социализма.

Вакханалия затоплений

Различные планы влияния на климат путём сооружения огромных плотин, задерживающих и отклоняющих в нужную сторону водные потоки, создающих гигантские водоёмы, смягчающие климат, высказывались ещё в XIX веке. Советская власть объявила, что для неё нет ничего невозможного. Многие из этих проектов были взяты на вооружение, какие-то добавлены ещё.

Ключевым в советских планах преобразования природы считалось гидроэнергетическое строительство. Перекрытие больших рек позволяло не только получить много дешёвой электроэнергии, но и создать огромные водохранилища, которые можно использовать для обводнения засушливых территорий. Правда, пришлось бы строить массу оросительных каналов и затопить много территорий, уже и так благополучно используемых в хозяйстве, а кроме того переселять с них множество народа. Но коммунисты не считали это за убытки, когда речь шла о строительстве светлого будущего.

Гигантомания в сооружении водохранилищ началась ещё перед Великой Отечественной войной. Тогда при перекрытии Волги у Рыбинска рассматривались два проекта. Более высокая плотина позволяла получить чуть больше энергии, зато затапливала втрое больше населённой территории и сельскохозяйственных угодий, чем лишь чуть более низкая. Но руководство СССР приняло проект большого Рыбинского моря, не остановившись перед уничтожением целых городов. Их руины по сей день красуются над гладью крупнейшего на тот момент в Европе рукотворного водоёма.

После войны вакханалия затопления продолжилась. В план четвёртой пятилетки (1946-1950) были внесены проекты начала строительства каскадов гидроузлов по Волге и Днепру, а также огромного водохранилища на Дону в связи со строительством Волго-Донского судоходного канала. Цимлянское море, возникшее в 1952 году, затопило 2636 кв.км первоклассных сельхозугодий. Зато, по мнению руководства страной, можно было направить воды на орошение засушливых калмыцких степей (что так никогда и не было осуществлено).

В 1950 году началось сооружение Каховской ГЭС на нижнем Днепре. Образовавшееся Каховское море позволило создать сеть оросительных каналов в Северной Таврии и Крыму. Однако при этом больше 2000 кв.км уже имевшихся пашен и лугов ушли под воду. По плану пятой пятилетки (1951-1955), принятому ещё при Сталине, началось сооружение Волжского гидроузла. Он привёл к образованию Куйбышевского водохранилища – крупнейшего по площади в Евразии.

Учёные уже в 50-е годы стали замечать влияние искусственных морей (в частности, Рыбинского) на климат окружающих территорий. Создание гигантских водохранилищ не прекратилось со смертью Сталина. Наоборот, Хрущёв благоволил колоссальным затратным проектам гидроэнергетиков.

Сибирское море

В популярной брошюре «Будущее электрификации СССР», изданной в 1954 году на основе проектов, разработанных учёными ещё в сталинское время, упоминается несколько грандиозных идей, которые предполагалось осуществить в ближайшем будущем. Одна из них – перекрытие Оби плотиной у Салехарда. В результате Западную Сибирь покрылась бы морем площадью несколько сотен тысяч квадратных километров.

Как отмечалось тогда во многих публикациях, Западно-Сибирское море должно было смягчить суровые зимы в Сибири, отодвинуть границу вечной мерзлоты на несколько сотен километров к северу и открыть для сельского хозяйства миллионы гектаров. Кроме того, из этого моря предполагалось осуществить переброску части стока через Тургайскую ложбину в бассейн Аральского моря и оросить пустыни Казахстана, Узбекистана и Туркмении.

В 1956 году комиссия АН СССР дала положительное экспертное заключение по проекту. В 1958-м Хрущёв предоставил министерству электростанций право самостоятельно принимать решения о строительстве новых ГЭС. Однако в 1960 году в Тюменской области находят первые крупные месторождения газа и нефти. И одни ведомственные интересы наталкиваются на другие. Нефтяники и газовики не только победили гидроэнергетиков, но и предотвратили строительство, которое могло непредсказуемо повлиять на климат всей планеты. В 1963 году Госплан делает окончательный выбор в пользу нефтегазовой отрасли.

Главный Туркменский канал

Вернёмся немного назад. В 1948 году Сталин подписал план создания восьми трансконтинентальных лесополос в степной и полупустынной зонах СССР. Их назначением было препятствовать пыльным бурям и снизить риск земледелия в засушливых регионах, обеспечить там регулярные высокие урожаи. Пропаганда назвала его «Великим сталинским планом преобразования природы СССР». Специалисты и сейчас отмечают, что план защитных лесополос был реальным и полезным. Однако после 1953 года его осуществление было приостановлено.

Но в понятие «сталинский план преобразования природы» ещё при жизни Сталина вошли и другие, менее реальные проекты. Одним из них стал Главный Туркменский канал. Он должен был пройти от низовий Амударьи по её древнему сухому руслу Узбою через Каракумы на протяжении 1200 км до Каспийского моря. По пути предполагалось строительство водохранилищ. Рассчитывали, что канал позволит обводнить больше миллиона гектаров для разведения хлопка, больше 7 млн. га для пастбищ и 5000 кв.км для лесов – и всё это в сердце Каракумов!

Сам канал должен был быть судоходным. Строительство началось согласно постановлению ЦК КПСС и Совмина СССР от 11 сентября 1950 года. В 1954 году оно было прекращено в пользу менее амбициозного проекта чисто оросительного Каракумского канала, пролегшего по южным районам Туркмении.

Плотина через Берингов пролив

В той же брошюре «Будущее электрификации СССР» упоминался и план перекрытия плотиной Берингова пролива! Там проходит течение из Тихого в Северный Ледовитый океан. Предполагалось, что ГЭС сможет использовать энергию этого течения для промышленного освоения Чукотки. Но не только это. По мнению тогдашних экспертов, Берингова плотина создала бы условия для более значительного притока тёплых вод в Арктику через Гольфстрим! Северный Ледовитый океан освободился бы от льда, а зимы в полярной тундре стали бы такими же тёплыми, как в Норвегии! Это был ни много, ни мало, проект глобального потепления. Правда, для его осуществления требовалось согласие США.

Было подготовлено даже техническое обоснование. Предполагалось всего-то взорвать атомные заряды суммарной мощностью в несколько сотен мегатонн Даже если отвлечься от последствий такой необычной операции, современные специалисты считают, что перекрытие Берингова пролива привело бы не к потеплению, а, напротив, к новому великому оледенению.

Источник : https://news.rambler.ru/other/40704067-l/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Разве нормальному человеку придет в голову перекрытие Оби плотиной у Салехарда, в результате чего вся Западная Сибирь покрылась бы морем площадью несколько сотен тысяч квадратных километров.К счастью, после смерти тирана план строительства был срочно приостановлен из-за найденных в 1960 году в Тюменской области крупных месторождений газа и нефти.

Еще больше повезло всему человечеству, когда палач народов Сталин не смог осуществить свою бредовую и губительную идею фантастического проекта перекрытия плотиной Берингова пролива, который , безусловно, привел бы не к потеплению, а, напротив, к новому великому оледенению. Спасибо американцам, которые не дали согласие на этот безумный проект, который мог прийти в голову только фанатичным и слабоумным коммунякам.

Подобные губительные и авантюрные проекты, рассматривающиеся в брошюре «Будущее электрификации СССР», могли прийти в голову только такому неадекватному и необразованному кровавому неучу ,как палач народов Сталин !

Таким образом, всему человечеству ,пожалуй, повезло, что величайший злодей и авантюрист современности Сталин, успевший произвести кровавый геноцид своего народа, не успел из-за своей смерти подвергнуть весь мир и экологической катастрофе !

С уважением, Отари Хидирбегишвили!

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