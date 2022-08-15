Чины ангелов — особенности небесной иерархии в православии и католицизме

Чины ангелов — важная часть христианской культуры. Ведь даже на небесах существует строгая иерархия.

Разобраться в ангельских чиназ поможем в этой статье.

Чины ангелов — что это и зачем они нужны

Царство божье подобно любой организации. Если вам эти слова кажутся кощунственными, то задумайтесь — откуда люди взяли свою структуру общества? Бог сделал человека по образу и подобию своему, а значит передал нам иерархию. Тем более вспомним, что Архангел Михаил носит звание Архистратига, то есть главнокомандующего небесным воинством. Уже одно это может сказать, что чины ангелов действительно существуют.

Старинная икона Образ Святого Михаила Архистратига предводителя воинства небесного. Россия XIX век.

Для чего же они созданы? Как в любой организации, так и на небесах, должна быть структура подчинения. Без неё в организации будет царить беспорядок, анархия. А как раз за отказ подчиняться был изгнан ангел Люцифер. И вспомним, что у каждого из ангелов есть своё, так сказать, поле деятельности. Так что без чёткой иерархии установить порядок в такой структуре просто невозможно. В общем, девять ангельских чинов были созданы Богом именно для того, что бы как можно более эффективно управлять небесным царством.

Создатель, естественно, наделён безграничной силой и возможности — как по другому он создал бы весь мир? Но стоит понимать, что даже ему иногда нужно отвлечься от одной проблемы, что бы заняться другой. Тем более реальный мир слишком хрупок, что бы выдерживать прямое вмешательство божества. Не забываем об Архангеле Гаврииле, который является Гласом Божьим. Ведь если Создатель обратится к человеку напрямую, то тот просто не выдержит силы истинного голоса и умрёт. Вот потому-то Богу и нужна помощь. Излишек силы накладывает свои ограничения.

Девять ангельских чинов

Да, в этой казалось бы монолитной организации есть свои проблемы. Как минимум один раз среди ангелов назревал раскол. Но случился он из-за первого падшего ангела, который смог привлечь на свою сторону немногих бунтовщиков. Отсюда можно сделать вывод, что основа проблем не в разумности иерархии, которую никто не ставит под сомнение. Проблема в том, что совершенным в этом мире может быть только сам Господь. Даже Адам и Ева, его любимые дети, поддались на соблазны Змея. Да, можно сделать скидку на подаренную им свободу выбора. Но если бы их души были полностью чисты, то льстивые речи Врага не оказали бы своего губительного воздействия.

Если просуммировать всё вышесказанное, то получается, что без иерархии на Небесах никак. Всё как у людей. Но стоит ли этому удивляться? Навряд ли. Любая организация призвана исключить, так сказать, человеческий фактор. В нашем случае — ангельский. Получается не всегда, но как может быть по другому? Даже у такого совершенного существа, как Бог, могут быть промашки.

9 ангельских чинов небесной иерархии

О том, сколько в христианской религии ангельских чинов, мы уже говорили. Существует 9 ангельских чинов. Теперь давайте разберёмся по существу — какие бывают ангельские чины и их имена? Начать рассказ нужно с того, что чины разбиты на триады ангелов. Они созданы не просто так — каждая триада объединяет определённую группу ангелов. Первая — тех, кто непосредственно близок к Господу. Вторая — подчёркивает божественную основу мироздания и мировладычества. Третья — те, кто непосредственно близко к человечеству. Остановимся на каждой более подробно.

Ангельские чины в православии

Первая триада состоит из серафимов, херувимов и престолов. Серафимы — самые близкие к Богу существа. Эти шестикрылые создания живут в постоянном движении. Часто их путают с музами, которые тоже могут возжигать в душах смертных огонь жизни. Но при этом серафимы могут опалить своим жаром человека. Херувимы — ангелы-стражи. Именно из них состоит охрана древа жизни, которая появилась после изгнания Адама и Евы. Первые представители великого Недоверия, ведь до Изгнания дерево охранять не нужно было. Престолы — это не часть интерьера. Они — третий чин первой триады, их часто называют Зерцалами Мудрости. Они отражают божественный промысел, и с их помощью райские души могут предрекать будущая.

Во вторую триаду входят силы, господства и власти. Силы занимаются тем, что передают смертным частичку божественной силы. Помогают в трудную минуту взяться, так сказать, за голову и не отчаиваться. Господства — средний чин в ангельской иерархии, олицетворяют тягу к свободе и независимости, сообщают людям тягу изъят себя из неравенства. Власти — чин, замыкающий вторую триаду. В некоторых текстах, Евангелии, например, говорится о том, что власти могут быть как помощниками добра, так и приспешниками зла. Осуществляют проявления божественной власти в мире людей.

Третья триада завершает лестницу иерархии. В неё входят начала, архангелы и ангелы. Начала — ангельский чин, который управляет человеческими Иерархиями. Есть версия, что именно с их позволения проходили помазание монархи. Архангелы — старшие ангелы, которые управляют собственно ангелами. Как пример — архангел Михаил-архистратиг, начальник ангельского воинства. Ангелы — те, кто больше всего участвует в жизни людей. Приносят вести от Бога, воюют во имя его, воздают ему честь и славу.

Это все ангельские чины, которые существуют в христианской религии. В разных трактовках их может быть разное количество, от 9 до 11. Но самой достоверной считается та, которая упоминается в трудах Дионисия Ареопагитом. Они были написаны в конце 5-го, или в начале 6-го века. Это — целый сборник исследовательских текстов, целью которых было привнести ясность в жизнь небесных существ. Теолог задался сложными вопросами и постарался ответить на них как можно более чётко. У него это получилось. Разгадкой такого успеха была одухотворённость исследователя и мощнейшая сила мысли. Он прочитал множество текстов лишь для того, что бы удовлетворить своё и наше любопытство. Можно сказать, что теолог просто просуммировал всё, что было написано до него. И это правда, но частично. Даже для такой, казалось бы, простой работы потребовались титанические усилия.

Ангельские чины в православии

Между православной и католической культурой есть разница. Коснулась она и тех ролей, которые отводятся ангельским чинам. Да, если взглянуть в общем, то различия не будут бросаться в глаза. Всё таки пусть и разные конфессии, но одной и той же религии. Чем же отличаются ангельские чины в православии?

Все 9 ангельских чинов изображены в “Успении” Франческо Боттичини.

Во первых — в православной религии нет триад. Тут существуют степени. Их тоже три, и называются — Высшая, Средняя, Нижняя. Различаются между собой «отдалённостью» от божественного престола. Это ни в коем случае не говорит о том, что Бог меньше любит Нижнюю степень, чем Высшую. Конечно нет. Просто если первая напрямую контактирует с людьми, совершая волю Божью, то вторую смертные почти не видят.

Следующее большое различие — степень персонализации. В православии чаще появляются отдельные ангельские личности. Им отдаётся честь, как заступникам и хранителям. В католицизме такое случается намного реже. Хотя тут, как у католиков, существует 9 ангелов, 9 ангельских чинов. Обе конфессии пользовались одними и теми же текстами, а небольшие различия можно списать на счёт разной трактовки. Ангелы-херувимы, например, отображают скорее мудрость, чем стражу. Они обладают высшей духовной мудростью, могут пользоваться ею. Во благо, разумеется, подсказывая своим собратьям, как лучше совершить то или иное повеление Господа.

Остановимся на последней степени, нижнем ангельском чине, их описанию и значению. В православии им уделяется больше всего внимания, ведь они чаще показываются людям. Некоторым высшим архангелам даются имена, такие как Михаил, Гавриил, Рафаил. Обычные ангелы наиболее плотно общаются с людьми, даже становятся личными хранителями и заступниками. Ангелы-хранители берут опеку над каждым смертным, наставляя его и помогая, подталкивая по пути Божьего Замысла, так называемого Великого Плана.

Ангелы невидимы, бессмертны, но настолько же, насколько невидна и бессмертна человеческая душа. То есть настолько, насколько отпускает им этого благоденствия Бог. В православии ангелов соотносят с двумя стихиями — огнём и воздухом. Огнём они очищают грешников, несут божественный гнев, возмездие. А подобны ветру, потому что переносятся по земле с огромной скоростью, дабы как можно быстрее совершать высшую волю.

Ангельские чины — важная часть небесного царства, ведь без них не будет порядка, дисциплины. Именно с их помощью становится понятно, как работает иерархия божественных сущностей. Именно с них человечество получило понимание о том, как должно работать их собственное общество.

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А вы знали об этом?

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