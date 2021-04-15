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Почему Иисус Христос в Коране называется мусульманином?

Основатель христианской веры известен мусульманам под именем Иса ибн Марьям. По-арабски это означает Иисус, сын Марии. Согласно преданию, рассказанному одним из сподвижников Мухаммеда, посланник Аллаха заявил, что все пророки несут одну религию и происходят от одного отца, но разных матерей. Он сообщил, что является самым близким из людей к своему великому предшественнику и в этой жизни, и в будущей.

Почему Иисус Христос в Коране называется мусульманином?

Коран упоминает Христа двадцать пять раз, и еще больше о нем говорят всевозможные хадисы. Из всего сказанного вырисовывается довольно четкая картина – христианский Спаситель в исламе является одним из самых могущественных посланников Аллаха. Но там он называется ни в коем случае не сыном Бога, а простым человеком, рожденным чудесным образом и безо всякого мужского вмешательства.

Мусульманское священное писание подтверждает, что он Мессия, который ныне находится в раю вместе со своим повелителем. Но вновь явится на землю перед тем, как начнется конец света. В это время он будет действовать параллельно с Махди – последним пророком, который избавить весь мир от зла и несправедливости. В раннем исламе было устойчивое мнение, что Иисус и Махди – это одна и та же личность, но затем знатоки веры стали думать, что они разные люди.

В любом случае, Христос является одним из главных действующих лиц Судного дня.

Почему Иисус Христос в Коране называется мусульманином?

В общем и целом, исламский взгляд на Христа очень отличается от привычного нам. Дело в том, что на Никейском соборе 325-о года святые отцы систематизировали христианское учение и отказались признавать каноничность многих древних книг. Это было сделано путем голосования, а несогласных объявили раскольниками и начали их преследования. Часть таких людей укрылась среди арабов, а потому мусульманская вера в данном случае опирается на собственные предания и письменные источники.

Считается, что на кресте был распят другой человек, а Иисус сразу вознесся на небо. Он носит титул приближенного Господа, а потому имеет наполовину ангельскую природу. Упоминание о его матери означает, что она тоже признается святой. После своего второго пришествия он будет жить, как обычный человек, женится и уйдет из жизни естественным способом.

Почему же Коран придает ему такой высокий статус?

Почему Иисус Христос в Коране называется мусульманином?

Ислам считает, что Мухаммед, Иисус и все их предшественники приходили на землю каждый в свое время. При этом, у Всевышнего было множество причин, чтобы они появились. Среди них можно перечислить, что люди свернули с пути истинной веры; что человечеству следовало открыть новые духовные истины, непонятные на прежнем этапе его существования; что люди исказили подлинный смысл священного писания, и это надо исправить.

Говорится, что Аллах посылал бесчисленное множество пророков, причем, они приходили ко всем народам. В Коране упомянуты имена двадцати пяти из них, Мухаммед – двадцать шестой и последний. От его слов нельзя ничего убавить, к ним нельзя ничего прибавить. Но и другие посланники, Адам, Ной, Авраам, Измаил, Моисей и Иисус, тоже говорили правду, но – в свое время. Каждый из них являлся мусульманином в том смысле, что он был покорным заповедям Бога.

Почему Иисус Христос в Коране называется мусульманином?

Но человеческая цивилизация развивалась долгие тысячелетия, и каждому пророчеству нужны были соответствующие условия. Во времена Адама люди не восприняли бы слова о семейных устоях, запрете горячительных напитков и ссуд под проценты, порядке раздела военной добычи и многом другом. Поэтому каждый божественный посланник даровал людям тот закон, который был нужен на тот момент. Но это не значит, что Иса бен Марьям, Яхья ибн Закарийя, Муса и Нух были менее святы и менее праведны. Все они были подлинными мусульманами.

Источник : https://zen.yandex.ru/media/centralasia/

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