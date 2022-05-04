Гулбаат Рцхиладзе:Призываю грузинские власти объявить чрезвычайное положение, так как психоз в стране зашел слишком далеко

Грузия, ГРУЗИНФОРМ. Российский президент Владимир Путин призывает соседние с Россией государства «не обострять обстановку» и «не вводить санкции для России». «У нас нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей», — заявил Путин. По его словам, нет «никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения».

«Я думаю, что все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать», — подчеркнул Владимир Путин. В своем выступлении глава Российской Федерации в очередной раз повторил, что все «действия, если они возникают, возникают исключительно всегда в ответ на какие-то недружественные действия в отношении РФ».

После этого заявления Владимира Путина в Грузии понялся ажиотаж – дескать, русские массово въезжают в нашу страну, и намерения у них нехорошие, а потому надо создавать русским барьеры. Например, отказывать им в обслуживании в банках, если они не осудят свою Родину; запретить говорить по-русски, заставить ходить с украинским флагом…

«Грузия и мир» беседует в связи с возникшей обстановкой с руководителем «Института Евразии» Гулбаатом Рцхиладзе.

— Начну с замечания о том, что нет предела критинизму и бессовестности нашего общества.

Только что мне выписали и передали цитату из «Фейсбука» из которой явствует, что «озвучила» собственной персоной госпожа Кети Долидзе. Многие наверняка знают, что представляет из себя эта женщина… Будучи обласканной в России, финансово избалованной Эдуаром Шеварднадзе, она совершенно утратила чувство стыда, выскочила и говорит: «Я стану свидетелем разрушения России». Бессовестней повести себя мог бы разве что Буба Кикабидзе, никого больше в подобном амплуа я представить не в силах. И ведь эти люди были насаждены нам властью «Мечты», однако получили привилегированное положение отнюдь не в результате проявления верности Ираклию Гарибашвили. Потому власть должна держать себя с ними предельно осторожно. Такие персоны демонстрируют обществу, что, дескать, государственная пропаганда – это одно, а то, что говорят они сами – совсем другое, и все это крайне опасно для Грузии.

Тут присутствует важная особенность, потому что, скажем, позиция «Нацдвижения» всем хорошо понятна, и то, что скажут дегенеративные сторонники этой партии, ничего ровным счетом не стоит. Иное дело, когда говорит Кети Долидзе и это окрыляет русофобов.

— Какие угрозы несет в себе дискриминация, которая проявляется сейчас в отношение русских?

— Дискриминация действительно началась, и это, естественно, опасно. Ведь в Грузии она проводится с вполне конкретной целью — чтобы осуществить в стране окончательный переворот и привести к руководству такую же «бандеровскую» власть, какая пока действует в Киеве и дни которой сочтены. Оппозиция в нашей стране страстно желает, чтобы то, что произошло на Украине, повторилось бы и у нас – они хотят открыть здесь второй фронт.

— Российский президент утверждает, что у него нет недобрых намерений в отношение соседей, и советует им не вводить ограничений… А наши банки тем временем не обслуживают российских граждан, пока те не распишутся на документе, «осуждающем» действия их Родины…

— Тут главное, чтобы нечто подобное не устроили на границе наши официальные власти, а то, что творит частный сектор, по большому счету, не столь принципиально и не так уж важно.

— Грузя не присоединилась к санкциям, установленным против России, но частный сектор, действующий самовольно, в определенной степени оказывает воздействие на общественное сознание. Это, конечно же, не останется вне поля зрения российских властей. А если вдруг российская власть поведет себя с миллионом проживающих в России грузин точно так же, как наш частный сектор поступает с российскими гражданами? Что тогда?

— Россия не обращает на эти вещи внимания и никого назад возвращать не собирается. Наоборот, я точно знаю, что очень скоро откроется воздушное сообщение между Россией и Грузией, будут восстановлены прямые рейсы.

Я призываю грузинские власти объявить чрезвычайное положение, так как психоз в стране зашел слишком далеко. На Украине идет война, которая продолжится до тех пор, пока Украина не будет очищена от фашистов. Поэтому мы, грузины, должны быть максимально мобилизованными.

— Какого рода чрезвычайное положение имеете вы в виду? Подобное заявление может вызвать тревогу среди население…

— Тревогу, так тревогу, однако, думаю, оно не должно встревожить людей, а, напротив, поможет успокоить возникшую здесь ситуацию. То Руставели перекрыт, то что-нибудь еще. «Мишисты» шныряют повсюду, что крайне неприятно.

Поговорим о том, чем обернется для нас подобная гомофобия перед началом туристического сезона. «Booking» приостановил работу в России, российские самолеты не могут летать за рубеж. Огромная масса народа, желающая отдохнуть, воспользуется услугами внутреннего туризма. Пока никто не возьмется предсказывать, какое лето нас ждет с этой точки зрения, но, полагаю, число желающих посетить Грузию заметно увеличится. Если русские приезжают уже сейчас, то летом их должно приехать гораздо больше. Если мы не собираемся окончательно похоронить туризм, который уже практически довели до издыхания своим бездействием в период ковида, то было бы неплохо ввести на пару месяцев чрезвычайное положение. До тех пор, пока общая ситуация не прояснится окончательно и не спадет ажиотаж, спровоцированный действующими в Грузии деструктивными силами.

В условиях чрезвычайного положения можно будет активизировать службы безопасности, установить, кто есть кто. Обещал же Ираклий Кобахидзе ужесточить соблюдение закона, однако я все равно сомневаюсь, что закон в данном случае сработает… Наша страна может обрушиться нам на головы, если не будут приняты решительные меры. Силы, которые хотят устроить провокацию в отношение России, должны быть нейтрализованы.

Поносить свою Родину – очень плохая и опасная тенденция, однако придумали ее не у нас. Подобная тенденция охватила весь мир. Сегодня так называемая демократия зашла в нем очень далеко. В западных странах стало даже игнорироваться верховенство частной собственности. Понятны фразы – «российские олигархи», «путинские друзья», однако все, что там сейчас происходит, не укладывается в правовые рамки – отбирают имущество. Честно признаться, об этом-то я сожалею как раз меньше всего, однако должен сказать, что подобные действия противоречат конституционным принципам европейских стран и являются откровенной дискриминацией. Я не усматриваю проблемы в том, чтобы грузинские власти ограничили деструктивные действия оппозиционных партий. Это следует обосновать тем, что в Черноморском регионе идет война, и мы находимся очень близко ко всему этому, война непосредственно отражается и на нас.

Сама Украина враждебно настроена по отношению к нам. Они отозвали посла, наплевали на то, что правительство Гарибашвили выделило в помощь украинцам один миллион лари. Почти в каждом районе Грузии на зданиях мэрий вывешены украинские флаги. Мы царапаем себе щеки, переживая за украинцев, в аптеках висят объявления, что граждане Украины обслуживаются вне очереди… Солидарность в нашей стороны проявляется очень убедительно. Однако, несмотря на это, украинская власть плюнула в лицо Грузии, вернее, дала понять, что имеют место какие-то подпольные течения. Действия Зеленского свидетельствуют именно об этом… Это опасно и должно привлечь к себе внимание.

— Президент Украины Владимир Зеленский обратился к собравшимся в Тбилиси сторонникам, выступила перед ними и наша госпожа президент, постоянно повторяя, что она стоит рядом с Зеленским. Именно с Зеленским, а не с украинским народом…

— Достаточно ли сплоченное у нас руководство? Являются ли персоны в его составе членами «одной команды»? Подобные вопросы возникают по причине того, что все члены правительства озвучивают свое. Различные мнения распространяют и так называемые сторонники правительства, на чем я сразу же заострил внимание. Наша власть не консолидирована, но особенно не заслуживает доверия наша президент. Она занимает откровенно предательскую позицию. Помните, 9 мая я преподнес ей фасоль и пряжу, протестуя против ее инициативы, которую она выдвинула в отношение могилы «Неизвестного солдата» — она выступает против памяти о Великой Отечественной войне. Президент нашей страны пытается навязать нам свои меньшевистско-бандеровские стереотипы. Причем, не забывайте, что президент – это не какая-то там Кети Долидзе, и мы имеем дело с очень опасной тенденцией, которая также требует особого внимания. Правительство обязано присматривать за такого рода людьми. Сегодня действующая власть пользуется поддержкой народа. Народ знает, что нам нельзя сталкиваться с Россией, и позиция по отношению к Украине может дорого нам обойтись, тем более, что эта страна все равно проявляет к нам неблагодарность. А потому нам лучше следовать примеру Турции, которой удается находить с Россией общий язык. Не станем поступать так, как Турция и Азербайджан, нас раздавят.

Мне бы очень хотелось, чтобы наше руководство до конца придерживалось той линии поведения и тех заявлений, которые оно делает.

— Так называемые идеологи «Нацдвижения», как, например, Гия Нодия и ему подобные, говорят, мол, пусть русские, приехавшие к нам в страну, ходят с украинской символикой, избегают говорить по-русски, потому что в противном случае они станут жертвами агрессии…

— Скорее всего, Гия Нодия газету вашу не читает, однако надеюсь, информация до него дойдет, и он услышит то, что я скажу: понравилось ли ему, когда я прямо на улице выразил агрессию в отношение него? Уверен – не понравилось… Если кто-нибудь начнет проявлять агрессию в отношение русских туристов, то я сторонник того, чтобы власти его арестовали, лишили того, что у него есть, и надолго отправили в тюрьму.

Можете не сомневаться, если в Грузии грянет война, почти все провокаторы немедленно сбегут отсюда. Они именно этого и добиваются. Заработают большие деньги, и что им с того, что Россия полностью займет Грузию?! Главное, набить деньгами свои карманы и вовремя смыться. Та часть населения, которая стоит сегодня на митингах, не в состоянии осмыслить, что произойдет с нами в случае войны. Таким образом, обстановка в стране царит хаотическая, деструктивная, грязная. И формируют ее активно развернувшие свою деятельность в Грузии деструктивные силы. Причем, не только они одни. А потому нам требуется предельная осторожность.

Источник: geworld.ge

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