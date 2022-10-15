А вы знали об этом?(Статья 80) 

1.

Михаил Юрьевич Лермонтов был наглым молодым человеком и поэтому он не раз дрался на дуэлях . А четыре дуэли, благодаря знакомым поэта, удалось отменить уже когда дуэлянты с секундантами прибыли на место. Одна из самых известных дуэлей с участием Лермонтова (не считая последней роковой) состоялась в марте 1840-го года возле той самой Черной речки, где был смертельно ранен Пушкин. Лермонтов, оскорбивший на балу сына французского посла в России, был вызван им на поединок.Любопытно, что незадолго до последней дуэли Лермонтов, по свидетельству современников, оказался перед выбором – задержаться еще в Пятигорске, продлив отпуск, или отбыть к месту службы. И тут он никак не мог сам принять однозначное решение. Поэтому предпочел кинуть монетку и смотреть, что выпадет. Монета выпала той стороной, на которую он загадал еще побыть в городе.

Через несколько дней разыгралась злополучная ссора с Мартыновым, которая и стоила ему жизни. Однозначно рано или поздно его бы обязательно убили бы на дуэли из-за его наглости и несдержанности!

Еще один интересный факт из биографии – внешность поэта. На гравюрах и картинах современники изображают Михаила Юрьевича Лермонтова симпатичным молодым человеком. В жизни он красотой не блистал: низкого роста, сутулый, с большой головой, горбом на спине и слегка искривленными ногами, хромой. Он рано начал лысеть, что не добавляло ему привлекательности. Тургенев называл его наружность трагической и зловещей: тяжелый и ядовитый взгляд мало кто выдерживал, смеялся поэт зловеще, громко – так, что присутствующих пробирала дрожь.Приятели Меликов и Васильчиков характеризовали Лермонтова как ужасно прожорливого, неразборчивого в еде человека. Как только на столе появлялась еда, он вонзал в нее вилку и ел, не останавливаясь. Не раз случалось, что остальным гостям закусок и основных блюд не оставалось. Однажды аппетит сыграл злую шутку. Писатель возвращался в компании нескольких приятелей с конной прогулки. Друзья решили его разыграть. Подали чай и свежие булочки с опилками вместо начинки. Он ел булочки с аппетитом, не морщился, пока приятели не остановили и не указали на опилки внутри сдобы.

Лермонтов убежал, взбешенный, ведь в компании находилась Екатерина Сушкова, к которой он питал нежные чувства.Николай Гоголь говорил, что у Лермонтова «какая-то несчастная звезда». Да и роман «Фаталист» появился не случайно – рок преследовал писателя с момента рождения и до момента смерти. В юности лошадь раздробила Мише ногу – хромота осталась напоминанием о том случае. Во всех играх и поединках он умудрялся проигрывать. И даже на последней дуэли в него попал плохой стрелок. До поединка Мартынов трижды держал пистолет в руках, но его выстрел стал фатальным.Будучи человеком военным, Михаил Юрьевич отлично знал толк в сквернословии и обожал непристойности. Его авторству принадлежит немало «взрослых» стихов, поэм и эпиграмм, которые по понятным причинам не входят в школьную программу!

2.

Ещё одним изобретателем, мечтавшим покорить небесные высоты, был китайский чиновник Ван Ху. Самое интересное, что, в отличие от своего арабского единомышленника, он крыльев не конструировал, а создал средневековый вариант ракеты, да и процесс запуска выглядел соответствующе. Хотя произошла эта попытка примерно за полтысячелетия до того, как это действительно случилось. Так, Ван Ху разработал и сконструировал аппарат для доставки человека в космос — он представлял собой кресло, на которое прикрепили 47 пороховых ракет и даже несколько воздушных змей.

Нет ничего удивительного в и том, что смелый изобретатель сам испытал своё детище – он уселся в кресло и приказал своим слугам поджечь ракеты. Однако после того, как это произошло, вместо запуска в космос произошёл сильный взрыв. Когда дым от детонации рассеялся, на месте «стартовой площадки» Ван Ху и его агрегата не нашли. И только оставшиеся на земле пепел и клочья халата китайского чиновника доказали, что он в космос не улетел, а встретит в этом кресле свой несчастливый конец.

3.

У Любови Орловой всегда было много поклонников. Среди них было немало высокопоставленных чиновников и военных. Сам Сталин боготворил актрису. Но ценил он не только ее игру на сцене. Вождь любил Орлову как женщину. Сталин даже приглашал Любовь на приватный ужин. Актриса не хотела туда идти, но отказать вождю не могла. Она никогда бы не смогла полюбить Иосифа Виссарионовича, так как из-за него пропал ее первый муж. И все же Любовь пришла на ужин. После непринужденной беседы, в ходе которой Сталин почти объяснился с Орловой в своих чувствах, он предложил ей просить что угодно. Скорее всего он думал, что артистка попросит квартиру, машину, драгоценности или роль.Но Любовь удивила Сталина. Она спросила, где сейчас находится ее первый муж. Вождь понял, что он никогда не добьется взаимности от этой женщины. Он просто встал из-за стола и молча вышел из комнаты. Сталин больше никогда даже взглядом не показывал, что заинтересован артисткой. Инцидент был полностью исчерпан.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Зимний, который никто не брал. История векового мифа о штурме https://otari.mirtesen.ru/blog/43724805020/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!