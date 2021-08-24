Как сейчас выглядит Тилан Блондо, самая красивая девочка в мире и одна из самых юных моделей, попавших на страницы Vogue

Наверняка многие из вас не раз видели фотографию этой девочки, которая в 10 лет появилась на обложке журнала Vogue: тогда она была признана самой красивой девочкой в мире.
С тех пор Тилан Блондо (Thylane Blondeau) выросла, и вот как она выглядит сейчас:
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи:
Хотелось бы отметить, что ,на мой взгляд, повзрослев она стала лучше выглядеть, чем в детстве.Именно поэтому выбрать ее самой красивой девочкой в мире могли только слабоумные придурки , которые к тому же не учитывают , что о вкусах не спорят !
Исходя из вышесказанного , нельзя и смехотворно в наше время выбирать самую красивую девочку в мире или ,что еще хуже , самую красивую женщину в мире ! Однозначно подобный титул должен быть распространен не на женщин или детей всего мира, а только на победителей узкого конкурса !Именно поэтому смешно и издевательски звучит ,например, термин "Мис мира", когда обыкновенная девушка , не участвующая в подобных конкурсах может выглядеть гораздо красивее!
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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