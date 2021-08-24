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Как сейчас выглядит Тилан Блондо, самая красивая девочка в мире и одна из самых юных моделей, попавших на страницы Vogue

Наверняка многие из вас не раз видели фотографию этой девочки, которая в 10 лет появилась на обложке журнала Vogue: тогда она была признана самой красивой девочкой в мире.

С тех пор Тилан Блондо (Thylane Blondeau) выросла, и вот как она выглядит сейчас:

Как сейчас выглядит Тилан Блондо, самая красивая девочка в мире и одна из самых юных моделей, попавших на страницы Vogue (11 фото)
Как сейчас выглядит Тилан Блондо, самая красивая девочка в мире и одна из самых юных моделей, попавших на страницы Vogue
Как сейчас выглядит Тилан Блондо, самая красивая девочка в мире и одна из самых юных моделей, попавших на страницы Vogue

Как сейчас выглядит Тилан Блондо, самая красивая девочка в мире и одна из самых юных моделей, попавших на страницы Vogue
Как сейчас выглядит Тилан Блондо, самая красивая девочка в мире и одна из самых юных моделей, попавших на страницы Vogue
Как сейчас выглядит Тилан Блондо, самая красивая девочка в мире и одна из самых юных моделей, попавших на страницы Vogue
Как сейчас выглядит Тилан Блондо, самая красивая девочка в мире и одна из самых юных моделей, попавших на страницы Vogue
Как сейчас выглядит Тилан Блондо, самая красивая девочка в мире и одна из самых юных моделей, попавших на страницы Vogue
Как сейчас выглядит Тилан Блондо, самая красивая девочка в мире и одна из самых юных моделей, попавших на страницы Vogue
Как сейчас выглядит Тилан Блондо, самая красивая девочка в мире и одна из самых юных моделей, попавших на страницы Vogue
 
Источник : https://spletnik.temaretik.com/2285638077893839646/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи:

Хотелось бы отметить, что ,на мой взгляд, повзрослев она стала лучше выглядеть, чем в детстве.Именно поэтому выбрать ее самой красивой девочкой в мире могли только слабоумные придурки , которые к тому же не учитывают , что о вкусах не спорят ! 

Исходя из вышесказанного , нельзя и смехотворно в наше время выбирать самую красивую девочку в мире или ,что еще хуже , самую красивую женщину в мире ! Однозначно подобный титул  должен быть распространен  не на женщин или детей всего мира, а только  на победителей узкого конкурса !Именно поэтому  смешно и издевательски звучит ,например, термин "Мис мира", когда обыкновенная девушка , не участвующая в подобных конкурсах может выглядеть гораздо красивее!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !                                                                                                             

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