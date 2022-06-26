Самые странные похоронные традиции народов мира

Особенные похоронные ритуалы есть у каждого народа. Как правило, это серьезное мероприятие, сопровождаемое трауром, молитвами, строгой черной одеждой... Но так происходит далеко не везде. Довольно много мировых культур рассматривают смерть не как окончание жизненного пути, а как переход из одного состояния в другое. Отсюда и свои специфические традиции и обряды, которые могут шокировать любого из нас.

Филиппины – обмануть смерть

Покойный несколько дней восседает в кресле около своего дома/ © flickr.com

В некоторых филиппинских провинциях по сей день родственники умершего предпочитают обманывать смерть после кончины близкого. Они обряжают покойника в самые лучшие его одежды и усаживают в кресло на пороге дома. Если это мужчина, то закрепляют в руках стакан местного самогона, а в зубах – трубку с табаком. Если женщина, то ставят ей на колени плетеную корзинку с фруктами.

Цель обряда – показать всем, что умерший еще вполне, так сказать, дееспособен. Друзья покойного еще несколько дней приходят к этой "инсталляции" поболтать с покойным, выпить с ним самогона и полакомиться фруктами из корзинки. Ну а потом климат и время делают свое дело и усопшего все же захоранивают. Могут в землю, могут в висячем гробу на скале – все зависит от местных обычаев.

Индонезия – пляска смерти

Но что характерно для всей страны – здесь не принято оплакивать умершего и беспокоиться об его останках. Умер так умер, похоронили и забыли.

У племени Торайя принято веселиться на похоронах/ © thevoicemag.ru

Похожий ритуал существует и в индонезийском племени Торайя в Индонезии. Вообще Индонезия – это мусульманская страна и хоронят умерших там в основном по традициям ислама. Но на отдельных островах и в глухих провинциях существуют свои обряды.

Так, в племени Торайя принято начинать копить на похороны с совершеннолетия. Ведь захоронение – это жутко дорогая и расточительная традиция. Родственникам покойного надо накормить и угостить всех жителей округи. А это должно быть не меньше двухсот человек. Учитывая, что многие люди живут отнюдь не богато, закатить пир горой для них весьма проблематично.

Но не это главное в том обряде. Торайя не считают человека умершим, пока по нему не проведены "поминки". Он просто считается занемогшим, больным и находится в доме. И так будет до тех пор, пока семья не соберет нужную сумму для угощения всех жителей. Учитывая незавидное материальное положение и внезапный характер смерти, этот период может длиться вплоть до года. О покойном все это время заботятся, переодевают его, моют и разговаривают как с живым.

Ну а когда сумма собрана, то начинается пир горой – все пьют, едят "от пуза", веселятся, танцуют и поют песни. И только после этого умершего можно предать земле.

Китай – невеста для покойника и стриптиз на похоронах

В отдельных местах в Китае похороны выглядят именно так/ © facts.museum

Сразу оговорюсь, эти жуткие традиции не характерны для всего Китая и к настоящему времени практикуются лишь в отдельных районах. Правительство с этими обрядами борется и довольно успешно.

В чем суть? Дело в том, что по древней китайской религии мужская и женская энергии умершего должны быть в равновесии, а для этого умерший мужчина должен быть женат. Если так, то похороны проходят по обычному сценарию. А вот если умерший холостяк, то если правильно не похоронить его, то всю семью ждут несчастья и болезни.

"Правильно" – это рядом с молодой незамужней девушкой, да так, чтобы могилы находились бок о бок. Сложность в том, что найти такое захоронение во все времена было чрезвычайно сложно. Вот в Китае и возник черный рынок мертвецов. Не все семьи были готовы ждать когда на кладбище появиться нужный труп, некоторые рисковали и обращались (и обращаются) к специфическим бизнесменам.

Против этой традиции всегда боролись китайские коммунисты, и им удалось почти ликвидировать ее. Эту, и еще одну дикую особенность – приглашать на свадьбы стриптизерш. В Китае считается, что чем больше людей приходят провожать тебя в последний путь, тем лучше будет загробная жизнь. А как можно привлечь к печальному и совсем не зрелищному событию незнакомых людей? Правильно – организовать стриптиз. Так, в отдельных населенных пунктах похоронную процессию сопровождают автомобили с установленными на крышах пилонами и стриптизершами, извивающимися вокруг них.

Южная Корея – бусинки из праха

В Южной Корее прах предпочитают хранить в гламурном флаконе/ © gsritual.info

В Южной Корее, где жителей много, а земли мало, еще в конце XX века власти стали активно внедрять кремацию вместо обычного захоронения. Но новая традиция приживалась с трудом – корейцы верят, что тело усопшего должно быть непременно предано земле, иначе в загробной жизни его будут преследовать сплошные несчастья.

Поэтому чтобы повысить привлекательность кремации похоронные компании всячески популяризуют этот процесс. Например, после сжигания, прах дополнительно подвергают воздействиям высоких температур, отчего он кристаллизируется. Бусины окрашивают в тот или иной цвет, а дальше их можно хранить даже дома. Что многие корейцы и делают, помещая кристаллы в красивые флаконы.

Тибет – небесные похороны

На похоронных площадках в Тибете постоянно обитают сотни грифов/ © /pohorony.kz

Тибетцы знают, что после смерти душа умершего должна попасть на небо. А если похоронить тело в земле, то этого не произойдет. К тому же в горах очень мало пригодной для захоронения почвы, вокруг одни скалы и камни. Сжигать покойного тоже не вариант – деревья на камнях не растут.

Поэтому единственным выходом стал обряд "небесных похорон": после прощания с близкими могильщик забирает тело и уносит его выше в горы на специальную площадку. Там он делает на теле несколько надрезов и оставляет его на съедение грифам. Тибетцы верят, что птицы, склевавшие останки унесут душу покойного высоко на небо. По прошествии нескольких месяцев могильщик снова наведывается в это место, собирает кости, дробит их, смешивает с мукой и маслом и снова скармливает птицам.

Гана – веселые похороны

Похороны в Гане – это не траур, а веселье/ © znaj.ua

Многие видели в интернете картинку с танцующими темнокожими могильщиками с гробом на плечах. Это никакая не постановка, а реальный похоронный обычай, который зародился не так давно в африканской стране Гана. Теперь это стало визитной карточкой этого небольшого государства, равно как и гробы необычной формы.

Дело в том, что ганцы верят, что покойника надо хоронить в гробу, который должен символизировать его прижизненное занятие. Если это рыбак, то гроб будет в форме рыбы. Если охотник, то в форма антилопы. Некоторые выбирают себе вполне обычные гробы. Но всех их объединяет веселое отношение к похоронам. Согласно местным обычаям, на них нельзя плакать, а нужно веселиться в полную силу. Ганские похороны длятся три дня и все это время гостей и приглашенных надо веселить, кормить и занимать их внимание. Отсюда и пляски с гробом на плечах.

Кстати, похороны в Гане – это отнюдь не убыточное мероприятие. Приглашенные обязаны одарить семью покойного суммой денег, как это бывает на свадьбах. После того, как умершего предадут земле, семья подсчитывает доход – если он превысил расход, то значит похороны можно признать удачными и состоявшимися.

Кроме традиций в мире существуют целые города смерти, куда люди стремятся приехать умереть и быть похороненными, а точнее кремированными на берегах великой реки. Речь идет об индийском городе смерти Варанаси .

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А вы знали об этом?

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