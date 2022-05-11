В гости к ведьмам

Северная, но по-скандинавски уютная Швеция вряд ли ассоциируется у туристов с мистикой. Однако даже в самой глухой ее деревне отыщется дом, хранящий страшную тайну, не говоря уже о крепостях и замках с их многовековой историей. Есть здесь и свой «проклятый остров».

К мистическим историям и городским легендам в Швеции относятся весьма трепетно. Согласно опросу, проведенному в прошлом году аналитическим агентством SIFO, каждый пятый швед верит в привидения. Примерно столько же респондентов признались, что вступали в контакт с умершими или ощущали их присутствие. Программы, посвященные паранормальным расследованиям, популярны здесь как никогда, и названия самых загадочных мест в стране у всех на слуху - туда мы и отправимся.

БЛО ЮНГФРУН - ПРОКЛЯТЫЙ ОСТРОВ

Мистикой окутан остров Бло Юнгфрун, затерянный в Балтийском море у юго-западных берегов материковой Швеции. Название его переводится как «Синяя дева» - так окрестили этот скалистый клочок суши моряки, старавшиеся не высаживаться здесь из-за злых духов, якобы обитающих на острове. Кроме того, Бло Юнгфрун ассоциируется у шведов с Блокуллой - местом, где, по поверью, в Чистый четверг ведьмы собирались на шабаш. Ближайший его аналог в славянском фольклоре - Лысая гора, а в немецком - Брокен.

Первым, кто исследовал этот остров, был великий естествоиспытатель Карл Линней, побывавший здесь в 1741 году. Описывая свои впечатления, он не скупился на эпитеты: «Если и есть в мире пугающие места, то Бло Юнгфрун, без сомнения, одно из самых жестоких». Ученый обнаружил здесь загадочный лабиринт, выложенный из маленьких камней, происхождение которого так и остается неизвестным. Говорят, что его построил моряк, чье судно затонуло неподалеку. Однако многие полагают, что лабиринт использовался в магических ритуалах, каких именно - никто теперь не вспомнит. Существует легенда, что на острове когда-то произошла жестокая расправа над хозяйками таинственного сооружения - ведьмами, слетевшимися сюда на дьявольское пиршество числом более 300!

Надо отметить, что в Швеции, как и по всей Европе, в темные времена велась охота на ведьм, пик ее пришелся на 1668-1676 годы. По официальным данным, за это время лютую смерть на эшафоте нашли около 280 человек - в основном по обвинению в колдовстве и в похищении детей, которых якобы приносили в жертву в ходе сатанинских шабашей на пресловутой Блокулле. Самый крупный процесс состоялся в приходе Торсокер в 1675 году: все подсудимые - 6 мужчин и 65 женщин - были признаны виновными и казнены в течение одного дня.

И все же свидетельств того, что Бло Юнгфрун - та самая Блокулла, на сегодняшний день явно недостаточно. Нечто сверхъестественное здесь, конечно, происходит - на острове даже побывали исследователи из Destination Truth, известного отечественным телезрителям как «Пункт назначения - правда». Они действительно столкнулись с рядом паранормальных явлений, включая парящие огни и таинственные голоса, которые даже удалось записать на пленку. Однако разобрать послание из потустороннего мира, увы, журналистам так и не удалось. Сейчас Бло Юнгфрун является национальным парком, открытым для посещения каждое лето. Единственное, о чем предупреждают туристов перед отплытием на остров, так это не брать оттуда камни - они прокляты и приносят неудачу. Если ослушаетесь, помните, что остановить черную полосу можно будет, лишь вернув его на место. Говорят, руководство парка получает несколько посылок в год от тех, кто рискнул оставить себе на память камешек. Часто их сопровождают письма с детальным описанием несчастий, выпавших на долю бедолаг по возвращении с Бло Юнгфруна.

СЕКРЕТЫ КРЕПОСТИ ВАРБЕРГ

На юго-западе Швеции, всего в 70 км от Гетеборга, неподалеку от прекрасных пляжей с белым песком находится городок Варберг. Главная его достопримечательность - средневековая крепость, о которой ходит немало легенд. Строительство величественного замка началось еще в 1286 году датчанами, а точнее - герцогом южной Ютландии, который скрывался здесь от обвинения в убийстве короля Эрика V Клиппинга, заколотого во сне. В XVII веке крепость значительно расширили и перестроили - более 1000 рабочих ежедневно трудились в течение 30 лет, чтобы превратить Варберг в самую защищенную цитадель во всей Северной Европе. Здесь бывали короли Швеции и Дании, высшая знать, генералитет. В XVIII веке крепость переходит под контроль шведской армии, и вскоре в ней размещают тюрьму. Проводились здесь и казни особо опасных преступников, тут же закапывали их останки. Дурной славой пользовался Варберг до 1931 года, пока тюрьму не перевели в Хальмстад. Вскоре крепости придали статус исторической достопримечательности и открыли здесь музей. Однако далеко не всегда посетители покидали живописную крепость со счастливыми лицами - многие жаловались на неприятные ощущения, тревогу и беспокойство, которые вызвала экскурсия. Особенно тяжело находиться у стен древних темниц и на территории кладбища. Нередко работники музея и туристы видели здесь призраков - бесплотные фигуры узников, а также тень обезглавленного всадника. Впрочем, команда исследователей из американского ТВ-шоу Ghost Hunters International, которая, вооружившись всевозможной техникой, провела в Варберге целую ночь, пришла к неутешительному выводу: ничего «паранормального» на исторической территории не происходит.

Телевизионщики не обошли вниманием и главный экспонат музея при крепости. Речь идет о человеке из Бокстена, чьи останки удалось обнаружить в торфяниках неподалеку от Варберга в 1936 году. Шестьсот лет хранились они в болотном мху, что не только способствовало естественной мумификации, но и позволило прекрасно сохраниться наряду бедолаги из Средневековья, состоящему из плаща, капюшона, чулок и обуви. На данный момент он считается лучшим образцом европейской одежды XIV века. По результатам последнего сканирования вещей загадочного рыжеволосого мужчины установлено, что он принадлежал к Ордену Святого Духа и, вероятно, являлся вербовщиком в его ряды. Смерть, согласно исследованиям, наступила в результате трех сильных ударов по голове тупым предметом (предположительно дубиной), что привело к повреждениям нижней челюсти и черепа: кто-то намеренно убил его. Но самое шокирующее в истории человека из Бокстена то, что он вдобавок был проколот сквозь сердце и печень двумя деревянными кольями: один из них сделан из дуба, другой - из бука. По местной легенде, колья понадобились через несколько лет после убийства. Их применили жители из окрестных деревень, которые божились, будто мертвец стал приходить к ним по ночам. Однако он и по сей день не упокоился окончательно. Работники музея, где хранится бокстенский человек, жалуются на таинственный шепот, время от времени раздающийся из стеклянного бокса, в котором заключена мумия; иногда им удавалось расслышать в этом шепоте свои имена. Впрочем, охотники за привидениями из Ghost Hunters International уверены: дело в плохой звукоизоляции - смотрители слышат искаженный гул голосов посетителей из других залов, не более того. Возможно, в Варберге могло бы больше повезти криптозоологам, чем парапсихологам. Говорят, что в крепостном рву вокруг замка обитает морское чудовище - мини-копия шотландской Несси с хвостом длиной всего в 40 см. Впервые сведения о нем появились в заголовках шведских газет в 1980-е. Последний раз монстра видели довольно давно, в августе 2006 года. Тогда группе туристов посчастливилось наблюдать, как монстр вынырнул на поверхность и целиком проглотил утку! Той же осенью ров тщательно обследовали дайверы - ни следа. Может, таинственное создание уплыло в открытое море?

ПРИЗРАКИ БОРГВАТТНЕТА

Дом священника в Боргваттнете, небольшой деревушке в провинции Емтланд на северо-востоке страны, - номер один в рейтинге паранормальных объектов в Швеции. О нем заговорили в 1947 году, когда в одной из местных газет вышла статья пастора Эрика Линдгрена, два года прослужившего в данном приходе. В доме, который он временно занимал в качестве приходского священника, происходили самые необъяснимые вещи - Линдгрен даже завел дневник, куда записывал каждое из «событий», ставших частью его повседневной жизни.

Однажды, сидя в гостиной вместе с женой, пастор услышал, как хлопнула входная дверь, кто-то вошел в прихожую, сбросил на пол пальто и тяжелой походкой проследовал на кухню. Фру Линдгрен подумала, что это раньше времени пришла горничная, однако кухня оказалась совершенно пуста. Вместе с мужем они обошли весь дом: никого! В другой раз поздним воскресным вечером Линдгрен кормила на кухне двухмесячного сына, когда повторилась та же история: кто-то вошел в дом и направился прямиком на кухню, однако дверь туда была закрыта, и таинственный гость остановился перед ней. В этот же момент тихонько заиграла странная музыка. Прижав к груди ребенка, жена пастора подошла к двери, но как только она взялась за ручку, в доме воцарилась полная тишина. Фру Линдгрен открыла дверь - никого; испуганная, она поспешно захлопнула ее, и тут же снова послышались звуки музыки, сыгранной на неизвестном инструменте. Поколебавшись с минуту, женщина выбежала из кухни и поднялась в спальню к мужу. Вдвоем они вернулись вниз и закрыли за собой дверь: пастор не поверил своим ушам - в прихожей действительно заиграла музыка!

В статье Линдгрен признавался, что не испытывал ни малейшего страха, когда в доме происходила подобная «чертовщина». Лишь один раз душа ушла в пятки, когда невидимая сила выбросила его из кресла-качалки. Прочитав молитву и придя в чувство, пастор попытался было вновь усесться в кресло - и снова оказался на полу. Строптивое кресло-качалку решено было продать. Забавно, но в 1960-е оно появляется в студии популярнейшего шведского ток-шоу Hylands Horna в качестве лота на импровизированном ТВ-аукционе.

Но вернемся к пастору Линдгрену, которому удалось найти свидетельства паранормальной активности и от других священников, служивших в Боргваттнете до него. Сам дом был построен в 1876 году, однако никто не рассказывал о нем ничего необычного, пока в 1927 году сюда не въехал викарий Нильс Хедлунд. В одном из писем он рассказывает, как однажды, будучи совершенно один, занимался уборкой приемной, когда услышал чьи-то тяжелые шаги. Казалось, будто кто-то взбирается по лестнице. Хедлунд решил проверить, не проник ли в дом чужой, и, пытаясь не выдать себя, тоже поднялся наверх. Еще утром он развесил в холле второго этажа белье - теперь все было раскидано и валялось скомканным на полу, и при этом вокруг - ни живой души! Священник обошел все комнаты в надежде найти того, кто решился так подшутить над ним, - напрасно! А вот пастору Рудольфу Тэнгдену, сменившему Хед-лунда в 1930 году, посчастливилось даже увидеть привидение: дама в сером платье медленно проследовала мимо него, читающего в углу гостиной, и бесследно скрылась в кабинете. Самая потрясающая история принадлежит Инге Флодин, чиновнице от церкви, которая останавливалась в Боргваттнете на ночлег в 1941 году, в период, когда главой прихода служил Бертил Тунстрём. Она проснулась около четырех утра, ощутив в комнате постороннее присутствие. Открыв глаза, Флодин увидела трех женщин, молча сидевших на диване напротив и смотревших на нее. Женщина включила свет - призраки никуда не исчезли, и хотя лица их были размыты, на каждом читалось скорбное выражение. Так и лежала она, не шевелясь от ужаса, пока не уснула, - наутро призраки испарились.

В 1946 году ввиду плачевного состояния дома приходская церковь отказалась от него, и пустовал он до 1970-го, пока здесь не открыли мини-отель и кафе - для заблудших туристов и охотников за привидениями. Многие постояльцы сталкивались в Боргваттнете с паранормальной активностью. Они не только слышали чей-то шепот и шаги, ощущали на себе незримые прикосновения, теряли и находили в неожиданных местах различные предметы, но и своими глазами видели женский фантом. Одни считают, что это призрак горничной, которая избавилась от нежеланного ребенка, заживо закопав его у дома священника. Другие винят во всем пастора Пера Хедлунда, служившего в Боргваттнете с 1900-го по 1909-й. Молва гласит, что он не мог смириться с потерей жены, которая скончалась при родах их одиннадцатого ребенка. Не дожидаясь похорон, священник забрал ее труп из морга и долгое время хранил спрятанным в доме. С тех пор дух фру Хедлунд не покидал его стен.

ДВОРЕЦ С ПРИЗРАКАМИ

Едва ли кто-нибудь из жителей Стокгольма знает, кем был Ханс Петтер Шеффлер, но каждый слышал о построенном им в 1690-х годах особняке, который до сих пор носит его имя. Впрочем, горожане чаще называют эту достопримечательность просто Spokslottet - «Дворец с призраками», и легенд о нем сложено немало. Так, один из его владельцев, Якоб фон Бальтазар Книгге, предстает в них по-настоящему демонической фигурой (1718-1796). Его подозревали в том, что он уморил собственную жену, заперев ее в подвале и уехав на некоторое время из страны. Разумеется, многие загадочные явления, происходящие во дворце Шеффлера, списывают на проделки ее неупокоенного духа. Про самого Книгге же говорили, что он состоял в союзе с дьяволом, и когда женоубийца неожиданно исчез, сразу нашлись очевидцы, утверждавшие, будто бы он уехал на черной, как крыло ворона, карете. Разумеется, управлял ею кучер с рожками и хвостом!

Другой известный жилец нехорошего дома, оперный певец Густаф Сандстрём, покончил жизнь самоубийством в 1875 году. Ходили слухи, что это злосчастный дворец свел артиста с ума. Каждую ночь здесь раздавались странные стуки, стоны, сами собой разбивались окна и зеркала. Однажды сюда даже пригласили священника, чтобы произвести сеанс экзорцизма и избавиться наконец от нечисти, однако стоило пастору переступить порог, как невидимая сила оттолкнула его обратно, он упал и сломал ногу. Стокгольмцы обходили стороной и парк, разбитый у дворца Шеффлера. На этом месте якобы находилось древнее кладбище, и лучше его не беспокоить. Поговаривают, что чертовщина творится во «Дворце с призраками» и поныне. Правда, исследовать его парапсихологам не представляется возможным. С 1920-х годов здание принадлежит Стокгольмскому университету, в нем располагается внушительная коллекция классической европейской живописи, включая работы Тьеполо и Брейгеля. Однако увидеть их можно лишь по предварительной записи.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2476449854841687031/

А вы знали об этом?

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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