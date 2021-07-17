11 диковинных запретов в разных странах мира

В разных странах существуют странные законы, которые нам покажутся дикостью. Например, за включенную газонокосилку в сиесту можно нарваться на штраф.

Можно получить наказание даже в случае, если вы надели, казалось бы, самую обыкновенную одежду или случайно купили подделку.

Таиланд

Ни в коем случае нельзя наступать на деньги, потому что на банкнотах и монетах изображен король.

США



Многообразная страна и законы из штата в штат меняются. В Минессоте, к примеру, могут оштрафовать до $2 000 за грязные шины (помыть их значительно дешевле). В Джорджии с 2010 года есть запрет на ношение штанов или юбок, которые сидят ниже чем на три см от линии бедер ($25).

А вот в городе Форт-Ли есть очень разумный запрет — нельзя писать сообщения не только за рулем, но и на ходу — штраф $85.

Сингапур



Тоже мастера придумывать штрафы. Если вы, например, не спустите за собой воду в общественном туалете, то можно получить штраф в $500. Также в страну нельзя ввозить и употреблять жевательную резинку с 1992 года. Штраф за такое нарушение — около $400.

Польша



Разумный запрет — на станциях варшавского метро нельзя бегать по лестницам и перронам (€25). А в пригородных поездах почему-то нельзя играть в карты.

Австралия



За самостоятельную смену лампочки в этой стране можно угодить на штраф — это могут делать только квалифицированные электрики.

А по воскресеньям после полудня ни в коем случае нельзя появляться в общественных местах в брюках розового цвета.

Великобритания



Закон, который очень бы не помешал и в России — велосипедисты, которые гоняют по тротуарам могут быть оштрафованы на £100. А если стоянка автомобиля длится дольше трех минут, то его необходимо заглушить, иначе штраф в £120.

Ирландия



Забавная традиция сохранилась в этой стране с XI века — 29 февраля девушка имеет право сделать своему любимому предложение, а если он откажется, то будет обязан выплатить ей штраф.

Италия



Рекордсмен по количеству странноватых запретов. Например, в городе Эболи (Кампания) нельзя целоваться в машинах, за это можно получить штраф €500. А в деревеньке Мартинскуро нельзя шуметь во время занятия сексом (штраф €1500). На пляжах Венеции нельзя собирать ракушки. На курорте Форте-деи-Марми пока идет сиеста, нельзя включать газонокосилку (видимо, послеобеденный сон — это святое).

И еще. В Италии строго запрещено покупать подделки. За покупку фальшивой сумочки или платье можно нарваться на штраф, в разы превышающий стоимость оригинальной вещи. Максимальное наказание — €10000.

Испания



Пляжный душ на Майорке нельзя использовать не по назначению. То есть, если вы захотите помыть под таким душем, например, фрукт, то приготовьте €750. А на пляжах от Кан-Пикафорта до Алькудии не любят музыкантов. Штраф за игру на любом инструменте — €300.

Франция



Начиная с 1910 года в Париже запрещено целоваться на вокзалах, чтобы не задерживать отправление поезда. Это просто правило, которое так и не отменилось, потому никакого наказания за него не предусмотрено.

Германия



Нельзя останавливаться на немецких автобанах, даже если закончился бензин. По трассе ходить тоже запрещено. За нарушение этих правил штраф может достигать €100. Правда, что делать в экстренной ситуации, власти пока что еще не решили.

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