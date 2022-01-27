Почему Украина в XVII веке назвалась Великим княжеством Русским

В 1648 году запорожские казаки во главе с Богданом Хмельницким подняли восстание против Речи Посполитой за независимость Украины. Однако общая политическая обстановка в тот период была такова, что Украина должна была остаться частью одной из великих держав. Наибольшее, чего она могла добиться, это автономии.

Война между Россией и Польшей, вспыхнувшая из-за обращения Богдана Хмельницкого в подданство московского царя Алексея Михайловича, характеризовалась равновесием сил и закончилась тем, чем должна была закончиться в такой ситуации, то есть разделом Украины. Левобережная Украина с Киевом на правом берегу Днепра вошла в состав России как автономное государственное образование – гетманство. Правобережная Украина осталась в составе Польши без всякой автономии. Был ещё момент, когда третья держава – Турция – объявила о своём протекторате над Правобережной Украиной.

В ходе этой войны возникали разные политические комбинации. В одной из них Украина была названа Великим княжеством Русским и вошла третьей составной частью, наравне с Польшей и Литвой, в состав Речи Посполитой.

Неискреннее подданство

Политика Богдана Хмельницкого с самого начала отличалась двуличием и неискренностью. Он одновременно обращался с просьбами о покровительстве и к московскому царю, и к шведскому королю, и к турецкому султану, и к крымскому хану и даже к господарю Трансильвании.

В свою очередь, казацкая старшина во главе с Хмельницким упрекала в двуличном поведении Москву. Казаки смотрели на договор с Москвой как на равноправную двустороннюю федерацию, а в Москве требовали подданства. Казаков неприятно удивило уже то, что московские представители на Переяславской раде 1654 года не захотели дать клятву за царя в соблюдении договора, сказав, что царь клятв никому не даёт.

Дальше – больше. Московские воеводы размещались в украинских городах и начинали там распоряжаться, мобилизовывать казаков и налагать на них наказания без ведома гетмана и его властей. Но наибольшее недовольство Богдана Хмельницкого вызвало то, что Москва, согласившись с Речью Посполитой на перемирие и открыв в Вильне переговоры, отказалась допустить на них представителей Запорожского войска.

Богдан в то время (1657 год) был уже смертельно болен. Перед смертью, если верить историку Николаю Костомарову, он сказал московскому послу пророческую фразу: «Хоть они [поляки] и выбирали нашего государя на польское королевство, но это только на словах, а на деле никогда этого не будет. Они это затеяли по лукавому умыслу для своего успокоения».

Как поляки царя обманули

Царь Алексей Михайлович согласился на переговоры с поляками во время наивысших успехов русского оружия. Русские заняли всю Белоруссию, Литву, Западную Украину, взяли города Вильно, Ковно и Люблин. Никогда прежде московское воинство не заходило так далеко на запад!

Одновременно в Польшу с севера вторглись шведы. Но между Россией и Швецией не могло быть единства в вопросе о разделе Речи Посполитой, доживавшей, казалось, последние дни, так как оба государства претендовали на одни и те же территории.

Новая обстановка вынудила Алексея Михайловича повернуть оружие против нового врага. Это побуждало к примирению с врагом старым, то есть с Польшей. Поляки умело этим воспользовались, предложив русскому царю корону Польши и Литвы после смерти их нынешнего короля. Царь поддался на этот соблазн, с поляками заключил перемирие и начал переговоры о мире, а со шведами открыл военные действия. Алексею Михайловичу была нужна не столько Украина, сколько Прибалтика с её гаванями. Впоследствии его сын Пётр Великий выполнит его программу.

А в тот момент Россия упустила все выгоды, доставленные ей прежними победами. Поляки и не думали всерьёз призывать царя к себе на трон, а рассчитывали только отдохнуть и собраться с силами. От этого и предостерегал старый Богдан, стоя одной ногой в могиле.

Но Хмельницкий сказал только часть правды. Он не мог не знать, что и внутри Запорожского войска, при помощи поляков, зрела измена.

Измена гетмана Выговского

Как уже говорилось, поводов для недовольства союзом с Москвой у верхушки украинского казачества было выше крыши. Вполне логично в таких условиях возникало стремление воссоединиться с поляками, но поставив перед ними предварительные условия.

После смерти Богдана Хмельницкого гетманом был выбран его юный сын Юрась. Однако он не мог править без старших и опытных советников. Одному из них – генеральному писарю Ивану Выговскому – не составило труда убедить Юрася отдать ему гетманскую булаву «до своего совершеннолетия». Вслед за тем и на раде казаков Выговский был утверждён гетманом.

Выговский стал исполнять план возвращения Украины в подданство Польши. Идеологом такой политики был его подручный Юрий Немирич. Он получил всестороннее образование в Западной Европе и ориентировался на политический образец Соединённых Провинций Нидерландов. По плану Немирича, Украина должна была получить те же права, что и Великое княжество Литовское, и воссоединиться на этой основе с Речью Посполитой.

План был приведён в действие в сентябре 1658 года в Гадяче на переговорах нового гетмана с королевскими посланцами. В новом триедином устройстве Речи Посполитой Украина получила наименование Великого княжества Русского Украинского. Вслед за этим Выговский нанёс московским войскам удар в спину, начав против них военные действия.

Эта измена Украины стала переломным моментом в русско-польской войне. В 1659 году казаки Выговского вместе с крымскими татарами нанесли тяжёлое поражение московской рати под Конотопом. Затем поляки сбросили маски и сами возобновили войну с Россией. В ходе восьмилетних военных действий России пришлось оставить все свои завоевания в Белоруссии и на правом берегу Днепра (кроме Киева).

Но поляки не думали выполнять своих обещаний, данных Выговскому. Гетман был свергнут казаками. Великое княжество Русское осталось лишь на бумаге.

Русские, при этом украинцы

Почему молодое Украинское государство так прозывалось? Как видим, в те времена никто не усматривал никакого противоречия в том, чтобы называться одновременно русским и украинцем. Украина издавна считалась окраиной именно русских земель, а не каких-то иных. Более того, к ней вплоть до конца XVII века даже чаще, чем к Московскому государству, применялся термин Русь. Особенно в Западной Европе. Там Украину знали преимущественно под названием Русь, Рутения, а Россию – под именем Московии.

Никакого противоречия в том, чтобы быть одновременно русскими и украинцами не наблюдалось на Украине вплоть до начала ХХ века. Так, например, во время революции 1848 года в Австрийской империи западно-украинские национальные активисты создали орган власти, именовавшийся Головна Руска Рада – Главный Русский Совет.

Кстати, именно события той революции побудили австрийские власти интенсивно развивать «украинский» национальный проект для вытеснения русского национального самосознания не только на Западной Украине, но и в пределах Российской империи.

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