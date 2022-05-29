Арно Хидирбегишвили: Грузия должна разорвать дипотношения с Украиной!

«Почему, несмотря на все сложности российско-грузинских отношений, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в очередной раз подтвердил, что официальный Тбилиси будет сохранять нейтралитет относительно ситуации на Украине?» - спросил постоянный ведущий программы «Мнение» на телеканале «News Front» Алексей Давыдов Главного редактора информационно-аналитического агентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили.

Арно Хидирбегишвили: «Становление Гарибашвили как менеджера состоялось в бизнес-структуре миллиардера Бидзины Иванишвили, поэтому, став премьер-министром, он мыслит как бизнесмен, прагматичными категориями, в тоже время являясь патриотом своей страны и ответственным политиком. А главный принцип Бидзина Иванишвили после прихода в политику озвучил сам 1 ноября 2012 года, на своей первой пресс-конференции, и звучит он так: «Всё, что в интересах Грузии». Так ответил Иванишвили на вопрос журналиста - может ли Грузия в будущем вступить в Евразийский союз? Иванишвили, став премьер министром в 2013 году, не для того восстановил торговые, экономические и гуманитарные отношения с Россией, чтобы сейчас их прерывать!

Да и как можно объявлять санкции самим себе?! Российский рынок - традиционный для грузинского экспорта, Россия - главный торговый партнёр Грузии, миллионы российских туристов и визитёров - Россия лидирует и по этой статье, одной из главных в госбюджете, пополняющий грузинскую госказну, транспортное сообщение с Россией, в том числе - транзит грузов и товаров через Грузию, денежные переводы из России в Грузию на полмиллиарда долларов в год - это всё из России, даже хлеб насущный мы кушем российский, ведь Россия - единственный поставщик зерна в Грузию!

Так кто же пострадает от санкций - Грузия, или Россия?! Санкции - это же натуральный мазохизм!

Радикальной оппозиции Саакашвили-Бурджанадзе в позапрошлом году уже удалась провокация с делегацией Гаврилова, из-за чего Грузия лишилась прямого авиасообщения с Россией, вот-вот должен был выйти Указ Президента РФ об отмене визового режима с Грузией, и это тоже сорвалось из-за словесного и физического оскорбления делегации Госдумы в Тбилиси! Грузия тогда чудом избежала войны с Россией, которую пыталась спровоцировать президент Зурабишвили, которая вместо того, чтобы осудить провокаторов Саакашвили, на утро после т.н. «Ночи Гаврилова» назвала Россию «врагом Грузии №1». В результате госбюджет Грузии понёс миллиардные убытки. Так осуществили крупнейшую экономическую диверсию против Грузии, но Зурабишвили не объявили импичмент по сей день, не арестовали, как ранее Саркози, Берлускони и многих европейских лидеров, и сегодня она, вместо того, чтобы давать показания следователю и рассказывать - на какую разведку работает и кем завербована, опять делать подрывные провокационные заявления против Грузии, её правительства, в ранге президента страны!

Теперь это всё это начало восстанавливаться, туристы и визитёры потянулись в Грузию, скоро будет восстановлено и прямое авиасообщение с Россией, поэтому поступил приказ - срочно это всё бойкотировать! 4 апреля 2022 года Главное управление разведки ВСУ нанесла Грузии очередное оскорбление на государственном уровне, обвинив её в контрабанде и назвала её власть контрабандистами! В своём официальном заявлении украинская разведка обвиняет Грузию в «поставках крупной номенклатуры товаров военного, двойного и гражданского назначения» в Россию в обход международных санкций. «Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов» - сказано в официальном заявление украинской военной разведки, в конце которого «мимоходом» сообщается об очередном готовящемся «преступлении» - восстановлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией, якобы - в награду за контрабанду!

Это - достаточный повод, чтобы любое уважающее себя государство А - послало протестную ноту в украинский МИД, Б - отозвало своего посла из Украины, В - объявило санкции против Украины, Г - прервало дипломатические отношения с Украиной. Украиной, которая с 2013 года является недружественным Грузии государством!

Разве во время августовской войны 2008 года Украина объявила санкции России? Нет, и Запад не объявил! А почему сегодня это должна сделать Грузия из-за Украины?! Грузия после августовских событий прервала дипотношения с Россией и не восстановила по сей день, а Украина и сегодня, в разгар крупномасштабной войны, дипотношений с Россией на прерывает! Грузия по сей день придерживается курса на вступление в НАТО, а Украина уже объявила, что готова стать внеблоковой нейтральной страной. Да, НАТО - это блеф и провокация, но дело - в принципе: так кто же их предал, эти принципы? Грузия, или Украина? Так может, в Киеве, прежде чем обвинять Грузию, оборотятся на себя?!

А чем Украина в августе 2008 года помогла Грузии? Да, продала Грузии оружие, прислала инструкторов и наёмников, тоже не бесплатно! Экс-президент Саакашвили был объявлен в розыск Генпрокуратурой Грузии, которая посылала в Киев запросы о его экстрадиции в Грузию, а ему предоставили украинского гражданство и назначали на высокие госдолжности - советник президента, губернатор Одессы! А потом украинская разведка осуществила спецоперацию - контрабандно, в контейнере с молочными продуктами, забросили в Грузию гражданина Украины Саакашвили для организации госпереворота - свержения действующей законной власти Грузии в стиле «Евромайдана»! Грузия возбудила против Саакашвили очередное дело о незаконном пересечении грузинской границы, но до грузинской Саакашвили незаконно пересёк и украинскую границу! Если это не было спецоперацией украинской разведки, почему в Киеве по сей день не возбуждено уголовное дело против Саакашвили о незаконном пересечении украинской границы? Более того - Киев требует срочно вернуть Саакашвили на Украину! Так кто же после этого контрабандисты - грузинские спецслужбы и политики, как утверждается в заявлении украинской разведки, или сама украинская разведка и украинские политики, забросившие в Грузию Саакашвили контрабандным путём?!

В прошлом году Грузия пошла навстречу киевской власти и стала членом двух антироссийских объединений - «Ассоциированного трио» вместе с Украиной и Молдовой, и «Крымской платформы». Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили лично прилетел в Киев на их презентацию и весь мир обратил внимание на его выступление, которые отличалось критикой в адрес России - несравненной более резкой, чем выступление самого президента Зеленского! Но на второй день грузинскому премьеру было нанесено неслыханно оскорбление - его пригласили на военный парад по случаю Дня независимости Незалежной, где находился заместитель президента Зеленского по реформам - осужденный грузинским судом и разыскиваемый грузинской прокуратурой обвиняемый во многих тяжких преступлениях против Грузии и человечности - Миша Саакашвили, который ежедневно оскорблял грузинскую власть рабами Путина! Конечно же, Гарибашвили сразу же развернулся и поехал в аэропорт, а на параде Саакашвили был в центре внимания, бегал от трибуны к трибуне, а потом фотографировался в обнимку с Варфоломеем и пел ему дифирамбы!

Грузия всегда поддерживала территориальную целостность Украины, а 24 февраля, после начала войны, Грузия подписалась под всеми антироссийскими петициями во всех международных организациях - ОБСЕ, ПАСЕ, ЕС, ООН. Грузия, со времён первой и второй АТО послала и посылает на Украину сотни тонн помощи, врачей, медикаменты, продовольствие, раненые украинские военные проходили лечение и реабилитацию в военных госпиталях и реабилитационных центрах Минобороны Грузии, и это все - бесплатно, по-братски! А ответ официальный Киев и президент Зеленский «уличили» Грузию в «контрабанде» и назвали «аморальной, которая не держат слова», отозвали из Грузии украинского посла - за то, что Грузия не присоединилась к экономической блокаде России и не прислала на Украину оружие и грузинскую регулярную армию! Ежедневно делегации преступников - бывших чиновников Саакашвили, в основном силовики высшего уровня и парламентарии - посещают Киев, встречаются с его администрацией Зеленского, выступают в Раде, на украинском телевидении, где призывают мир наказать Грузию! Так где же после этого «аморальные предатели» - в Киеве, или в Тбилиси?!

Грузинские беженцы из Абхазии и Цхинвали по сей день живут в трущобах - в заброшенных аварийных зданиях школ и больниц, в антисанитарии, без воды и канализации, света и газа, в хибарках из фанеры в Церовани, потому что Саакашвили украл сотни миллионов евро помощи ЕС, на которые должны были построить приличные дома для беженцев! А украинцы сегодня живу в шикарных частных отелях в Тбилиси и Батуми, за которые платит грузинское государство - то есть, грузинский налогоплательщик, грузинский народ, сам испытывающий крайнюю нужду и не имеющий возможности купить еду и лекарства! Зато украинских беженцев кормят бесплатно выдали ваучеры на бесплатное получение лекарств в любой аптеке! В Грузии давно закрыли русские школы и факультеты вузов, даже единственный детсадик в Тбилиси, а украинцам мгновенно открыли украинские отделения в ВУЗах, выделили места в школьных классах и детских садах!

Украина пригласила в Киев почти всех экс-высокопоставленных преступников из команды Саакашвили, обустроила и трудоустроила их, предоставив высшие должности в украинской власти! Филарет обласкал и благословил грузинских криминалов и бывших военных, наградив орденами за участие в широкомасштабной карательной операции против гражданского населения Донбасса! Скажите на милость - а какой была бы реакция Киева, если бы в Тбилиси приютили и обогрели Януковича или Азарова, которые, кстати, в отличии от Саакашвили и его подручных, не пытали и не убивали своих сограждан?!

«Открыть второй фронт против России в Грузии, напасть на российскую военную базу в Абхазии!» - да как может друг вынуждать осуществить такую провокацию, тем более, когда у Грузии и так 20 процентов территории потеряны?! Южная Осетия, Абхазия, опять - Южная Осетия, Ирак и Афганистан, а ещё - т.н. «Тбилисская война» - что, кроме гробов, получила Грузия от всех этих войн?! А миллионная грузинская диаспора в России сразу же станет заложником, если Тбилиси объявит антироссийские санкции и проведёт безответственную политику, об этом кто-то подумал?! Да и что за военную мощь может противопоставить Грузия России?!

Впрочем, Украина не заслуживает благодарности даже от сторонников Саакашвили – вспомните, как обошлась киевская власть с экс-президентом Грузии и боевиками «Грузинского легиона», проливавшими за неё кровь на Донбассе - Саакашвили таскали за волосы и выкинули из Украины, лишив гражданства, а «Грузинский легион» расформировали и выдворили, не предоставив даже гражданства! Некоторые из них сегодня за деньги стреляют в русских, украинцев, белорусов, в чеченцев, но когда на Украине ликвидируют неофашистов, разве их не спросят – дорогие грузины, а зачем вы в нас стреляли? Два славянских народа выясняли отношения, а вы куда лезли, ребята?! Что мы ответим украинцам, белорусам, нашим соседям русским чеченцам?! Любой гражданин Грузии, по Закону о гражданстве (статья 21, пункт 1 подпункт «а»), автоматически теряет грузинское гражданство, если без разрешения компетентных органов Грузии воюет в составе вооружённых сил, или служит в спецслужбах другой страны. Поэтому все грузины-фашисты, воюющие сегодня на Украине, должны быть арестованы при попытке проникновения в Грузию. Очень надеюсь, что премьер Гарибашвили отдаст распоряжение грузинским пограничникам исполнить Закон!

И последнее: посол США в Грузии Дегнан и посол ЕС Харцель, внук генерала вермахта Шольц и (п)резидент Грузии Зурабишвили - это убогие с рождения люди, их родина - не Грузия! Саломе с соломой вместо мозгов дошла уже до того, что оскорбляет не только Россию, русских и их Президента, но и РПЦ и её Предстоятеля, а также открыто выступает против Предстоятеля ГПЦ и вмешивает в дела Церкви невзирая на Конкордат! Но грузины никогда не простят Киеву давление, которое было оказано на находящегося в глубоко почтенном возрасте и испытывающем физическую немощь Католикос-Патриарха всея Грузии Илию Второго, дабы он признал томос Варфоломея Стамбульского для «Новой украинской церкви»! Святой Синод ГПЦ, за исключением некоторых предателей полит-митрополитов, встал рядом со своим Патриархом не признал автокефалию раскольничьей лже-церкви!

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