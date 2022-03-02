Кого Ленин видел своим приемником

Владимир Ильич Ульянов, он же Ленин стал для простого народа вождем, который повел страну по пути социалистического развития. Поэтому, когда после долгой и мучительной болезни он умер в январе 1924 года, люди попали в состояние оцепенения и растерянности. У всех в умах и на устах был один вопрос, кто же возглавит молодое государство, каким путем оно пойдет дальше и будет ли продолжен пут главного революционера.

Кого завещал великий Ленин

Многие искали ответ в «завещании», но для понимания отметим, что это было завещание не в прямом смысле слова.

Речь шла о документах и предсмертных записках вождя, в которых он давал характеристику своим соратникам и ведущим советским деятелям.

Официально, документы, написанные под диктовку измученным болезнью Владимиром Ильичом, называю «Письмом к съезду», но при жизни вождя на них был наложен строгий запрет, поэтому опубликованы и публично зачитаны они не были.

Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская

В записках четко видно, что Ленин реально оценивал противостояние между двумя сильными личностями Сталиным и Троцким, его это очень волновало, поскольку могло привести к расколу внутри партии, ведь оба деятеля были амбициозными и честолюбивыми личностями.

По мнению Ленина, товарищ Сталин мог стать выдающимся вождем, но он также отмечал его чрезмерную грубость и жесткость, которые могли привести к непредсказуемым последствиям.Троцкого же Ильич видел способным, но чрезмерно хвастливым и самоуверенным.

Также в качестве приемников рассматривались и личности Зиновьева и Каменева, но напротив них были пометки, в которых говорилось, что данные члены партии начали допускать отклонения от генерального курса партии, что было для вождя пролетариата недопустимым.



Ленин Сталин и Троцкий

Бухарин в глазах Владимира Ильича не понимал идее марксизма, а Пятакову было ближе администраторство.

Как видим конкретной кандидатуры выбрано не было.

Почему Сталин

Отметим, что в своих записках Ленин отметил как положительные, так и отрицательные качества возможных кандидатов. После его смерти, записи часто использовали в политической борьбе за власть.

Сегодня даже говорят о том, что если бы к власти пришел не Сталин, даже ссылаясь на то, что Ильич был против этого, то страна бы не пережила массовые репрессии, коллективизацию, не было бы у нас политзаключенных. Но почему-то забывают, что в таком случае у нас не было б первого полета в космос, бесплатной медицины, обучения, огромного количества заводов и прочих достижений Советского союза, во главе которого был Иосиф Виссарионович Сталин.



Ленин и Сталин на картине

Кроме того, справедливости ради, стоит отметить, что Ленин высказывался о личных негативных качествах Кобы, но именно его он и рекомендовал на пост генерального секретаря.

Источник : https://history.com.ru/sssr/kogo-lenin-videl-svoim-priemniko...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

До конца своих дней Ленин был убежден, что его письмо сохранится до съезда партии в запечатанном виде. Это было очень важно, так как в письме давались сугубо личные характеристики членам Политбюро и ЦК Коммунистической партии. Однако, как выяснилось позже, секретарь Владимира Ильича Лидия Фотиева , тайный осведомитель Сталина, сообщила Сталину о содержании этого секретного послания.

В объяснении, написанном ею 29 декабря 1922 года Каменеву,продажная и подлая тварь Фотиева оправдывалась тем, что якобы не знала о секретности письма и что стенографистка ее якобы не предупредила.

В этом письме Ленин подчеркивал необходимость сохранения единства партии, повышения ее руководящей роли. Важнейшим условием сохранения партийного единства и обеспечения коллективности руководства Ленин считал сплоченность и монолитность ЦК, поднятие его авторитета, и в этих целях предлагал увеличить число членов ЦК до 50-100 человек.

Ставя вопрос о руководстве партией в случае своей смерти, тяжело больной вождь партии в своем письме завещании давал характеристики лидерам ВКП(б) - Сталину, Троцкому, Зиновьеву, Каменеву, Бухарину и Пятакову, оценив не только их политическую деятельность, но и некоторые личные качества.

В характеристике Сталина Ленин особо выделил тот момент, который вызывал у него серьезную тревогу. Он выражал сомнение в том, что Сталин, став генеральным секретарем ЦК и сосредоточив в своих руках большую власть, сумеет правильно ею пользоваться, и предлагал обдумать вопрос о назначении генеральным секретарем другого человека, "который во всех других отношениях отличается от товарища Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т.д." (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 45, с. 346 ).

В своем письме завещании Ленин напоминал о "необольшевизме" Троцкого, предупреждая партию тем самым о возможности у него меньшевистских рецидивов; указывал, что штрейкбрехерство Зиновьева и Каменева накануне Октябрьской революции 1917 года не было случайностью; о Бухарине Ленин писал, что его теоретические воззрения с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, он никогда не учился и не понимал вполне диалектики; Пятакова характеризовал как способного, но слишком увлекающегося администрированием человека, на которого нельзя положиться в серьезном политическом вопросе.

Следует также отметить, что о правдивости крайне отрицательной характеристики Ленина в отношении Сталина говорит и тот факт, что он никак не мог простить Сталину его неуважительное и наглое отношение к «любимой» женушке Наденьке, когда будущий палач народов бесцеремонно послал ее в «пешее эротическое путешествие на три буквы» !Именно после этого у Крупской – «жены-служанки» Ленина, которая и так всю жизнь переживала из-за измены вождя мирового пролетариата Володеньки с его «постельной женушкой» Инессой Арманд, случился истерический припадок, из-з чего она чуть не умерла !Вообще же, от народа невозможно все утаить и позже возникла довольно известная поговорка: «Трехспальная кровать – Ленин с нами»!

Если бы Сталин на XII съезд РКП(б) вероломно не скрыл бы от делегатов съезда завещание Ленина(существует также версия, что он просто переделал завещание Ленина ), то однозначно он был бы освобожден от занимаемой должности!

Любопытно, что после смерти Ленина Сталин всячески развивал культ «Ильича», поскольку фигура Ленина, которая была «живее всех живых», требовалась Сталину для легитимации его собственной еще не до конца укрепившейся власти в стране. Лозунг: «Сталин – это Ленин сегодня» создавал преемственность от одного вождя к другому , хотя политика Сталина кардинально отличалась от политики Ленина!

С уважением, Отари Хидирбегишвили!

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