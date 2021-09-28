7 жутких рыб, после которых вы вряд ли отважитесь лезть в воду

Зрелище не для слабонервных.

Когда мы произносим слово «рыба», в голове каждого возникают разные ассоциации. Однако меньше всего вы будете представлять зубастого монстра, который может не съесть, но как минимум неплохо покусать вас после погружения в воду. И это вовсе не выдуманная история-ужастик, а реальная картина.

Фотографии с рыбами, наводящими ужас, публикует в cети моряк из Мурманска по имени Роман Федоров. Мужчина работает на рыболовецком судне, много фотографирует, и полученные кадры одновременно восхищают и поражают воображение его подписчиков. В нашей подборке полюбуемся на рыб, с которыми Роман столкнулся на практике лицом к лицу.

Халибут

Фото @rfedortsov_official_account

Эта хищная рыба — тихоокеанский белокорый палтус. Даже не знаю, что на этом кадре смотрится страшнее — ее клыки или же мигрирующий глаз. По словам автора, у мальков палтуса глаза находятся «на месте», но потом они начинают смещаться, и в итоге у взрослой особи один глаз находится на боковой стороне туловища, а второй — на сгибе/ребре тела. Выглядит жутко.

Хаулиод

Фото @rfedortsov_official_account

После одного взгляда на эту рыбу пираньи покажутся вам невероятно милыми существами.

Менек

Фото @rfedortsov_official_account

Этот представитель семейства тресковых может вырастать до метра в длину, а весить — до 15 килограммов. На севере России его долгое время ошибочно принимали за налима. Минус этой рыбки — ее нелицеприятный и даже противный внешний вид. А еще внутри менька живет много паразитов, потому есть ее нужно осторожно. Зубатка Фото @rfedortsov_official_account

Хаулиод является глубоководным и относится к семейству стамиевых. Максимальная длина — 35 сантиметров. Рыба питается ракообразными и мелкими сородичами, но с виду может съесть кого угодно.

С виду это существо похоже на угря или мурену, но вовсе не относится к их числу. Невероятно, но зубатка также не является активным хищником. Ее крупные передние зубы очень сильно похожи на собачьи, а дробящие зубы расположены в задней части челюстей и на небе. Они очень быстро снашиваются, но на их место вырастают новые — еще острее и прочнее.

Глубоководный удильщик

Фото @rfedortsov_official_account

Многие видели этот экземпляр еще в школьных учебниках. Несмотря на то что на фото представлена маленькая рыба, вид и расцветка у нее явно пугающие. Визитная карточка этих рыб — видоизмененный луч спинного плавника, выступающий в роли приманки и по форме напоминающий удочку рыбака. На конце удочки, нависающей над огромным, с острыми иглообразными зубами ртом, расположился небольшой кожный вырост, наполненный миллионами светящихся бактерий. Именно на его свет, как мотыльки на пламя, плывут другие, маленькие и не очень, жители океанского дна.

Рыба-сабля

Фото @rfedortsov_official_account

Обитает в тропических и субтропических морях всех океанов. В России встречается в водах Южного Приморья. По словам Романа Федорова, мясо рыбы-сабли невероятно вкусное, несмотря на то что ее вид пугает и отталкивает.

Большеголовый алепизавр

Фото @rfedortsov_official_account

Зубы у этой рыбы напоминают маленькие и очень острые кинжалы. Максимальная длина тела — 215 сантиметров (куда больше?). Они имеют змеевидное тело и большой спинной плавник. С такими хищниками лучше не сталкиваться в воде. Удар по психике просто гарантирован.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2278304330454927678/

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