Значение иконы Александра Невского и в чем она помогает в повседневной жизни

Икона Александра Невского является живым напоминанием о мужестве и подвиге, когда правитель ради любви к отечеству не жалеет своей крови. Значение его мужества и благоразумия в истории становления Русского государства огромно. В чем помогает святой мученик современным людям, каково значение и смысл его подвига вы узнаете в этой статье.

Александр Невский прожил всего 42 года, но за этот небольшой срок успел сделать столь многое, что, пожалуй, одной его жизни хватит на сотни по количеству влияния на ход мировых событий.

Икона Александра Невского: описание

На иконе мы часто видим благоверного князя с мечом. Иногда встречается извод, где он держит крест и свиток. Но в основном на всех образах воин изображен в великокняжеской одежде, иногда в доспехах. Много изводов, где, как и подобает полководцу, он изображается на коне. Такой стиль письма существует относительно недавно — его ввел Петр I. До этого благоверного князя, согласно традиции, изображали в монашеской одежде, так как перед смертью тот принял схиму с именем Алексий.

Дошедшие до нас сведения о внешнем виде описывают его как плечистого молодого человека с мощными руками, красивым лицом, волевыми бровями и всей своей наружностью производящего решительный вид.

Икона Александра Невского: значение

Со времен принятия христианства на Руси и до наших дней в сокровищнице православной веры есть немало святых заступников. Александр Невский жил в условиях территориального соперничества и сильнейшего религиозного напряжения, которым характеризуется эпоха становления православия. Святая Русь, наследница Византии, унаследовала от нее не только веру, но и врагов. Вслед за упавшим Константинополем, на Русские княжества стали нападать латиняне, используя проверенный временем прием — уния или захват.

Благоверный князь Александр предстает на иконе защитником отечества. В Санкт-Петербурге, на предполагаемом месте Невской битвы, Петр I основал в честь него монастырь. Сейчас пустынь стала Святой Лаврой, носящей имя и хранящей святые мощи защитника земли Русской. Именно перед битвой на Неве юный полководец произнес свои знаменитые слова: «Не в силе Бог, а в правде. Иные – с оружием, иные – на конях, а мы Имя Господа Бога нашего призовём! Они поколебались и пали, мы же восстали и тверды были». Первую крупную и самую известную сечу князь провел, когда ему еще не было и 20 лет. Русские восприняли победу как духовную: в неравном соотношении войск Александр одержал ее с явной помощью Божией.

В отличие от Западной культуры, другой враг будущей России – монгольское ханство, — уважал все религии без исключений и свою не навязывал. Именно этот их принцип стал решающим: юный, но талантливый политик Александр сделал ханство своим союзником с пользой для русских земель.

Значение правления благоверного князя характеризуется историками положительно, можно выделить несколько тезисов:

уничтожение армии шведов на Неве;

разгром немцев в Ледовом побоище;

защита интересов государства на мировой арене;

сохранение чистоты православия;

наведение мудрого порядка в стране;

отмена монгольского налога в ряде областей.

Почитание святого благоверного князя Александра Невского зародилось сразу после его блаженной кончины, так как народ очень любил и высоко ценил его заслуги. «Уже погибаем» — воскликнули подданные, узнав о смерти властителя. Молитва ему как покровителю всего народа началась после чуда перед Куликовской битвой, и обретения в 1380 году святых мощей князя его правнуком Дмитрием Донским, победителем татаро-монгольского ига.

День памяти святого Александра Невского установлен 6 декабря.

Александр Невский: в чем помогает икона?

Православные молятся перед иконой о приобретении мужества и мудрости, отваги и доблести, о самопожертвовании ради высшей цели. Александр Невский является покровителем всех воинов, которые носят его икону под сердцем, чтобы святой полководец хранил человека своими молитвами.

Не позабыли о тех подвигах и в годы Второй мировой войны – славным именем была названа авиационная эскадрилья с надписью на борту “Александр Невский”. Существует советский и российский военный орден за особые заслуги, носящий имя святого.

Огромная популярность благоверного князя выходит за пределы нынешнего Российского государства: ему молятся о сохранении своих границ и возводят храмы в его честь православные народы Сербии, Греции, Грузии. Это дает надежду на укрепление отношений и росту сотрудничества православных людей во всем мире.

Молитва перед иконой Александра Невского

Молитва Святому благоверному князю Александру Невскому об исцелении

О святый благоверный княже Александре! Призри милостивно на ны, недостойный рабы Божий (имена), и исходатайствуй нам житие тихое и безмятежное, и к вечному Царствию шествие неуклонное твоим предстательством устрой нам, да сохранит нас Господь Бог Своею благодатию в мире, здравии, долгоденствии и всяком благополучии в должайшая лета, да присно славим и благословим Бога в Троице Святей славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Молитва Святому благоверному князю Александру Невскому о здравии

Скорый помощниче всех усердно к тебе прибегающих, и теплый наш пред Господем предстателю, святый благоверный великий княже Александре! Призри милостивно на ны недостойныя, многими беззаконии непотребны себе сотворившия, к раце мощей твоих ныне притекающия и из глубины души взывающия: ты в житии своем ревнитель и защитник православныя веры был еси, и нас в ней теплыми твоими к Богу молитвами непоколебимы утверди. Ты великое возложенное на тя служение тщательно проходил еси, и нас твоею помощию пребывати коегождо, в неже призван есть, настави. Ты, победив полки супостатов, от пределов Российстих отгнал еси, и на нас ополчающихся всех видимых и невидимых врагов низложи. Ты, оставив тленный венец царства земнаго, избрал еси безмолвное житие, и ныне, праведно венцем нетленным увенчанный, на небесах царствующи, исходатайствуй и нам, смиренно молим тя, житие тихое и безмятежное, и к вечному Царствию Божию шествие неуклонное устрой нам. Предстоя же со всеми святыми престолу Божию, молися о всех православных христианах, да сохранит их Господь Бог Своею благодатию в мире, здравии, долгоденствии и всяцем благополучии в должайшая лета, да присно славим и благословим Бога, в Троице Святей славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Икона Александра Невского имеет важное значение для современности: она являет собой пример преданности убеждениям, которые сформировали русский характер. Важно помнить, в чем помогает благоверный князь, и пользоваться его помощью.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2547333380040035230/

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На Руси с детства родители приучают детей: не брать никаких посторонних вещей, которые попадаются на улице, потому что они могут быть «проклятыми» - прикоснувшись к вещи человек получал порчу. Деньги также могут быть «приманкой», и их следует избегать. Если в вашем доме обнаружен посторонний предмет: его следует подобрать не трогая (например, завернуть в ткань), вынести из дома и сжечь.Во время менструации девушкам не полагалось прикасаться к еде или заниматься некоторыми домашними делами. Считалось, что в те времена девушке не нужно было ничего готовить – она могла испортить еду. Это правило действует также в последние дни беременности и сразу после родов (40 дней до и 40 дней после).Существовало и другое поверье: если женщина только что вышла замуж, то ей ни в коем случае нельзя готовить в доме мужа на следующее утро после свадьбы. Ещё одно табу распространялось на всех без исключения: в России запрещалось прикасаться к вещам больного человека. Считалось, что болезнь могла передаваться от больного человека вместе с любыми его вещами.Если человек умирал и в его гроб клали какие-то вещи, то их нельзя было брать ни при каких обстоятельствах. Предки верили, что умерший может прийти и забрать своё имущество, а заодно прихватив его нового владельц.

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