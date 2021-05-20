Как на Руси по зубам ребенка предсказывали его дальнейшую судьбу

Раньше на Руси будущую судьбу младенца могли легко предсказать по его внешнему виду, в частности, по зубам. Считалось, что зубы связаны как с миром живых, так и с миром мертвых, поэтому рождение ребенка с зубами не сулило ничего хорошего. Чаще всего это воспринималось как признак наличия магических способностей.

Между миром живых и миром мертвых

Как считают современные ученые, зубы в жизни жителей Руси играли огромную роль, так как являлись в их представлении связующим звеном между прошлыми и будущими поколениями, между миром живых и миром мертвых. По словам П.П. Медведьева, автора культурологического очерка «Круг жизни», появление молочных зубов у ребенка считалось доказательством его вовлечения в потусторонний мир, так как беззубость была признаком смерти. Именно поэтому смена молочных зубов на постоянные, коренные, которые прорезывались в 6-8 лет, была долгожданным событием и сопровождалась разнообразными обрядовыми действиями.

С другой стороны, по мнению Н.Е. Мазаловой, автора труда «Человек в традиционных соматических представлениях русских», зубы считались зародышами жизни. Так что нарождение новых зубов (даже молочных) у ребенка было поводом для большого семейного праздника. Недаром у русских существовал обычай дарить «на зуб» серебряную ложечку. Говорят, если постучать ложечкой по первому зубу, то и остальные быстрее «вылупятся». Выпавший же молочный зуб бросали в мышиную норку с приговором: «На тебе, мышка, репяной зуб, а мне дай костяной». Такой ритуал, по всей видимости, способствовал скорейшей смене зубов.

Колдовские способности

В связи со всем вышесказанным неудивительно, что наличием зубов объяснялась способность человека к колдовству. По крайней мере, так утверждает Константин Логинов, автор книги «Традиционный жизненный цикл русских Водлозерья: обряды, обычаи и конфликты». По словам Логинова, в одной из водлозерских быличек упоминается о том, что потерявший зубы колдун терял и свою силу. Понятно, что чем больше зубов было у колдуна, тем более он был могущественен. Например, еще в одной водлозерской быличке рассказывалось о двух колдунах, устроивших состязание. Победитель состязания заставил проигравшего выплюнуть ему на ладонь свои зубы.

Елена Левкиевская в своем издании «Славянский оберег. Семантика и структура» пишет о том, что склонность ребенка к вредоносным (первую очередь магическим) действиям можно было определить сразу после рождения. Так, раньше люди верили в то, что младенец, появившийся на свет с зубами, повзрослев, станет морой и будет душить по ночам спящих односельчан. Да и вообще, если верить Ирине Разумовской, автору книги «Сказка и быличка: мифологический персонаж в системе жанра», любой физический изъян в зубах (слишком острые, например) считался признаком наличия у человека опасных колдовских способностей.

Другие зубные приметы

Однако бытовали и иные «зубные»» трактовки. Так, по словам Александра Костяева и Надежды Максимовой, авторов издания «Современная российская цивилизациология: подходы, проблемы, понятия», считалось, что родившийся с зубами малыш непременно принесет одни беды. В начальном заговоре так называемого Музейного сборника начала ХIХ века, где перечислялись те, от кого можно было ожидать «зла и лиха», значились и «двоезубые и троезубые» (то есть те, у кого зубы росли в 2-3 ряда). Интересно, что, кроме двоезубых, троезубых, троеглазых, хромых, слепых, горбатых и людей с другими изъянами, следовало опасаться также редкозубых и частозубых.

А вот кривые зубы, по сведениям тех же Костяева и Максимовой, указывали на злого человека. Русские Водлозерья, как утверждает Константин Логинов, верили в то, что злым будет и ребенок, родившийся с зубами. По словам Логинова, водлозеры считали, что такому человеку будет нелегко вступить в брак. Вопреки упомянутому ранее Музейному сборнику, в некоторых местностях считали, что редкие зубы, напротив, сулили малышу счастливую судьбу. Андрей Топорков в своей книге «Секс и эротика в русской традиционной культуре» пишет о том, что жители Пензенской губернии были уверены в том, что новорожденный, появившийся на свет с зубами, обязательно вырастет плутом, хитрецом, обманщиком.

Источник : https://cyrillitsa.ru/sueverija/158563/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Православный старец, который предсказал коронавирус(https://otari.mirtesen.ru/blog/43259152036/)

Как советская власть планировала воскресить Ленина(https://otari.mirtesen.ru/blog/43417415430)

«Сталин в панике»: что происходило с «вождём народов» в начале войны https://otari.mirtesen.ru/blog/43203392517/