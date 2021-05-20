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Как на Руси по зубам ребенка предсказывали его дальнейшую судьбу

Как на Руси по зубам ребенка предсказывали его дальнейшую судьбу

Раньше на Руси будущую судьбу младенца могли легко предсказать по его внешнему виду, в частности, по зубам. Считалось, что зубы связаны как с миром живых, так и с миром мертвых, поэтому рождение ребенка с зубами не сулило ничего хорошего. Чаще всего это воспринималось как признак наличия магических способностей.

Между миром живых и миром мертвых

Как считают современные ученые, зубы в жизни жителей Руси играли огромную роль, так как являлись в их представлении связующим звеном между прошлыми и будущими поколениями, между миром живых и миром мертвых. По словам П.П. Медведьева, автора культурологического очерка «Круг жизни», появление молочных зубов у ребенка считалось доказательством его вовлечения в потусторонний мир, так как беззубость была признаком смерти. Именно поэтому смена молочных зубов на постоянные, коренные, которые прорезывались в 6-8 лет, была долгожданным событием и сопровождалась разнообразными обрядовыми действиями.

С другой стороны, по мнению Н.Е. Мазаловой, автора труда «Человек в традиционных соматических представлениях русских», зубы считались зародышами жизни. Так что нарождение новых зубов (даже молочных) у ребенка было поводом для большого семейного праздника.

Недаром у русских существовал обычай дарить «на зуб» серебряную ложечку. Говорят, если постучать ложечкой по первому зубу, то и остальные быстрее «вылупятся». Выпавший же молочный зуб бросали в мышиную норку с приговором: «На тебе, мышка, репяной зуб, а мне дай костяной». Такой ритуал, по всей видимости, способствовал скорейшей смене зубов.

Колдовские способности

В связи со всем вышесказанным неудивительно, что наличием зубов объяснялась способность человека к колдовству. По крайней мере, так утверждает Константин Логинов, автор книги «Традиционный жизненный цикл русских Водлозерья: обряды, обычаи и конфликты». По словам Логинова, в одной из водлозерских быличек упоминается о том, что потерявший зубы колдун терял и свою силу. Понятно, что чем больше зубов было у колдуна, тем более он был могущественен. Например, еще в одной водлозерской быличке рассказывалось о двух колдунах, устроивших состязание. Победитель состязания заставил проигравшего выплюнуть ему на ладонь свои зубы.

Елена Левкиевская в своем издании «Славянский оберег. Семантика и структура» пишет о том, что склонность ребенка к вредоносным (первую очередь магическим) действиям можно было определить сразу после рождения. Так, раньше люди верили в то, что младенец, появившийся на свет с зубами, повзрослев, станет морой и будет душить по ночам спящих односельчан. Да и вообще, если верить Ирине Разумовской, автору книги «Сказка и быличка: мифологический персонаж в системе жанра», любой физический изъян в зубах (слишком острые, например) считался признаком наличия у человека опасных колдовских способностей.

Другие зубные приметы

Однако бытовали и иные «зубные»» трактовки. Так, по словам Александра Костяева и Надежды Максимовой, авторов издания «Современная российская цивилизациология: подходы, проблемы, понятия», считалось, что родившийся с зубами малыш непременно принесет одни беды. В начальном заговоре так называемого Музейного сборника начала ХIХ века, где перечислялись те, от кого можно было ожидать «зла и лиха», значились и «двоезубые и троезубые» (то есть те, у кого зубы росли в 2-3 ряда). Интересно, что, кроме двоезубых, троезубых, троеглазых, хромых, слепых, горбатых и людей с другими изъянами, следовало опасаться также редкозубых и частозубых.

А вот кривые зубы, по сведениям тех же Костяева и Максимовой, указывали на злого человека. Русские Водлозерья, как утверждает Константин Логинов, верили в то, что злым будет и ребенок, родившийся с зубами. По словам Логинова, водлозеры считали, что такому человеку будет нелегко вступить в брак. Вопреки упомянутому ранее Музейному сборнику, в некоторых местностях считали, что редкие зубы, напротив, сулили малышу счастливую судьбу. Андрей Топорков в своей книге «Секс и эротика в русской традиционной культуре» пишет о том, что жители Пензенской губернии были уверены в том, что новорожденный, появившийся на свет с зубами, обязательно вырастет плутом, хитрецом, обманщиком.

Источник : https://cyrillitsa.ru/sueverija/158563/

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