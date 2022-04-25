"Внезапное рождение": безумная королева разрешилась сыном в туалете

Спокойная тихая скромная девочка. Кто знал, что во взрослом возрасте Хуана Кастильская станет темпераментной и необузданной королевой, которую назовут Безумной. Была ли она на самом деле безумна? Я сомневаюсь. Ведь в то время умалишенная слабая королева была весьма выгодна верхушке аристократии.

Одно можно сказать наверняка — у Хуаны было крепкое здоровье. Испанская инфанта была дочерью двух влиятельных правителей — Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского, благодаря которым Испания объединилась в одну страну, а мавры были временно, но изгнаны от границ государства.

Франсиско Прадилья, королева Хуана Кастильская, заключенная в Тордесильяс со своей дочерью

Хуане Кастильской предрекали великое будущее. Девочка хорошо играла на музыкальных инструментах: клавесине и лютне. Это не самые главные качества для будущей правительницы страны, но всё же можно сделать вывод, что Хуана была весёлым и подвижным ребёнком.

В 16 лет Хуана была помолвлена с Филиппом Красивым, сыном императора Максимилиана. При первой встрече будущие супруги друг другу понравились. И как часто бывает в парах — один любил больше. В этом случае ей оказалась Хуана. Для неё — брак по любви. Для Филиппа — брак по расчёту.

Она мечтала иметь верного мужа и большую семью. По факту, Филипп был гулякой и любил выпить. Хуана устраивала сцены ревности, а Филипп отсиживался от разъяренной жены в закоулках замка. Меняться он не хотел.

Хуана использовала различные приворотные зелья и заклятия. Однажды она узнала в лице своей фрейлины — соперницу. Тогда же, безумная женщина отрезала белокурые волосы своей служанки, аккуратно положив их на подушку своего мужа. Некое предупреждение.

Безумие Доньи Хуаны (1867), Лоренцо Валлес

Пылкие признания любви сменялись приступами гнева. Хуана стала вести себя неподобающе безумно. За всю брачную жизнь у супругов появилось шестеро детей. Все получили по короне. Но более ярко родился будущий император Карл V. Его ещё называют человеком с самым большим количеством титулов.

Хуана Кастильская в это время отплясывала на балу в Гентском дворце. На праздник она пошла не по своей воле, а присматривать за мужем. Как вдруг почувствовала...началось. Так внезапно! Ведь в XVI веке никто точных сроков для родов не давал. Хуана разрешилась сыном очень быстро. Она мигом помчался в ближайшую комнату, которой, по совпадению, оказался туалет.

Так появился на свет император Карл V, который правил самой большой территорией в мире: Священная Римская империя, Нидерланды, Испания с американскими и итальянскими землями. Не даром он говорил: "в моём государстве никогда не заходит солнце".

Жанна Безумная (1836), Шарль де Штойбен

Вероятно, вы знаете дальнейшую историю его матери. Хуана овдовела в возрасте 27 лет. Совсем ещё молодая женщина в то время носила под сердцем дочь Екатерину. Не желая расставаться с мужем, беременная королева Кастилии какое-то время путешествовала вместе с его гробом — везла на погребение в Гранаду, всячески оберегая от женщин и монашек. Видимо считала, чем чёрт не шутит, и женщин от супруга нужно держать подальше даже после его кончины.

Позднее её отец, Фердинанд II, объявил дочь безумной. Он заточил её в крепость Тордесильяс. Хуана скончалась в возрасте 75 лет. А вот Карл V яро занимался всеми государственными делами, несмотря на столь необычное рождение в уборной комнате. Он был настоящим космополитом. Внешне Карл был невзрачен, любил острую еду и мясо. Такое питание привело к проблемам ЖКТ и подагре, которая и свела могущественного государя в могилу.

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