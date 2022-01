Могила на Луне: какой единственный человек там похоронен

Впервые нога человека ступила на поверхность Луны в июле 1969 года. Эта нога принадлежала американскому астронавту Нилу Армстронгу. Однако вовсе не Армстронг удостоился чести стать единственным землянином, похороненным на спутнике нашей планеты. Им стал Юджин Шумейкер. В 1999 году прах Шумейкера был доставлен на Луну на борту станции «Лунар Проспектор».

Геолог с детства

Юджин Шумейкер родился в 1928 году в Лос-Анджелесе. Однако детство и юность он провел в Нью-Йорке и Буффало, где, если верить изданию «A to Z of Earth Scientists» (Alexander E. Gates), Юджин был признан самым настоящим вундеркиндом. В связи с тем, что учеба давалась Шумейкеру легко, он нередко пропускал занятия для того, чтобы посвятить это время своим увлечениям. Мальчик играл на скрипке, преуспел в гимнастике, но больше всего его интересовали минералы. Даже летние каникулы он проводил за изучением камней.

Поэтому неудивительно, что, окончив школу, Юджин Шумейкер выбрал Калифорнийский технологический институт. Тем более, что к тому моменту его родители перебрались обратно в Лос-Анджелес. Будучи студентом упомянутого вуза, Шумейкер встретил свою будущую супругу: Кэролайн была сестрой его соседа по комнате. Молодые люди быстро нашли общий язык. Юджин даже смог увлечь Кэройлайн геологией, хотя та, посетив когда-то подобный курс при колледже, сочла его скучным. Вместе супругам Шумейкерам предстояло совершить удивительное открытие.



Вклад в науку

Впрочем, поначалу Кэролайн решила полностью посвятить себя детям. Юджин же тем временем устроился на работу в Геологическую службу США. Он искал урановые месторождения, изучал вулканическую активность, а после переключился на метеориты и другие космические тела. Как указано в издании «The Value of the Moon: How to Explore, Live, and Prosper in Space Using the Moon's Resources» (Paul D. Spudis) именно Юджин Шумейкер в 1960 году первым составил геологическую карту Луны, став основателем такого нового направления в науке как астрогеология. Мало того, Шумейкер был одним из наиболее вероятных кандидатов для полета на спутник Земли, однако по состоянию здоровья в космос он так и не полетел.

Космические просторы Шумейкер бороздил с помощью телескопа. Верным помощником Юджина в этом нелегком деле стала его жена. Именно супруги Шумейкеры вместе с канадским астрономом Дэвидом Леви в 1993 году открыли комету, которая была названа в их честь. По утверждению Билла Брайсона, автора издания «Краткая история почти всего на свете», комета Шумейкеров-Леви 9 была примечательна тем, что именно она стала первым небесным телом, столкновение которого с Юпитером ученые наблюдали в «прямом эфире».



Автокатастрофа и «похороны» на Луне

Юджин Шумейкер, как пишет Анатолий Бернацкий в своей книге «100 великих тайн Вселенной», считал, что на Землю тела из космоса тоже падают довольно часто. «Это лишь вопрос времени, когда очередной метеорит обрушится на город, подобно хиросимской бомбе» — писал ученый. Сам Шумейкер тоже погиб от столкновения, но не с метеоритом, а с автомобилем. Машина, в которой находились Юджин и его жена, в июле 1997 года попала в аварию. Кэролайн получила тяжелые травмы, но осталась жива, а вот ее муж погиб на месте. Однако даже смерть не смогла помешать продолжению космической миссии Юджина Шумейкера.

По словам автора книги «Тайны ракетных катастроф. Плата за прорыв в космос» Александра Железнякова, для того, чтобы отдать дань заслугам Шумейкера, а также для того, чтобы исполнить его мечту побывать в космосе, часть праха астрогеолога была помещена на борт американской межпланетной станции «Лунар Проспектор». 31 июля 1999 года станция достигла лунной поверхности. Завершив свою научную программу, аппарат упал в кратер неподалеку от южного полюса. Таким образом Юджин Шумейкер стал первым землянином, похороненным на спутнике нашей планеты.

Юлия Попова



