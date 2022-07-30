Эти вещи происходят прямо сейчас, а мы и не догадываемся

Несмотря (а зачастую и благодаря им) на все социальные медиа и интернет-новости, у людей сегодня, как правило, сложилось искаженное представление об окружающем мире. Довольно часто люди думают, что дела обстоят хуже, чем это есть на самом деле, или же сосредотачиваются на исторически незначительных событиях (к примеру, на президентских выбора).

Но в мире на самом деле есть гораздо более важные вещи, которые происходят прямо сейчас.

1. Эффект Флинна





Ученые не имеют представления, почему так происходит. Но IQ людей растет в среднем на 3 пункта в год.

2. Опустынивание

Многие из пустынь мира растут в размерах с каждым годом. Например, пустыня Сахара с 1900 года расширилась на юг на 250 км, а ее территория увеличилась почти на 6000 квадратных километров.

3. Заболеваемость раком снижается





За последние 20 лет среднее количество заболевших раком снизилось на 20%. Причем, темпы по-прежнему продолжают падать.

4. Мексиканские картельные войны





Обычно, войны наркобаронов показывают в фильмах. При этом мало кто знает, что они продолжаются до сих пор. С 2000 года погибли более 150 000 мексиканцев из-за столкновений между наркокартелями.

5. Смертоносные катарские стадионы





Во время строительства этих стадионов погибли уже более 1000 человек.

6. Кровяной бизнес

Эти данные обычно нигде не печатают, потому что многие из этих рабочих являются «иммигрантами» из Азии. На самом деле, были даже арестованы несколько иностранных журналистов, которые опубликовали эту новость.





Это звучит просто сумасшедше, но это факт. Людей заковывают в кандалы как рабов и «доят» у них кровь. Это стало серьезной проблемой в более бедных странах, таких как Индия. Один особенно известный случай стал известен как «кровяная фабрика» благодаря индийским СМИ. Фермер по имени Папу Ядхо удерживал множество рабов на своей плантации и пускал им кровь два раза в неделю в течение 2 лет. К сожалению, этот тип черного рынка процветает в странах, пострадавших от нищеты, где больницы перегружены.

7. Пчелы





Они умирают. Может быть, не так быстро, как об этом заявляют средства массовой информации, но численность пчел все-таки снижается с угрожающей скоростью.

8. Антибиотики перестают действовать





Зачастую антибиотики используются в излишнем количестве (например, в случае с домашним скотом). Поэтому бактерии постепенно становятся устойчивыми к лекарствам.

9. Фейки





Многие комментарии, которые люди читают на новостных веб-сайтах, социальных медиа-платформах, а также на форумах, полностью вымышлены. Их пишут специально нанятые люди, которым за это платят.

10. Самообучающиеся машины

Они развиваются быстрее, чем кто-либо ожидал. Компьютеры на самом деле способны учиться и перепрограммировать себя. Самообучающийся «искусственный интеллект» Google уже влегкую обыграл мирового чемпиона по «го». Этого не ожидали еще, по крайней мере, в течение 100 лет. Го — самая сложная игра, когда-либо созданная человеком. Она значительно сложнее, чем шахматы, и даже компьютер не мог до сих пор посчитать все возможности).

11. Дизайн младенцев





Поскольку в азиатских странах, таких как Китай и Индия, намного проще относятся к генетической модификации и редактированию генов, то в них, вероятно, начинают использовать CRISPR с целью создания «дизайнерских» младенцев. Это означает, что Китай потенциально может иметь «улучшенных людей» в ближайшем будущем. Подобное не сулит ничего слишком хорошо для Запада с точки зрения конкуренции.

12. Беженцы





На самом деле, сегодня есть больше беженцев, чем когда-либо в истории. Если вспомнить только одну Сирию, то почти 4 миллиона человек были либо убиты, либо бежали из страны. Это одна пятая часть населения.

13. Рабство





В мире в 2016 году было около 30 миллионов рабов. Это больше, чем в любой другой момент в истории человечества.

14. Добыча колтана





В большинстве телефонов требуется металл под названием колтан, а крупнейшие поставки колтана идут из шахт на руандийской границе. К сожалению, на многих из этих шахт процветает рабство.

15. Беспилотные авто





Они готовы массово сократить число смертельных случаев, связанных с дорожно-транспортными происшествиями. И подобные авто уже проехали сотни тысяч километров.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2533646962565319513/

А вы знали об этом?

До переписи 2020 года в Монови, штат Северная Каролина, был только один житель — Элси Эйлер. Эйлер была единственным человеком, живущим в Монови с 2004 года, когда скончался ее муж Руди. В течение 16 лет Эйлер была мэром, городским служащим, библиотекарем и всем остальным. Эйлер, хозяйка городской таверны, даже выдала себе лицензию на продажу спиртных напитков.

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