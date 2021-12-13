Кукушки от мира рептилий: зачем черепахи подкладывают свои яйца в крокодильи гнёзда?

Кукушки подкладывают яйца к другим, менее ленивым птицам и не парятся о потомстве. Это мы проходили. А вот то, что кукушки не одни такие сообразительные, — это уже менее раскрытая тема. Еще один «умник» затесался среди рептилий! Нерадивыми родителями среди холоднокровных оказались некоторые черепахи!

Вот уж от кого, а от этих неторопливых и милых животин я такого не ожидал! Причём бронированные рептилии оказались смелее и наглее, чем мы думали — они вверяют своих спиногрызов крокодилам! Нет не в качестве откупа, чтобы те их не сожрали, а как раз, чтобы обезопасить яйца.



Черепаха втихаря делает свою кладку либо рядом с крокодильим гнездом, либо прямиком в строящееся гнездо крокодилихи, и всё — миссия выполнена! «Депозит» лежит в тепле, уюте и под надежной охраной клыкастой машины для убийства, опекающей выводок с яростью и остервенением, которые и не снились нашим черепашкам.



Свою кладку крокодиловые берегут как зеницу ока, ведь местные мелкие хищники знают, что это огромная концентрация чистого белка.

Фактически, маме-крокодилу вообще пофиг на прибавление, она его даже не заметит. Ну, лежит лишний десяток другой, ну и ладно — этих яиц там все равно много.



Плодовитость крокодилихи зависит от размеров самки. Мама-рептилия может снести от 0 до 100 яиц.

А вот черепахе одни сплошные плюсы: ни суеты с яйцами, ни проблем воспитания, только полная свобода и чувство выполненного долга. Такая связь в природе, когда один собирает сливки, а второму максимально безразлично, называется комменсализмом.



Так, вот эта похоже провалила свою миссию шпиона-диверсанта.

Что интересно, материнский инстинкт так глубоко врезался в голову крокодильей мамаше, что она начинает считать вылупившихся черепашат своими родными детьми. Уродливыми и непохожими на нее, но своими. Она даже может взять их в пасть и отнести к водоему, точно так же, как делает со своими отпрысками. Что ж, видимо, чужих детей действительно не бывает!

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