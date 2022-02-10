10 интереснейших тайн Сибири, которые поразили учёных и историков

Сибирь — огромнейшая территория, которая простирается на восток от Уральских гор до Тихого и Северного Ледовитого океанов.

Здесь живет примерно три человека на квадратный километр, и это одно из наименее густонаселенных мест на Земле.

Тем не менее, именно эта территория оказалась настоящей сокровищницей для археологов. Благодаря прохладному сухому воздуху и вечной мерзлоте многие древние артефакты потрясающе сохранились в течение многих тысяч лет.

1. Шигирский идол

Шигирский идол.

Археологи обнаружили самую древнюю в мире деревянную скульптуру во время раскопок болота в Западной Сибири в конце XIX века. Ее возраст был оценен в 11 000 лет, т.е. этот идол вдвое старше великих пирамид и на 6 000 лет старше Стоунхенджа. 2,8-метровая скульптура была вырезана из 157-летней лиственницы, которая была обработана каменными орудиями.

Учитывая, что идол пролежал тысячи лет в болоте, он великолепно сохранился. До сих пор можно разобрать черты его лица, а также резной орнамент на его теле. Некоторые полагают, что непонятные линии на идоле содержат некую зашифрованную информацию. Другие предполагают, что этот идол, который когда-то был высотой 5,2 метра, может представлять собой прототип индейского тотема.

2. Сибирские амазонки

Сибирские амазонки.

В 1990 году археологи обнаружили останки воина-женщины в Алтайских горах в Сибири. 2500-летняя девушка с косичками, как полагают ученые, состояла в элитной группе Пазырыкских воинов. Она была похоронена с щитом, боевым топором, луком и стрелами. Древнегреческий писатель Гиппократ отмечал, что у скифов были воительницы, называемые амазонками. Многие сочли, что наконец была обнаружена одна из этих мифических воительниц. Тем не менее, анализ ДНК разрушил эти предположения.

Оказывается, девушке было примерно 16 лет на момент ее смерти. «Амазонка» была погребена в окружении символов плодородия, таких как раковины, а также амулеты. Гроб, деревянная «подушка» и колчан - все это было меньше по размеру, чем те, которые встречались в мужских могилах. Также рядом с ней были найдены останки девяти лошадей, что предполагает высокий статус девушки. Причиной смерти «воина с косичкой» остается загадкой.

3. Самая древняя онкология

Останки самого древнего онкологического больного.

Многие считают, что рак является современным заболеванием. В течение многих лет исследователи предполагали, что у древних людей, которые были постоянно активными и ели натуральные продукты, не было рака. Тем не менее, в 2014 году было сделано открытие, которое опровергает это: были найдены останки человека, жившего в Сибири в бронзовом веке, который умер от рака простаты. Хотя ранее были найдены и случаи 6000-летних доброкачественных опухолей, именно эти 4500-летние останки является старейшим абсолютно подтвержденным случаем рака. Большинство останов мужчин, найденных в этом месте, были обнаружены в позе на спине рядом с орудиями для охоты и рыбной ловли. Тем не менее, «человек с раком» отличался от них: он был найден в позе эмбриона с костяной ложкой, покрытой замысловатой резьбой, рядом с ним.

4. Идол, сменивший расу

Идол, сменивший расу.

Археологи считают , что 2400-летний сибирский каменный идол подвергся «смене расы» в период раннего средневековья. Усть-Тасеевский идол когда-то имел большие выступающие ноздри, большой открытый рот, усы и густую бороду. Эксперты полагают, что около 1500 лет назад кто-то подверг его «пластической хирургии», чтобы сделать идола менее похожим на европейца, а больше на азиата. Ему сделали более узкие глаза, а бороду и усы «сбрили».

Археологи считают, что Усть-Тасеевский идол первоначально был вырезан во время скифского периода, когда жители данного региона были европейцами. Но во время раннего Средневековья население региона реки Ангара «выжали» пришедшие с нашествием монголы.

5. Костяная броня

Полный комплект брони из кости.

Археологи недавно раскопали полный комплект костяной брони в Сибири. 900-летний доспех был сделан из кости неизвестного животного и был захоронен отдельно от своего владельца в лесистой западной степи возле современного Омска. В то время как большая часть находок в этом районе принадлежит к кротовской культуре, исследователи полагают, что броня принадлежит к Самусь-сейминской культуре, которая возникла в горах Алтая, прежде распространиться на юго-запад. Броня была найдена на удивление в отличном состоянии на глубине 1,5 метра.

6. Самые древние швейные иглы

Самые древние швейные иглы.

Археологи обнаружили самую древнюю в мире швейную иглу в горах Алтая. 50 000-летняя игла была найдена в Денисовой пещере и она использовалась не представителями Homo sapiens. 7-сантиметровая игла имеет отверстие для нити, а сделана она была из кости большой неизвестной птицы. Она была обнаружена в том же слое, что и останки загадочных гоминидов - Денисовского человека.

7. Окуневская аристократка

Остатки «дворянки» древней культуры Окунев.

В сибирской республике Хакасия археологи обнаружили остатки «дворянки» древней культуры Окунев. Эксперты считают, что окуневская культура была сибирской этнической группой, наиболее тесно связанной с коренными американцами. В могиле, датируемой XXV – XVIII веками до н.э. были также найдены останки ребенка и огромный клад. Гробница содержала 100 украшений, сделанных из зубов животных, их костей и рогов, инструменты, два сосуда, футляры, заполненные костяными иглами, бронзовый нож и более 1500 бусинок, украшающие погребальную одежду «аристократки». Закрыта гробница была каменной плитой с изображением быка.

8. 3000-летняя трепанация черепа

Самая древняя трепанация черепа.

В 2015 году археологи возле «Нефтепровода 2» в Сибири нашли череп, на котором есть явные свидетельства операции на головном мозге, которая была проведена 3000 лет назад. Пациент умер в возрасте от 30 до 40 лет, а открытая теменная кость его черепа имела признаки зарастания, что свидетельствует о том, что он жил в течение определенного периода времени после трепанации. Эксперты полагают , что его смерть была вызвана послеоперационным воспалением.

9. Уина и Уян

Львёнок, умерший 57 тысяч лет тому назад.

В 2015 году исследователи обнаружили останки двух умерших львят в многолетней мерзлоте Сибири. Зверушкам, названным Дина и Уян, исполнилось 57 000 лет и они являются детенышами пещерных львов, которые вымерли около 10 тысяч лет назад. Им было всего 1-2 недели, когда на львят обвалился потолок пещеры. Непрозрачная жидкость белого цвета, обнаруженная в их желудках, может быть старейшим молоком в мире.

10. Пара, держащаяся за руки в течение 5000 лет

Влюблённая пара.

На берегу Байкала в этом году было обнаружено необычное захоронение. В могиле лежала пара, которая держалась за руки в течение 5000 лет. Скелеты бронзового века, которые относятся к глазковской культуре, как полагают, принадлежат важному человеку и его жене или любовнице. В захоронении были также найдены кольца из редкого белого нефрита, кольца, кулоны из кости оленя и зубов кабарги, 50-сантиметровый кинжал из нефрита и металлический предмет неизвестного назначения в сумке между ног мужчины.

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